ללא משחק: דנייל מדבדב זכה בטורניר דובאי

הרוסי זכה בתואר ה-23 בקריירה לאחר שגריקספור פרש בשל פציעה. לראשונה בחייו: המדורג 11 זכה באותו טורניר פעמיים ושבר את ה"קללה" המפורסמת

דניל מדבדב שותה מים בהפסקה (רויטרס)
דנייל מדבדב הוא אלוף טורניר דובאי לשנת 2026. הטניסאי הרוסי, המדורג במקום ה-11 בעולם, זכה היום (שבת) בתואר ה-23 בקריירה שלו והשני לעונה זו, אך עשה זאת בנסיבות אנטי-קלימטיות ללא חבטה אחת במשחק הגמר. יריבו המיועד, טאלון גריקספור ההולנדי, נאלץ לפרוש שעות ספורות לפני המפגש המכריע בשל פציעה משמעותית בשריר הירך האחורי.

עבור מדבדב, הזכייה בדובאי מהווה ציון דרך סטטיסטי היסטורי בקריירה שלו. עד היום, הטניסאי בן ה-30 מעולם לא הצליח לזכות באותו טורניר פעמיים, כאשר כל 22 תאריו הקודמים הגיעו בערים שונות. כעת, לאחר שהניף את הגביע בדובאי גם ב-2023, הוא שבר רשמית את "קללת העיר החוזרת" שליוותה אותו לאורך הקריירה. זהו התואר השני של מדבדב ב-2026, לאחר שזכה גם בבריסביין בינואר, והוא מצטרף לקרלוס אלקרס כשני השחקנים היחידים שזכו במספר תארים העונה.

דנייל מדבדב משחק בחצי הגמר. (רויטרס)דנייל מדבדב משחק בחצי הגמר. (רויטרס)

הדרמה החלה עוד בשלב חצי הגמר, שם גריקספור (מדורג 25 בעולם) רשם ניצחון מרשים על אנדריי רובלב בשתי מערכות צמודות, אך נפצע במהלך המשחק. בדיקות שנערכו להולנדי בבית חולים מקומי בבוקר הגמר אישרו כי מדובר בפציעה חמורה שתשבית אותו בשבועות הקרובים, מה שאילץ אותו להודיע גם על פרישה מטורניר המאסטרס היוקרתי באינדיאן וולס שייפתח בשבוע הבא.

מדבדב, שהגיע לגמר לאחר תצוגת תכלית בחצי הגמר מול פליקס אוז'ה-אליאסים (4:6, 2:6), הביע אמפתיה ליריבו אך הדגיש את שביעות רצונו מהיכולת שהציג במהלך השבוע. "כמובן שזו לא הדרך בה רציתי לזכות בגמר", אמר הרוסי לאחר ההודעה הרשמית. "ראיתי אתמול שטאלון אולי סובל מפציעה. שיחקתי טורניר נהדר, ולמרות שרציתי לשחק בגמר, אני אקח את המשחק של אתמול כגמר עבורי. אני שמח לזכות בטורניר".

הזכייה מעניקה למדבדב נקודות דירוג יקרות במאמצו לחזור לטופ 10 העולמי. כעת הוא רחוק 45 נקודות בלבד מאלכסנדר בובליק המדורג עשירי. במירוץ השנתי לטורינו, מדבדב טיפס למקום השלישי, כשהוא מפגר רק אחרי אלקרס ונובאק ג'וקוביץ'.

הטורניר בדובאי הסתיים באווירה שקטה מהרגיל, לא רק בגלל ביטול משחק הגמר, אלא גם על רקע המתיחות הביטחונית באזור. דיווחים מקומיים ציינו כי נמל התעופה הבינלאומי בדובאי נותר סגור בשל פעילות צבאית הקשורה למתיחות האזורית בין איראן, ארה"ב וישראל, מה שהוסיף נופך סוריאליסטי לסיום התחרות.

אנדריי רובלב במהלך המשחק (רויטרס)אנדריי רובלב במהלך המשחק (רויטרס)

מדבדב ימשיך כעת לארצות הברית עם ביטחון רב לקראת הטורניר באינדיאן וולס, בתקווה לשמור על המומנטום החיובי ולחזור רשמית לעשירייה הראשונה בעולם.

