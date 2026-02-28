יום שבת, 28.02.2026 שעה 13:34
כדורגל ישראלי  >> ליגה לאומית
ליגה לאומית 25-26
5126-5625מכבי פ"ת1
4027-3625הפועל ראשל"צ2
4028-3624מכבי הרצליה3
3728-3625הפועל ר"ג4
3429-3324מ.ס קריית ים5
3437-3724הפועל כפר שלם6
3433-2925בני יהודה7
3332-2625הפועל רעננה8
3231-2824הפועל כפ"ס9
3142-2825הפועל עפולה10
3030-3124מ.ס כפר קאסם11
2745-4125מכבי יפו12
2737-3225הפועל נוף הגליל13
2737-2725עירוני מודיעין14
2634-2525הפועל עכו15
2331-2624הפועל חדרה16

קפטן הפועל חדרה מנשה זלקה הוקפץ למילואים

בצל המלחמה עם איראן והמתיחות הביטחונית, הקשר שמזוהה עם תרומתו הגדולה מחוץ לדשא לא היסס לרגע והתייצב שוב לשירות. המועדון: "שמור על עצמך"

|
מנשה זלקה (הפועל חדרה)
מנשה זלקה (הפועל חדרה)

בצל המלחמה מול איראן והמתיחות הביטחונית הגוברת, קפטן הפועל חדרה מנשה זלקה קיבל צו 8 וגויס לשירות מילואים. הקשר הוותיק, שמזוהה בשנים האחרונות לא רק עם תרומתו על הדשא אלא גם עם מחויבותו מחוצה לו, עזב את שגרת הכדורגל והתייצב לשירות.

שוב על מדים

כמו במבצעים ובמערכות הקודמות בשנים האחרונות, זלקה לא היסס לרגע. מיד עם קבלת הצו עלה על מדים והחל בהיערכות להצטרף לחבריו ביחידת המילואים.

במועדון פרסמו הודעה קצרה ומרגשת: "זלקה שוב גויס. קפטן הפועל חדרה, מנשה זלקה, קיבל צו 8 והוקפץ לשירות מילואים. כמו בכל המבצעים והמלחמות בשנים האחרונות, זלקה לא חשב פעמיים, עלה על מדים והוא נערך להצטרף לחבריו ביחידת המילואים. שמור על עצמך קפטן, אנחנו גאים בך".

בהפועל חדרה מדגישים כי גאווה גדולה מלווה את הקפטן, שמוכיח פעם נוספת את מחויבותו למדינה לצד מחויבותו למועדון. בשלב זה לא ברור מתי ישוב לפעילות ספורטיבית, והכל תלוי בהתפתחויות הביטחוניות.

