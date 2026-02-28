יום שבת, 28.02.2026 שעה 16:04
ליגה ספרדית 25-26
6125-6725ברצלונה1
6021-5425ריאל מדריד2
5127-4725ויאריאל3
4823-4225אתלטיקו מדריד4
4230-4025בטיס5
3727-3425סלטה ויגו6
3537-3125אספניול7
3435-2925אתלטיק בילבאו8
3329-3025אוססונה9
3238-3725ריאל סוסיאדד10
3040-2625ג'ירונה11
2939-3225סביליה12
2929-2025חטאפה13
2734-2326אלאבס14
2631-2224ראיו וייקאנו15
2639-2625ולנסיה16
2537-3225אלצ'ה17
2441-2925מיורקה18
2144-2826לבאנטה19
1739-1624אוביידו20

טילים מעל האצטדיון: מסי נגד לאמין ימאל יבוטל?

דרמה גם בקטאר: עדי ראייה בדוחא דיווחו על טילים מעל אצטדיון לוסייל, שם אמור להיערך הפינליסימה בין ארגנטינה לספרד ב-27 במרץ. אין הודעה רשמית

ליאו מסי ולאמין ימאל (IMAGO)
ליאו מסי ולאמין ימאל (IMAGO)

האם המלחמה תשפיע גם על המשחק בין ליאו מסי ללאמין ימאל? קטאר אמורה לארח ב-27 במרץ את משחק הפינליסימה בין נבחרות ארגנטינה וספרד, אך במסגרת ההסלמה הבוקר (שבת), איראן תקפה גם את קטאר. לפי דיווחים ועדויות של תושבים זרים בדוחא, נצפו טילים חולפים מעל אזור אצטדיון לוסייל, שם אמור להתקיים המשחק.

נכון לעכשיו, אין כל הודעה רשמית על שינוי במועד או במיקום המשחק, ובקטאר מדגישים כי אין אינדיקציה לכך שהאירועים ישפיעו ישירות על קיום הפיינליסימה. עם זאת, עצם העובדה שטילים נצפו במרחב האווירי מעלה חשש ומגבירה את תחושת הדריכות במדינה.

ההסלמה בעקבות התקיפות

הטילים, כך על פי הדיווחים, כוונו בעיקר לעבר הבסיס הצבאי האמריקאי המוצב בקטאר ויורטו בהצלחה, מבלי שנגרם נזק לאוכלוסייה האזרחית. המצב בדוחא מוגדר כמתוח, אך רחוק מהיקף האירועים במדינות אחרות באזור. כידוע, הבוקר ישראל וארה"ב תקפו באיראן, שהגיבה בירי לישראל וגם לבסיסים בקטאר.

לאמין ימאל וליאו מסי (רויטרס)לאמין ימאל וליאו מסי (רויטרס)

הממשלה הקטארית פרסמה הודעת הרגעה לאזרחים ולזרים השוהים במדינה, אך במקביל סגרה את המרחב האווירי - אין המראות או נחיתות של טיסות מסחריות – והנחתה את הציבור להישאר בבתים עד להודעה חדשה.

גולדן גול: פרמין עם פצצה לקורה ופנימה

קטאר, בדומה לסעודיה ולאיחוד האמירויות, נחשבת לבעלת ברית של ארצות הברית בעימות האזורי הנוכחי מול איראן. ימים יגידו אם המשחק בין אלופת העולם לאלופת אירופה ייערך כמתוכנן.

