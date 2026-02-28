יום שבת, 28.02.2026 שעה 20:04
ליגה אנגלית 25-26
6121-5628ארסנל1
5625-5627מנצ'סטר סיטי2
5130-3828אסטון וילה3
4837-4827מנצ'סטר יונייטד4
4837-4728ליברפול5
4531-4827צ'לסי6
4340-4428ברנטפורד7
4033-3228אברטון8
3946-4428בורנמות'9
3741-3827פולהאם10
3734-2928סנדרלנד11
3642-4028ניוקאסל12
3532-2927קריסטל פאלאס13
3434-3627ברייטון14
3146-3727לידס15
2941-3727טוטנהאם16
2739-2527נוטינגהאם פורסט17
2554-3428ווסטהאם18
1956-3228ברנלי19
1351-2029וולבס20

תופסת תאוצה: ליברפול הביסה 2:5 את ווסטהאם

החבורה של ארנה סלוט חגגה באנפילד עם ארבעה כובשים שונים ועזרה של שער עצמי. 3:4 פשוט מטורף לברנטפורד מול ברנלי בחוץ, ניוקאסל נכנעה 3:2 לאברטון

וירג'יל ואן דייק מנשק את הסמל (IMAGO)
וירג'יל ואן דייק מנשק את הסמל (IMAGO)

אמנם הליגה שלנו נעצרה, אך ברחבי אירופה ממשיכים לשחק גם היום (שבת), כשבמסגרת המחזור ה-28 של הפרמייר ליג, ליברפול הביסה 2:5 את ווסטהאם. בנוסף, ניוקאסל נכנעה 3:2 לאברטון, ברנטפורד ניצחה 3:4 דרמטי את ברנלי וברונמות’ וסנדרלנד נפרדו ב-1:1.

ליברפול – ווסטהאם 2:5

החבורה של ארנה סלוט חגגה באנפילד, כשהיא הצליחה לגמור את ההתמודדות כבר בשלב מוקדם. הוגו אקטיקה העלה את הרדס ליתרון כבר בדקה החמישית, כשעוד לפני השריקה למחצית וירג’יל ואן דייק ואלכסיס מק אליסטר עשו 0:3. החצי השני גם היה פעיל כשקודי גאקפו ועצמי של אקסל דיסאסי הוסיפו לתוצאה הגדולה. תומא סוצ’ק ו-ולנטין קאסטלנוס צימקו אצל הפטישים.

ניוקאסל – אברטון 3:2

משחק משוגע. ג’ראד ברייתוויט העלה את הקבוצה מליברפול ליתרון, ג’ייקוב ראמזי עשה את ה-1:1 ונורברטו בטו החזיר את היתרון מהר לאורחת. ג’ייקוב מרפי הצליח להשוות בשנית, אך שוב, והפעם תוך דקה בלבד, ברי עשה את ה-2:3 לחבורה של דייויד מויס.

ברנלי – ברנטפורד 4:3

המשחק הכי טוב של היום? מה הלך פה? כבר בדקה ה-34 האורחת הייתה ביתרון משולש משערים של מיקל דמסגארד, תיאגו וקווין שאדה, אך המארחת ממש לא התכוונה לוותר וחזרה ל-3:3 מטורף מגולים של מייקל קאיודה, ג’יידון אנתוני וזיאן פלמינג. בתוספת הזמן דמסגארד כבש שוב, השלים צמד ונתן את 3 הנקודות לצרעות.

בורנמות’ – סנדרלנד 1:1

במשחק המוקדם של היום באנגליה, קיבלנו חלוקת נקודות בין קבוצות שקרובות אחת לשנייה בטבלה. אילזר מינדה העלה את האורחת ליתרון בדקה ה-18, אך אוונילסון הצליח להשיג את השוויון עבור המארחת בדקה ה-63 וקבע את תוצאת המשחק.

