יום שבת, 28.02.2026 שעה 16:05
ספורט אחר

הבוקר המטלטל של נבחרת הנשים בהוקי קרח

התרעת שווא לפצצה במלון באסטוניה, בו מתאכסנת הנבחרת בראשות מליסה וורזנברג, גרמה לשיבוש לו"ז יום המשחק מול סינגפור במסגרת אליפות העולם דרג B3

|
נבחרת הנשים של ישראל בהוקי קרח (נבחרת ישראל בהוקי קרח)

נבחרת הנשים של ישראל בהוקי קרח, שתחל הערב (שבת) בעיירה טוילה שבאסטוניה את דרכה באליפות אירופה דרג B3,  חוותה שעות של טלטלה הבוקר, בעת ההכנות לקראת המשחק מול נבחרת סינגפור, שייערך בשעה 19:30. התרעה על הטמנת פצצה במלון בו מתאכסנת הנבחרת הישראלית, שהתבררה בהמשך כהתרעת שווא, גרמה לשיבוש משמעותי של לו"ז יום המשחק.

קרן גביאן, ראש המשלחת הישראלית, שיתפה: "הנבחרת ערכה אימון בוקר. עלינו לאוטובוס במטרה לחזור למלון, על מנת להגיע לארוחת הצהריים ולנוח לקראת המשחק, אך האוטובוס חזר על עקבותיו, זאת לאחר שהתקבלה הודעה על כך שיש חשד לפצצה במלון.

צוות ביטחון מקומי שמלווה אותנו וצוות ישראלי, שאמור להצטרף אלינו, ערכו סריקות במלון ולאחר שנשלל החשד, הורשנו כעבור שלוש שעות לחזור למלון. אנחנו עם הפנים למשחק, מקוות לנצח, לזכות במדליית זהב, להביא גאווה למדינה ולעלות דרג".

הדרך של נבחרת ישראל בטורניר

כאמור, הערב תחל הנבחרת הישראלית את דרכה בטורניר במשחק מול סינגפור, אותה היא ניצחה 2:6 בשנה שעברה באותו טורניר, בו זכתה במדליית הכסף. הנבחרת הישראלית מודרכת ע"י המאמנת הקנדית, מליסה וורזנברג וצוות עוזרי המאמנת, יובל הלפרט, צ'לסי גולדברג ומייק מז'אייקה.

בימים הקרובים תפגוש הנבחרת הישראלית את הנבחרות המקבילות של בוסניה, אסטוניה, הפיליפינים ודרום אפריקה. שלוש הראשונות בסיום משחקי הבית, יזכו במדליות ע"פ הדירוג, אך רק הזוכה במדליית הזהב תעפיל לדרג B2.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
