שריר התמודדה על הארד בטשקנט, אבל הפסידה

במהלך התקיפות באיראן, ספורטאים ישראלים ממשיכים להתחרות ברחבי העולם במהלך היום (שבת). בג'ודו, גילי שריר התמודדה על מדליית הארד במשקל של עד 63 ק"ג בגראנד סלאם טשקנט, אך נותרה מחוץ לפודיום.

בתחילה, גילי שריר ניצחה בעונשים את אלכסנדרה בלאבנובה הרוסייה, המשיכה לניצחון בווזארי על יון לי הסינית והעפילה לרבע הגמר, אך שם הפסידה ביוקו לנארומי טניאוקה היפנית. מיד לאחר מכן, עברה לבית הניחומים, שם ניצחה בקרב הראשון את צ'רלוטה אבנזאטו האיטלקייה ביוקו - ועלתה לקרב על מדליית הארד.

בקרב המכריע על המקום השלישי בפודיום שריר פגשה את מאנון דקטר, שניצחה את כרם פרימו הצעירה בסיבובים המוקדמים, והתמודדה גם מול יריבה ישראלית נוספת שאתה ניצחה ביוקו. בסיום הקרב, שריר נוצחה ולצערה לא הופיעה במקום השלישי על הפודיום באוזבקיסטן.