פרט לזלאטנוביץ', כל הזרים של ב"ש יצאו מהארץ

גם בהפועל באר שבע נערכו מראש לתרחיש מלחמה מול איראן. במועדון הכינו תוכנית מסודרת שכללה כמה אפשרויות פעולה, כך שברגע שהאירוע החל – הכל כבר היה מתואם וברור.

עם תחילת ההתפתחויות, השחקנים הזרים נעו דרומה על פי ההנחיות שניתנו להם, ונכון לעכשיו כולם כבר מחוץ לגבולות המדינה. במועדון מעריכים כי בהתאם לזמינות הטיסות, בתוך יומיים לכל היותר כל אחד מהם ימריא למולדתו ויגיע הביתה.

בבאר שבע לא לקחו סיכונים והכינו גם תוכנית גיבוי, כשמראש שוריינו חדרים בבתי מלון באילת, למקרה שלא תתאפשר יציאה מישראל. המטרה הייתה להבטיח לשחקנים ולבני משפחותיהם פתרון מיידי, בטוח ומסודר בכל תרחיש.

קינגס קאנגווה (חג'אג' רחאל)

האחריות לא הזרים לא הסתיימה, זלאטנוביץ’ נשאר

מנכ"ל המועדון ניר כץ ואביתר אילוז נמצאים בקשר רציף עם השחקנים מהרגע הראשון של המבצע, ומלווים אותם עד להגעתם ליעד. במועדון מדגישים כי האחריות לא מסתיימת ביציאה מהארץ אלא רק כשהשחקנים מגיעים בבטחה לבתיהם.

בשלב זה, היחיד שבחר להישאר הוא איגור זלאטנוביץ', שעושה זאת מרצונו. במועדון מכבדים את החלטתו ונמצאים גם איתו בקשר שוטף ואם יחליט לחזור למולדתו יסייעו לו בכל הנדרש.