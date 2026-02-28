בעקבות הפציעה: אמבפה ייעדר לשלושה שבועות

מתחילה להתבהר הסיטואציה סביב פציעתו של קיליאן אמבפה. בל’אקיפ הצרפתי מדווחים כי הכוכב צפוי להיעדר מהמגרשים בשלושת השבועות הקרובים, זאת בעקבות הפציעה בברכו השמאלית שליוותה אותו בשבועות האחרונים.

הצרפתי סבל במספר משחקים בהם השתתף תחת כאבים, עד שהוחלט כי יש לטפל בבעיה. כעת הוא כבר התחיל בתהליך השיקום כשהמטרה ברורה: חזרה למגרשים לגומלין שמינית גמר ליגת האלופות מול מנצ’סטר סיטי ב-17 במרץ.

המשחקים שיוחמצו

המשמעות היא שריאל מדריד תצטרך להתמודד ללא אמבפה למספר משחקים. מעבר למפגש הראשון מול מנצ’סטר סיטי בליגת האלופות, היא תשחק בלעדיו גם במשחקי הליגה מול חטאפה, סלטה ויגו ואלצ’ה.

קיליאן אמבפה נגד ארלינג הולאנד, ייפגשו בגומלין? (רויטרס)

העיתונאי חאבייר הראז פירש את הסיטואציה בדיווח ל'Carrusel Deportivo' “לדעתי הוא עצר מאוחר מדי, אבל לפחות עכשיו הוא עצר, ונראה אם הוא יעמוד בלוחות הזמנים שריאל מדריד הציבה”.

הסטטיסטיקה המדאיגה

ההיעדרות של הצרפתי מגיעה בתזמון רגיש, והנתונים העונה לא מעודדים את הבלאנקוס כשזה נוגע למשחקים ללא הכוכב שלהם. אמבפה כבר החמיץ את המשחק האחרון מול בנפיקה (שבו הקבוצה דווקא ניצחה), ונוכחותו בהרכב חסרה בהפסדים כואבים העונה:

התבוסה 5:2 בדרבי מול אתלטיקו.

ההפסד 2:1 למנצ’סטר סיטי בברנבאו.

ההפסד 3:2 לברצלונה בגמר הסופר קאפ.

ההדחה המפתיעה מהגביע מול אלבסטה.

קיליאן אמבפה (IMAGO)

כעת, כשליגת האלופות מגיעה לרגעים מכריעים והקרב על פסגת הליגה צמוד, במועדון מחזיקים אצבעות שהשיקום יעבור ללא תקלות ושהחלוץ יוכל לחזור להוביל את ההתקפה בקרוב.