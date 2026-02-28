יום שבת, 28.02.2026 שעה 18:12
ליגה ספרדית 25-26
6125-6725ברצלונה1
6021-5425ריאל מדריד2
5127-4725ויאריאל3
4823-4225אתלטיקו מדריד4
4230-4025בטיס5
3727-3425סלטה ויגו6
3537-3125אספניול7
3536-3026אתלטיק בילבאו8
3329-3025אוססונה9
3238-3725ריאל סוסיאדד10
3040-2625ג'ירונה11
2939-3225סביליה12
2929-2025חטאפה13
2732-2325ראיו וייקאנו14
2734-2326אלאבס15
2639-2625ולנסיה16
2537-3225אלצ'ה17
2441-2925מיורקה18
2144-2826לבאנטה19
1739-1624אוביידו20

פספוס: בילבאו נעצרה אחרי 1:1 נגד ראיו וייקאנו

הבאסקים הגיעו עם 3 ניצחונות ברצף וידעו שניצחון ישים אותם בשוויון במקום שמוביל לאירופה, אך הם מעדו. דה פרוטוס פתח, איניאקי וויליאמס איזן

|
איניאקי וויליאמס בועט (La Liga)
איניאקי וויליאמס בועט (La Liga)

בזמן שהמשחקים בישראל נדחו בגלל החזית החדשה עם איראן, בשאר אירופה ממשיכים כמובן כרגיל ובינתיים היום (שבת) נמשך המחזור ה-26 בליגה הספרדית. תחילה, ראיו וייקאנו ואתלטיק בילבאו נפרדו ב-1:1, כאשר בהמשך מיורקה תארח את סוסיאדד (19:30, חי בערוץ ONE) ואתלטיקו מדריד תתארח אצל ריאל אוביידו (22:00, חי בערוץ ONE).

ראיו וייקאנו – אתלטיק בילבאו 1:1

הבאסקים הגיעו עם רצף של שלושה ניצחונות וידעו שניצחון יקפיץ אותם לשוויון על המקום שמוביל לאירופה, אבל הם מעדו במדריד ולקחו נקודה אחת בלבד. מנגד, המארחת רשמה תיקו שני רצוף והצליחה לנצל את ההפסד של אלאבס כדי לעקוף אותה, וגם על הדרך טיפה ברחו מהקו. חורחה דה פרוטוס כבש ראשון בדקה ה-35 לראיו, איניאקי וויליאמס השווה שתי דקות לאחר תחילת המחצית השנייה.

