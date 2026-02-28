תופסת תאוצה: ליברפול הביסה 2:5 את ווסטהאם

אמנם הליגה שלנו נעצרה, אך ברחבי אירופה ממשיכים לשחק גם היום (שבת), כשבמסגרת המחזור ה-28 של הפרמייר ליג, ליברפול הביסה 2:5 את ווסטהאם. בנוסף, ניוקאסל נכנעה 3:2 לאברטון, ברנטפורד ניצחה 3:4 דרמטי את ברנלי וברונמות’ וסנדרלנד נפרדו ב-1:1.

ליברפול – ווסטהאם 2:5

החבורה של ארנה סלוט חגגה באנפילד, כשהיא הצליחה לגמור את ההתמודדות כבר בשלב מוקדם. הוגו אקטיקה העלה את הרדס ליתרון כבר בדקה החמישית, כשעוד לפני השריקה למחצית וירג’יל ואן דייק ואלכסיס מק אליסטר עשו 0:3. החצי השני גם היה פעיל כשקודי גאקפו ועצמי של אקסל דיסאסי הוסיפו לתוצאה הגדולה. תומא סוצ’ק ו-ולנטין קאסטלנוס צימקו אצל הפטישים.

ניוקאסל – אברטון 3:2

משחק משוגע. ג’ראד ברייתוויט העלה את הקבוצה מליברפול ליתרון, ג’ייקוב ראמזי עשה את ה-1:1 ונורברטו בטו החזיר את היתרון מהר לאורחת. ג’ייקוב מרפי הצליח להשוות בשנית, אך שוב, והפעם תוך דקה בלבד, ברי עשה את ה-2:3 לחבורה של דייויד מויס.

ברנלי – ברנטפורד 4:3

המשחק הכי טוב של היום? מה הלך פה? כבר בדקה ה-34 האורחת הייתה ביתרון משולש משערים של מיקל דמסגארד, תיאגו וקווין שאדה, אך המארחת ממש לא התכוונה לוותר וחזרה ל-3:3 מטורף מגולים של מייקל קאיודה, ג’יידון אנתוני וזיאן פלמינג. בתוספת הזמן דמסגארד כבש שוב, השלים צמד ונתן את 3 הנקודות לצרעות.

בורנמות’ – סנדרלנד 1:1

במשחק המוקדם של היום באנגליה, קיבלנו חלוקת נקודות בין קבוצות שקרובות אחת לשנייה בטבלה. אילזר מינדה העלה את האורחת ליתרון בדקה ה-18, אך אוונילסון הצליח להשיג את השוויון עבור המארחת בדקה ה-63 וקבע את תוצאת המשחק.