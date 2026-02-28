כל הזרים של הפועל תל אביב התמקמו בעקבה

בהפועל תל אביב נערכו לרגע הזה כבר לפני כמה שבועות וההיערכות המוקדמת הוכיחה את עצמה. במועדון בנו תוכנית מסודרת למקרה שיצטרכו להוציא את הזרים ואנשי הצוות מחוץ לגבולות המדינה, וכשהגיע האות בסביבות השעה שמונה בבוקר, הכל יצא לפועל בצורה חלקה ומאורגנת.

נכון לשעות הערב (שבת), כלל השחקנים ואנשי הצוות הזרים של הקבוצה כבר נמצאים מחוץ לישראל, לאחר יום ארוך ומורכב שתוכנן לפרטים הקטנים. כבר משעות הבוקר המוקדמות רוכזו 25 שחקנים ואנשי צוות יחד עם בני משפחותיהם, כאשר סמנכ"ל המועדון, ארז נעמן, ניהל בפועל מעין “חמ”ל” שדאג לכל פרט מהתיאומים ועד הלוגיסטיקה בשטח.

במועדון דאגו מראש לכל הסידורים. בגבול עקבה המתינו אוטובוסים שהסיעו את השחקנים ישירות למלון שהוזמן מבעוד מועד. בנוסף, אוטובוס של המועדון יחד עם הנהג הקבוע וארז נעמן עצמו היו מעורבים באיסוף ובהובלת הקבוצה, כדי לוודא שהכל מתנהל בצורה מסודרת וללא תקלות.

שחקני הפועל תל אביב (ראובן שוורץ)

ההיערכות המוקדמת חסכה חוסר ודאות

מקורבים לשחקנים סיפרו על שביעות רצון גדולה ואנשי הצוות מהארגון והליווי הצמוד לאורך כל הדרך. בקבוצה מדגישים כי ההיערכות המוקדמת חסכה לחץ וחוסר ודאות, במיוחד על רקע דיווחים על זרים בקבוצות אחרות בליגת העל שהתלוננו על בלבול וחוסר מוכנות מצד המועדונים שלהם.

כעת, בהפועל ימשיכו לעקוב אחר ההתפתחויות ולקבל החלטות בהתאם למצב, אך לפחות בכל הנוגע להוצאת הזרים והמשפחות בחודורוב יכולים לסמן וי על ביצוע מדויק של תוכנית החירום.