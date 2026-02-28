ברקע המצב: ישראל רוצה לנצח שוב את קפריסין

נבחרת ישראל תעלה מחר (ראשון, 19:00) למשחק השני נגד נבחרת קפריסין, כאשר הפעם הקפריסאים יהיו המארחים. כזכור, אמש גברה ישראל בקלות על קפריסין 54:94 במשחק בו הנבחרת הציגה יכולת טובה וכל שחקני הסגל קלעו נקודות.

כבר מפתיחת המשחק פערי הרמות באו לידי ביטוי ואריאל בית הלחמי יקווה כי שחקניו ישחזרו זאת גם מחר. בישראל רוצים להשלים את העבודה ולהשיג ניצחון שני בחלון הנוכחי לפני חלון יולי, בו תפגוש הנבחרת את גרמניה וקרואטיה, שכרגע ניצבת בראש הבית.

ארבעה משחקני הנבחרת כבר היו בדרכם חזרה ארצה הבוקר, אלא שפתיחת המערכה עם איראן אילצה את מטוסם לשוב לקפריסין. בשעות הערב בר טימור, ים מדר ועוד בלייזר עזבו את הנבחרת על מנת לחבור ליתר שחקני הפועל תל אביב. מי שנותר מחוץ לסגל הנבחרת הוא יותם חנוכי.

אריאל בית הלחמי (IMAGO)

עוזר מאמן הנבחרת, יואב שמיר, אמר: “אף פעם לא פשוט לשחק משחק שני נגד אותה הקבוצה בזמן כל כך קצר. ראינו וידאו, עשינו התאמות ואנחנו רוצים לתקן את האגרסיביות בהגנה בשביל לשמור על הקצב ועל האינטנסיביות שהביאו לנו סלים קלים, וכמובן שהשינויים בסגל מצריכים אותנו לעשות קצת התאמות, אבל בגדול כל השחקנים יודעים ומכירים את התפקיד שלהם בתוך השיטה ואני מקווה שכולם יגיעו כמו שצריך”.

סגל הנבחרת למשחק נגד קפריסין: תמיר בלאט, נועם יעקב, אדם אריאל, קאדין קרינגטון, רז אדם, חואקין שוכמן, גיא פלטין, נתנאל ארצי, גור לביא, אילי דולינסקי, רומן סורקין, עידן זלמנסון