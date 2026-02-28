יום שבת, 28.02.2026 שעה 20:01
ליגה ספרדית 25-26
6426-7126ברצלונה1
6021-5425ריאל מדריד2
5131-4826ויאריאל3
4823-4225אתלטיקו מדריד4
4230-4025בטיס5
3727-3425סלטה ויגו6
3537-3125אספניול7
3536-3026אתלטיק בילבאו8
3329-3025אוססונה9
3238-3725ריאל סוסיאדד10
3040-2625ג'ירונה11
2939-3225סביליה12
2929-2025חטאפה13
2732-2325ראיו וייקאנו14
2734-2326אלאבס15
2639-2625ולנסיה16
2537-3225אלצ'ה17
2441-2925מיורקה18
2144-2826לבאנטה19
1739-1624אוביידו20

"הרסיטל של לאמין ימאל": בספרד מתמוגגים

בקאמפ נואו חזו בהצגה נוספת של הכוכב, שנצץ עם שלושער ב-1:4 על ויאריאל. בספרד החמיאו: "רגעים של גאונות, הפך את ברצלונה לנוצצת". וגם: המספרים

לאמין ימאל חוגג צמד, איזה כוכב (רויטרס)
לאמין ימאל חוגג צמד, איזה כוכב (רויטרס)

בקאמפ נואו התקיים הערב (שבת) המשחק בין ברצלונה לוויאריאל, אך מעבר לעובדה שהיו 22 שחקנים על כר הדשא לצד צוות מקצועי ועשרות אלפי אנשים ביציעים, כולם התכנסו ל”מופע של לאמין ימאל”, שכיכב עם שלושער ב-1:4 הגדול של הקטלונים על הצוללת הצהובה, כשהשער השני היה יוצא מגדר הרגיל.

בספרד התמוגגו מההופעה המופלאה של כוכב המארחת, שגם חגג באופן רשמי מעורבות ב-100 שערים בקריירה ושלושער ראשון בקריירת הבוגרים: “הרסיטל של לאמין ימאל” כתבו ב’מארקה’.

ב’אס’ הכתירו: “הוא הופך את המוליכה לנוצצת”, כשהכתב חואן חימנס הצהיר: “הוא גנב את ההצגה במשחק שהתחיל עם מחמאות קבוצתיות”. גם חוליאן בורגוס, המסקר את ויאריאל ב’אס’ הצטרף ותיאר במדויק את השער השני: “רגע נוסף של גאונות מימאל הוביל להכפלת היתרון”.

לאמין ימאל, מה נותר לומר? (רויטרס)לאמין ימאל, מה נותר לומר? (רויטרס)

ההתייחסות למספרים של לאמין ימאל

ב’מונדו דפורטיבו’ התייחסו למספרים של הכישרון בן ה-18: “שלושער שהפך אותו למלך שערי הקבוצה, הוא עקף בדרך למקום הראשון את פראן טורס, עם 13 שערים העונה בליגה”.

