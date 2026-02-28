הרכבים וציונים



עומאר מרמוש מנסה לשמור על הכדור (IMAGO) עומאר מרמוש מנסה לשמור על הכדור (IMAGO)

המחזור ה-28 בפרמייר ליג מפגיש בשעה זו את לידס יונייטד ומנצ’סטר סיטי באלנד רואד, כשהתכולים ממשיכים במרדף אחרי הפסגה והמארחת מצידה מנסה להתרחק מהתחתית.

מנצ’סטר סיטי שומרת על לחץ כבד על ארסנל שבפסגה, עם 4 ניצחונות ב-5 המחזורים האחרונים וכיבוש של לפחות 2 שערים בכל אחד מהם. הקבוצה של פפ גווארדיולה יכולה לצמצם זמנית את הפער מהמוליכה ל-5 נקודות בלבד, ובנתון מעודד מבחינתה היא ניצחה ב-10 מ-14 משחקי ליגה שנערכו יום לפני משחק של ארסנל. עם זאת, בחוץ התמונה מעט פחות יציבה, עם ניצחון אחד בלבד ב-4 משחקי החוץ האחרונים בליגה.

המארחת מנגד מגיעה בכושר מעודד יחסית, עם הפסד אחד בלבד ב-6 המשחקים האחרונים, כולל תוצאות תיקו מרשימות בחוץ מול צ’לסי ואסטון וילה. בבית, לידס ניצחה ב-4 מ-7 המשחקים האחרונים שלה בליגה, אך ממשיכה לשלם מחיר על חוסר ריכוז בדקות הסיום, לאחר שספגה כבר 12 שערים אחרי הדקה ה-85, הנתון הגבוה בליגה.

במאזן הישיר, סיטי שלטה לחלוטין בשנים האחרונות עם 5 ניצחונות רצופים בפרמייר ליג על לידס, ולאחר שניצחה בשני ביקוריה האחרונים באלנד רואד, היא יכולה להשלים רצף של 3 ניצחונות חוץ רצופים מול אותה יריבה לראשונה מאז שנות ה-20. סטטיסטית, לידס סיימה ב-8 תוצאות תיקו מאז תחילת דצמבר, יותר מכל קבוצה אחרת, בעוד 6 מ-8 משחקי החוץ האחרונים של סיטי בליגה הסתיימו עם מעל 2.5 שערים. בנוסף, סיטי טרם ספגה ב-15 הדקות הראשונות של משחק חוץ העונה.