הרכבים וציונים



הקלאסיקר השני של העונה בבונדסליגה מפגיש שוב את דורטמונד ובאיירן מינכן, לקרב יוקרתי שעשוי להשפיע ישירות על מאבק האליפות. השתיים נפגשות בשעה זו במסגרת המחזור ה-24 בבונדסליגה, כאשר דורטמונד מנסה להאריך רצף של 16 משחקי ליגה ללא הפסד ולהשיג ניצחון יוקרתי על היריבה המושבעת.

באיירן מגיעה להתמודדות כשהיא יודעת שניצחון יקרב אותה משמעותית לתואר. החבורה של וינסנט קומפני היא קבוצת החוץ הטובה בליגה, ועדיין לא הפסידה מחוץ לביתה העונה עם מאזן של 9 ניצחונות ו-2 תוצאות תיקו, 29 נקודות והפרש שערים מרשים של 28+. למעשה, הבווארים לא הפסידו ב-20 משחקי החוץ האחרונים שלהם בליגה, הרצף השלישי באורכו בתולדות המועדון. בנוסף, באיירן כבשה בכל משחקי הבונדסליגה שלה ב-2025/26 ומציגה ממוצע של 3.56 שערים בתשעת משחקי החוץ התחרותיים האחרונים.

מנגד, דורטמונד מגיעה לאחר הדחה דרמטית מליגת האלופות, אך בזירה המקומית היא בלתי מנוצחת ב-16 המחזורים האחרונים עם 11 ניצחונות ו-5 תוצאות תיקו, הרצף הארוך ביותר כיום בחמש הליגות הבכירות באירופה. בבית, בסיגנל אידונה פארק, הצהובים שחורים ניצחו ב-13 מ-15 משחקי הליגה האחרונים שלהם, כבשו לפחות 3 שערים ב-10 מהם והבקיעו בכל 23 מחזורי הליגה העונה. ההגנה הביתית שלהם ספגה רק 8 שערים בליגה, הנתון הנמוך ביותר בגרמניה.

זהו המפגש ה-139 בין השתיים בבונדסליגה, המשחק הנפוץ ביותר בתולדות הכדורגל המקצועני בגרמניה. באיירן הפסידה יותר משחקים מקצועניים לדורטמונד, 33 במספר, מאשר לכל יריבה אחרת, אך היא בלתי מנוצחת בשבעת משחקי החוץ האחרונים מולה עם 5 ניצחונות ו-2 תוצאות תיקו. מבחינת שחקני מפתח, פאביו סילבה מעורב בשער כל 79 דקות בממוצע העונה, נתון שמציב אותו שני רק להארי קיין ומייקל אוליסה מבאיירן מבין שחקנים עם לפחות 450 דקות. אוליסה עצמו רשם 10 אסיסטים ב-10 הופעות תחרותיות אחרונות וגם כבש במשחק הקודם בין הקבוצות.