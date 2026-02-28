1:3 לדניאל פרץ וסאות'המפטון על שפילד וונסדיי

בזמן שהמציאות בישראל ברגעים אלו לא פשוטה לנוכח המלחמה של המדינה יחד עם ארצות הברית באיראן, ברחבי הגלובוס מפוזרים ספורטאים בכחול-לבן המייצגים את המדינה בגאווה. חלקם עלה היום (שבת) לכר הדשא למשחקים של קבוצתם.

# בממלכה, דניאל פרץ המשיך בכושר הטוב שלו בסאות’המפטון על אף שספג ב-1:3 של קבוצתו על שפילד וונסדיי, שירדה כבר בשבוע שעבר לליגה השלישית בטיבה באנגליה.

# יש נציג חדש בדרום קוריאה. עבדאללה חליחאל עזב את דילה גורי הגאורגית וחתם בגאנגוון מיבשת אסיה, כשהיום החלה הליגה המקומית וכבר הוא מצא את הרשת, אך לצערו זה לא הספיק, כשקבוצתו הפסידה 3:1 לאולסן יונדאי. החלוץ עלה בדקה ה-75 ורק צימק בתוספת הזמן.

# בקזחסטן, דן גלזר, הפעם ללא עופרי ארד שחזר לאירופה, פתח במדי קבוצתו קייראט במסגרת הסופר קאפ המקומי נגד טובול ולאחר 2:2, חזה בהפסד קבוצתו בפנדלים. הישראלי השלים משחק שלם, אך נציג אחר שעבר במדינתו, ריקרדיניו, החמיץ את הפנדל הראשון של קייראט, בדרך להפסד.

# ממשיכים באסיה, כשדין דוד וקבוצתו יוקוהומה מרינוס הצליחו להשיג ניצחון בכורה בליגה היפנית העונה. החלוץ עלה בדקה ה-84 אך עדיין לא מצא את הרשת העונה. בצד החיובי, אחרי שלושה הפסדים, הוא וחבריו ברחו מהמקום האחרון.

# חוזרים לאירופה, כשביוון גוני נאור שיחק משחק מלא במדי לאריסה מול אופי כרתים. הקשר גם ספג כרטיס צהוב עמוק בתוספת הזמן, במשחק שהסתיים באופן חד צדדי עם הפסד 3:0. גם איבן מאסון ודילן בטובינסיקה, שעברו במכבי תל אביב ומכבי חיפה בהתאמה, שיחקו במדי לאריסה.