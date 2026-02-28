קפטן הפועל חדרה מנשה זלקה הוקפץ למילואים

בצל המלחמה מול איראן והמתיחות הביטחונית הגוברת, קפטן הפועל חדרה מנשה זלקה קיבל צו 8 וגויס לשירות מילואים. הקשר הוותיק, שמזוהה בשנים האחרונות לא רק עם תרומתו על הדשא אלא גם עם מחויבותו מחוצה לו, עזב את שגרת הכדורגל והתייצב לשירות.

שוב על מדים

כמו במבצעים ובמערכות הקודמות בשנים האחרונות, זלקה לא היסס לרגע. מיד עם קבלת הצו עלה על מדים והחל בהיערכות להצטרף לחבריו ביחידת המילואים.

במועדון פרסמו הודעה קצרה ומרגשת: "זלקה שוב גויס. קפטן הפועל חדרה, מנשה זלקה, קיבל צו 8 והוקפץ לשירות מילואים. כמו בכל המבצעים והמלחמות בשנים האחרונות, זלקה לא חשב פעמיים, עלה על מדים והוא נערך להצטרף לחבריו ביחידת המילואים. שמור על עצמך קפטן, אנחנו גאים בך".

בהפועל חדרה מדגישים כי גאווה גדולה מלווה את הקפטן, שמוכיח פעם נוספת את מחויבותו למדינה לצד מחויבותו למועדון. בשלב זה לא ברור מתי ישוב לפעילות ספורטיבית, והכל תלוי בהתפתחויות הביטחוניות.