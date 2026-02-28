4 שחקני הנבחרת היו בדרך לארץ, ונחתו בקפריסין

ברקע המלחמה והמתיחות הביטחונית, נבחרת ישראל בכדורסל מתמודדת עם מציאות מורכבת גם מחוץ לפרקט. ארבעה משחקני הנבחרת, ים מדר, בר טימור, עוז בלייזר וקאדין קרינגטון, היו בדרכם חזרה ארצה, אך המטוס שבו טסו לא קיבל אישור נחיתה בישראל ונאלץ לשוב לקפריסין.

האירוע התרחש בזמן שהשחקנים כבר היו באוויר, אך בשל המצב הביטחוני לא התאפשרה נחיתתם. בעקבות זאת, שבו לקפריסין והם ממתינים להתפתחויות ולהנחיות נוספות בנוגע לאפשרות חזרה לישראל.

חזרת הנבחרת לארץ תיבחן בהמשך

עוז בלייזר קיבל אתמול אישור לשוב לארץ בשל המצב הביטחוני, בעוד קאדין קרינגטון קיבל אישור לחזור על מנת לשהות לצד אשתו, שנמצאת בחודש התשיעי להריונה. ההחלטות התקבלו על רקע הנסיבות האישיות והמצב הרגיש.

בשלב זה, המשחק מחר (ראשון) מול נבחרת קפריסין צפוי להתקיים כמתוכנן. לאחריו תיבחן מחדש אפשרות חזרתה של הנבחרת לישראל, בהתאם למצב הביטחוני ולהנחיות הרלוונטיות.

בהתאם להנחיות פיקוד העורף, איגוד הכדורסל בישראל הודיע על דחיית כלל המשחקים והאירועים שתוכננו להיערך ביומיים הקרובים, זאת נוכח המצב הביטחוני. האיגוד מקיים הערכות מצב שוטפות ויעדכן בהקדם באשר למועדים חלופיים ולמתווה המשך הפעילות, בהתאם להתפתחויות ולהנחיות שיינתנו.