יום שבת, 28.02.2026 שעה 16:15
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
6125-6725ברצלונה1
6021-5425ריאל מדריד2
5127-4725ויאריאל3
4823-4225אתלטיקו מדריד4
4230-4025בטיס5
3727-3425סלטה ויגו6
3537-3125אספניול7
3435-2925אתלטיק בילבאו8
3329-3025אוססונה9
3238-3725ריאל סוסיאדד10
3040-2625ג'ירונה11
2939-3225סביליה12
2929-2025חטאפה13
2734-2326אלאבס14
2631-2224ראיו וייקאנו15
2639-2625ולנסיה16
2537-3225אלצ'ה17
2441-2925מיורקה18
2144-2826לבאנטה19
1739-1624אוביידו20

אולמו ופראן טורס ב-11 של ברצלונה מול ויאריאל

הקטלונים יארחו את הצוללת הצהובה ב-17:15 (חי בערוץ ONE): ברנאל ופרמין ישלימו את הקישור של פליק, לאמין ימאל וראפיניה את ההתקפה. כל השאר בפנים

|
פדרי (IMAGO)
פדרי (IMAGO)

בישראל בוטלו משחקי היום שתוכננו בעקבות המלחמה עם איראן, אבל באירופה ממשיכים לשחק כרגיל. ברצלונה תארח ב-17:15 (שידור חי בערוץ ONE) את ויאריאל לקרב מסקרן בצמרת בליגה הספרדית, כאשר השתיים נפגשות במסגרת המחזור ה-26 בלה ליגה.

הרכב ברצלונה: ז’ואן גארסיה, ז’ול קונדה, פאו קוברסי, אריק גארסיה, אלחנדרו באלדה, מארק ברנאל, דני אולמו, פרמין לופס, לאמין ימאל, פראן טורס וראפיניה.

בארסה יודעת שכל איבוד נקודות עלול לעלות לה ביוקר במאבק הצמוד מול ריאל מדריד, בעוד האורחת מהמקום ה-3 תנסה לבסס את מעמדה בטופ 4 ולחולל הפתעה דווקא במשחק החוץ הקשה ביותר שיש לליגה הספרדית להציע. מעבר לכך, זהו גם משחקו ה-100 של האנזי פליק על הקווים במסגרת תחרותית, נתון שמוסיף עניין למפגש.

האנזי פליק (רויטרס)האנזי פליק (רויטרס)

ברצלונה התאוששה במהירות מההפסד המפתיע 2:1 לג’ירונה עם 0:3 משכנע על לבאנטה ושבה לפסגה. היתרון על פני ריאל מדריד עומד על נקודה אחת בלבד, ולכן הקטלונים רוצים לשמור על מאזן הבית המושלם שלהם העונה, 12 ניצחונות מ-12 משחקי ליגה. הקבוצה כבשה 14 שערים רצופים ללא מענה במשחקי הבית האחרונים בליגה, ובאופן כללי 13 הניצחונות האחרונים שלה בלה ליגה הגיעו בהפרש של 2 שערים לפחות.

ויאריאל מצידה חזרה למסלול לאחר תקופה פחות יציבה בחורף, עם 3 ניצחונות ב-4 המחזורים האחרונים, כולל 1:2 בדרבי מול ולנסיה. לצוללת הצהובה יש יתרון של 9 נקודות בתוך הטופ 4, אך מול קבוצות שמדורגות בטופ 5 הנוכחי היא מתקשה מאוד, ללא ניצחון ליגה אחד, תיקו אחד ו-5 הפסדים, כאשר בכל 3 משחקי החוץ מול יריבות כאלה הפסידה בהפרש של 2 שערים.

