פספוס: בילבאו נעצרה אחרי 1:1 נגד ראיו וייקאנו

בזמן שהמשחקים בישראל נדחו בגלל החזית החדשה עם איראן, בשאר אירופה ממשיכים כמובן כרגיל ובינתיים היום (שבת) נמשך המחזור ה-26 בליגה הספרדית. תחילה, ראיו וייקאנו ואתלטיק בילבאו נפרדו ב-1:1, כאשר בהמשך מיורקה תארח את סוסיאדד (19:30, חי בערוץ ONE) ואתלטיקו מדריד תתארח אצל ריאל אוביידו (22:00, חי בערוץ ONE).

ראיו וייקאנו – אתלטיק בילבאו 1:1

הבאסקים הגיעו עם רצף של שלושה ניצחונות וידעו שניצחון יקפיץ אותם לשוויון על המקום שמוביל לאירופה, אבל הם מעדו במדריד ולקחו נקודה אחת בלבד. מנגד, המארחת רשמה תיקו שני רצוף והצליחה לנצל את ההפסד של אלאבס כדי לעקוף אותה, וגם על הדרך טיפה ברחו מהקו. חורחה דה פרוטוס כבש ראשון בדקה ה-35 לראיו, איניאקי וויליאמס השווה שתי דקות לאחר תחילת המחצית השנייה.