יום שבת, 28.02.2026 שעה 20:02
יום שבת, 28/02/2026, 19:30אצטדיון אלנד רואדליגה אנגלית - מחזור 28
מנצ'סטר סיטי
דקה 33
0 0
שופט: סטיוארט אטוול
לידס
ליגה אנגלית 25-26
6121-5628ארסנל1
5625-5627מנצ'סטר סיטי2
5130-3828אסטון וילה3
4837-4827מנצ'סטר יונייטד4
4837-4728ליברפול5
4531-4827צ'לסי6
4340-4428ברנטפורד7
4033-3228אברטון8
3946-4428בורנמות'9
3741-3827פולהאם10
3734-2928סנדרלנד11
3642-4028ניוקאסל12
3532-2927קריסטל פאלאס13
3434-3627ברייטון14
3146-3727לידס15
2941-3727טוטנהאם16
2739-2527נוטינגהאם פורסט17
2554-3428ווסטהאם18
1956-3228ברנלי19
1351-2029וולבס20
הרכבים וציונים
 
 
עומאר מרמוש מנסה לשמור על הכדור (IMAGO)
המחזור ה-28 בפרמייר ליג מפגיש בשעה זו את לידס יונייטד ומנצ’סטר סיטי באלנד רואד, כשהתכולים ממשיכים במרדף אחרי הפסגה והמארחת מצידה מנסה להתרחק מהתחתית.

מנצ’סטר סיטי שומרת על לחץ כבד על ארסנל שבפסגה, עם 4 ניצחונות ב-5 המחזורים האחרונים וכיבוש של לפחות 2 שערים בכל אחד מהם. הקבוצה של פפ גווארדיולה יכולה לצמצם זמנית את הפער מהמוליכה ל-5 נקודות בלבד, ובנתון מעודד מבחינתה היא ניצחה ב-10 מ-14 משחקי ליגה שנערכו יום לפני משחק של ארסנל. עם זאת, בחוץ התמונה מעט פחות יציבה, עם ניצחון אחד בלבד ב-4 משחקי החוץ האחרונים בליגה.

המארחת מנגד מגיעה בכושר מעודד יחסית, עם הפסד אחד בלבד ב-6 המשחקים האחרונים, כולל תוצאות תיקו מרשימות בחוץ מול צ’לסי ואסטון וילה. בבית, לידס ניצחה ב-4 מ-7 המשחקים האחרונים שלה בליגה, אך ממשיכה לשלם מחיר על חוסר ריכוז בדקות הסיום, לאחר שספגה כבר 12 שערים אחרי הדקה ה-85, הנתון הגבוה בליגה.

במאזן הישיר, סיטי שלטה לחלוטין בשנים האחרונות עם 5 ניצחונות רצופים בפרמייר ליג על לידס, ולאחר שניצחה בשני ביקוריה האחרונים באלנד רואד, היא יכולה להשלים רצף של 3 ניצחונות חוץ רצופים מול אותה יריבה לראשונה מאז שנות ה-20. סטטיסטית, לידס סיימה ב-8 תוצאות תיקו מאז תחילת דצמבר, יותר מכל קבוצה אחרת, בעוד 6 מ-8 משחקי החוץ האחרונים של סיטי בליגה הסתיימו עם מעל 2.5 שערים. בנוסף, סיטי טרם ספגה ב-15 הדקות הראשונות של משחק חוץ העונה. 

מחצית ראשונה
  • '21
  • החמצה
  • המארחת חמה. כדור רוחב מצא את ברנדן ארונסון שכמעט וכבש, אך מארק גואהי הצליח לשים את הרגל בשנייה האחרונה
רובן דיאס במאבק (IMAGO)רובן דיאס במאבק (IMAGO)
  • '17
  • החמצה
  • שוב קלברט-לווין. החלוץ הפעם נשלח לעומק, כשהוא התגבר על שחקן הגנה ושלח בעיטה טובה מקרוב, אך היא חלפה ליד הקורה הרחוקה
  • '4
  • החמצה
  • כדור רוחב מצא את דומיניק קלברט-לווין לבד ברחבה, אך החלוץ בעט החוצה
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט הוציא את ההתמודדות המסקרנת באלנד רואד לדרך!
