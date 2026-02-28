מוניר אל חדאדי תקוע בשדה התעופה בטהראן

במקביל לעצירת המשחקים שתוכננו להתקיים היום במדינה בעקבות התקיפות של ישראל וארה"ב באיראן, גם הספורט באיראן נעצר. משחקים בליגה המקומית בוטלו עקב פתיחת מבצע “שאגת הארי” מצד ישראל ו“זעם אדיר” מצד ארה״ב, כשהמרחב האווירי במדינה נסגר לחלוטין והמציאות השתנתה בן רגע.

מי שמושפעים מההתפתחויות, בין היתר, הם מספר ספורטאים שנמצאים באיראן. אקס ברצלונה, מוניר אל חדאדי, המשחק באיסתיכלל האיראנית, פונה ממטוס שבו ישב בטהראן ברגע שבו החלו התקיפות, וכעת הוא ממתין בשדה התעופה כשהמועדון מנסה לארגן את יציאתו מהמדינה, כך לפי דיווח בעיתון ‘אס’ הספרדי. היעד המסתמן: מעבר יבשתי לטורקיה, מרחק של כ-2,100–2,400 ק״מ עד מעבר הגבול המרכזי בבזארגאן.

כך אדאן הספיק לצאת מאיראן

מי שהספיק לצאת בזמן הוא חברו לקבוצה של מוניר, אנטוניו אדאן, לשעבר בריאל מדריד. הסיבה היא שאיסתיכלל העניקה לשחקנים מספר ימי חופש, והשוער היה בין הראשונים שהצליחו לעלות על טיסה לפני סגירת המרחב האווירי.

עשן בטהראן אחרי התקיפות הבוקר (IMAGO)

השגרירות הספרדית בטהראן כבר יצרה קשר עם כ-150 אזרחים ספרדים השוהים במדינה והנחתה אותם לשמור על תקשורת רציפה. ככל הידוע, מבצע פינוי לא צפוי לצאת לפועל לפני שיעברו שלושה או ארבעה ימים מתחילת התקיפות, ובהתאם להתפתחויות בשטח.