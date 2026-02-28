יום שבת, 28.02.2026 שעה 15:13
ליגה אנגלית 25-26
6121-5628ארסנל1
5625-5627מנצ'סטר סיטי2
5130-3828אסטון וילה3
4837-4827מנצ'סטר יונייטד4
4531-4827צ'לסי5
4535-4227ליברפול6
4037-4027ברנטפורד7
3845-4327בורנמות'8
3731-2927אברטון9
3741-3827פולהאם10
3639-3827ניוקאסל11
3633-2827סנדרלנד12
3532-2927קריסטל פאלאס13
3434-3627ברייטון14
3146-3727לידס15
2941-3727טוטנהאם16
2739-2527נוטינגהאם פורסט17
2549-3227ווסטהאם18
1952-2927ברנלי19
1351-2029וולבס20

רשפורד סיכם ל-3 שנים, יפחית משמעותית בשכרו

ברצלונה סיכמה עם החלוץ האנגלי על חוזה ל-3 עונות, הכולל הפחתה בשכר כדי להתאים לתקרת השכר של לה ליגה ולהקל על ביצוע העסקה מול מנצ'סטר יונייטד

|
מרקוס רשפורד (IMAGO)
מרקוס רשפורד (IMAGO)

ברצלונה ומרקוס רשפורד כבר סגרו את נקודת הפתיחה המרכזית: ההסכם הכלכלי. החלוץ האנגלי הסכים לחוזה ל-3 עונות ובעיקר להפחתה משמעותית בשכרו, כדי שהמהלך יוכל להשתלב במסגרת הפייר פליי הפיננסי של לה ליגה, שהוא צוואר הבקבוק האמיתי בתכנון הסגל של המועדון.

מפת הדרכים הוגדרה לאחר הפגישה שנערכה השבוע בין דקו לארטורו קנאלס, סוכנו של השחקן. לאחר אותה פגישה, במועדון מבינים שהעסקה על המסלול, ואם לא יהיו תפניות, השלב הבא יהיה לסגור את המספרים מול מנצ’סטר יונייטד. כוונת ברצלונה היא לממש סעיף בסכום הנע סביב 30 מיליון אירו כדי לצרפו כבר בקיץ הקרוב, כך לפי גורמים בסביבת המועדון שעמם שוחחו בשעות האחרונות.

בברצלונה היה ברור שמעבר למחיר ההעברה, המפתח לעסקה נמצא בגזרת השכר. רשפורד מחזיק בשכר גבוה, המוערך בכ-15 מיליון אירו לאחר התאמה ראשונית, וסכום כזה, כפי שהדגישו שוב ושוב במערך הכלכלי של המועדון, עלול היה לסכן את האיזון במסת השכר.

מרקוס רשפורד (IMAGO)מרקוס רשפורד (IMAGO)

לכן, המשא ומתן התגבש לפי מתווה קלאסי: חוזה ל-3 שנים ומבנה שנועד להפוך את עלות העסקה לברת ביצוע במסגרת כללי לה ליגה. בתרחיש כזה, חוזה ל-3 עונות מאפשר לברצלונה לפרוס את עלות ההעברה על פני תקופה ארוכה, כ-10 מיליון אירו לעונה אם אכן יאושר הסכום של 30 מיליון, בעוד שהפחתת השכר של השחקן היא המהלך המכריע שיאפשר את רישומו.

כן לתנאים

החלופה, כפי שנשקלה בתוך המועדון, הייתה יצירת מרווח דרך מכירות או נוסחאות אחרות, אך המסר שמועבר מבפנים ברור: רשפורד כבר נתן את ה"כן" בתנאים שברצלונה הייתה זקוקה להם.

לסיכום, העסקה מתקדמת במסלול שברצלונה ראתה כהכרחי: הסכם כלכלי מלא עם השחקן, חוזה ל-3 שנים והפחתה משמעותית בשכר. כעת, לאחר שהמכשול המרכזי הוסר, המועדון נערך להשלים את המהלך מול מנצ’סטר יונייטד.

