יום שבת, 28.02.2026 שעה 18:12
כדורסל ישראלי

הישראלים הספיקו לשחק, טורניר הדור הבא בוטל

היורוליג הודיעה רשמית כי התחרות שכבר התחילה באבו דאבי בוטלה סופית: "דרך הפעולה האחראית ביותר". עוד קודם, אורלנד וטרושרקין ניצחו את ולנסיה

|
כדור היורוליג (IMAGO)
כדור היורוליג (IMAGO)

לא רק בישראל מבוטלים אירועי ספורט. היורוליג הודיעה רשמית על ביטול טורניר מוקדמות הדור הבא של היורוליג, שכבר התחיל באבו דאבי. בהודעה של הארגון הוסבר הכי ההחלטה נלקחה בעקבות המצב הביטחוני באזור, נוכח המלחמה בין ישראל, ארצות הברית ואיראן שתקפה גם באיחוד האמירויות.

בהודעה המלאה נכתב: “לאור המצב הנוכחי באזור, החלטה זו התקבלה כדי להבטיח את שלומם ובטיחותם של כל המשתתפים. לאחר הערכה מדוקדקת והתייעצות מתמשכת עם הרשויות הרלוונטיות ובעלי העניין, נקבע כי ביטול האירוע הוא דרך הפעולה האחראית ביותר כרגע”.

התחרות למעשה הופסקה ממש באמצע משחק, כאשר ההתמודדות בין קבוצות הצעירים של מונאקו לאריס סלוניקי, נקטעה בסוף הרבע השני בתוצאה 34:40 לחבורה הצרפתית.

סמל היורוליג (רועי כפיר)סמל היורוליג (רועי כפיר)

אורלנד וטרושקין: הצד הישראלי

באותו טורניר גם שיחקו שני ישראלים, כשמדובר בעומרי אורלנד ובאורן טרושקין, שהוזמנו לקבוצת “הדור הבא” של התחרות. במשחק הראשון מול לונדון ליונס, אורלנד קלע 16 נקודות בנוסף ל-8 אסיסטים, כשטרושקין קלע 4 נקודות. הקבוצה שלהם ניצחה 87:100.

בנוסף, מוקדם הבוקר (שבת), עוד בטרם הטורניר בוטל סופית, קבוצת “הדור הבא” הספיקה לשחק את משחקה השני מול ולנסיה. נגד הספרדים אורלנד קלע 8 נקודות, בזמן שטרושקין לא סיפק נקודות בקצת יותר מ-10 דקות על הפרקט.

