יום שבת, 28.02.2026 שעה 12:16
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל

השחקנים הזרים ייצאו מישראל דרך מעבר לירדן

בצל המלחמה מול איראן, מנהלת הליגות בכדורסל תוציא את הזרים שמשחקים בליגה באוטובוס שייצא מאצטדיון טדי ב-14:00, שיסיע אותם אל מעבר הגבול לירדן

|
ג'ונתן מוטלי (רועי כפיר)
ג'ונתן מוטלי (רועי כפיר)

בהמשך למלחמה מול איראן וההתפתחויות הביטחוניות האחרונות, מנהלת ליגת העל בכדורסל הודיעה היום לקבוצות כי תפעל להוצאת השחקנים הזרים מהמדינה בהקדם האפשרי. כרגע ההערכה בישראל היא שישנם 88 שחקנים זרים, כולל בני משפחה. נציין שחלק מהזרים החליטו להישאר בישראל למרות המצב.

הזרים יוצאים דרך ירדן

בהודעה שנשלחה למועדונים נמסר כי בשעה 14:00 ייצאו אוטובוסים מאצטדיון טדי בירושלים, במטרה להסיע את השחקנים הזרים אל מעבר הגבול לירדן. המהלך נועד לאפשר יציאה מהירה ומסודרת של הזרים המשחקים בליגה, על רקע המצב הביטחוני.

במנהלת הבהירו כי הכוונה היא להוציא מכאן כמה שיותר מהר את השחקנים שאינם אזרחי ישראל, זאת מתוך רצון להבטיח את ביטחונם בתקופה הרגישה.

עוד נמסר כי בהתאם להתפתחויות בשטח ולהערכת המצב בהמשך, תתקבל החלטה לגבי המשך פעילות הליגה והצעדים הבאים.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */