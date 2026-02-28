בעמק נשארו בגן נר, בבני הרצליה כולם בחו"ל

קבוצות ליגת העל בכדורסל נמצאות כמובן בקשר עם השחקנים הזרים, לאור המצב הביטחוני אחרי המתקפה הישראלית-אמריקאית באיראן הבוקר (שבת) והתגובה האיראנית לשטח הארץ. אף קבוצה לא מנעה כמובן משחקן המעוניין לצאת מישראל לעשות זאת.

הפועל העמק: כל הזרים מתגוררים בגן נר ונכון לעכשיו כולם עדיין שם, למעט אדם סמית', הנמצא בארצות הברית, לצד אשתו הכורעת ללדת.

בני הרצליה: חמישה משבעת הזרים היו בכל מקרה בחופשה מחוץ לישראל: דשון פרנסיס, צ'ינאנו אונוואקו, נואה קרטר, דנבר ג'ונס ואלייז'ה סטיוארט. ג'ורדון ורנאדו ודי ג'יי ברנס שהו בישראל והצטרפו לתכנית מנהלת הליגה, להסעה לגבול ירדן ויציאה מהארץ.

שחקני הפועל העמק (לילך וויס-רוזנברג)

הפועל באר שבע/דימונה: כל הזרים כרגע בישראל. לפי הקבוצה, הם מתעדכנים במצב מדי יום ויחליטו האם צריך שינוי.

מכבי ראשון לציון: קליל אחמד ונייג'ל פירסון ביקשו לצאת מישראל, עם הסעת המנהלת. השאר, נכון לעכשיו, בישראל.

אליצור נתניה: כל הזרים, למעט קליל ספיר, שהיה אמור לטוס חזרה וכמובן שלא יכול כרגע, נמצאים נכון לעכשיו בישראל. מי שעוד תקוע בחוץ לארץ הוא מנהל הקבוצה, אסף לפידות.

שחקני מכבי ראשון לציון (רועי כפיר)

עירוני נס ציונה: ג'קסון רואו נמצא בכל מקרה עם נבחרת קנדה. אודוקה אזובוקיי היה אמור לחזור היום מחופשה אבל נשאר בחו"ל. שאר הזרים יצאו עם ההסעה של המנהלת. המתאזרחים טי ג'יי קליין וספנסר וייס החליטו להישאר בישראל בשלב זה.

מכבי עירוני רעננה: כל הזרים יצאו עם הסעת המנהלת.

מכבי עירוני רמת גן: דאריון אטקינס החליט להישאר בארץ. כל השאר יצאו לפני בגלל הפגרה והיו אמורים לחזור היום, מחר ומחרתיים. מן הסתם כרגע הם לא יחזרו.

הפועל גליל עליון: כל הזרים יצאו בהסעה של מנהלת הליגה לירדן.

עירוני קריית אתא: כרגע הזרים עדיין כאן, כי חששו לנסוע היום, תחת איום הטילים, אך המנהלת פועלת שגם הם ייצאו מישראל.