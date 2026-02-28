הופנהיים הופתעה בביתה, 1:1 בין לברקוזן למיינץ

המחזור ה-24 של הבונדסליגה הגרמנית נמשך הערב (שבת) כשבמוקד באייר לברקוזן נפרדה ב-1:1 ביתי עם מיינץ וסט פאולי רשמה ניצחון חוץ יוקרתי, 0:1 על חשבונה על הופנהיים. במשחקים נוספים, ורדר ברמן ניצחה 0:2 בביתה את היידנהיים ובורוסיה מנשנגלדבאך גברה 0:1 בביתה על אוניון ברלין.

באייר לברקוזן – מיינץ 1:1

לברקוזן פספסה הזדמנות לעבור את לייפציג ושטוטגרט בדרך אל המקום הרביעי, שמוביל בתום העונה לליגת האלופות. מנגד, מיינץ נמצאת מרחק נקודה בלבד מהקו האדום. שרלדו בקר העלה את האורחת ליתרון מפתיע בדקה ה-67, אך ג’ארל קוונאסה קבע חלוקת נקודות שתי דקות לסיום.

הופנהיים – סט פאולי 1:0

ניצחון מפתיע שהעלה את האורחת מעל הקו האדום ומנע מהקבוצה מהמקום השלישי לצמק את הפער משתי הראשונות. שער של מתיאס פריירה לאג בתוספת הזמן של המחצית הראשונה הכריע את ההתמודדות.

תוצאות נוספות:

ורדר ברמן – היידנהיים 0:2

בורוסיה מנשנגלדבאך – אוניון ברלין 0:1