יום שבת, 28.02.2026 שעה 20:02
יום שבת, 28/02/2026, 19:30אצטדיון סיגנל אידונה פארקליגה גרמנית - מחזור 24
באיירן מינכן
דקה 33
1 0
שופט: סוון יבלונסקי
בורוסיה דורטמונד
ליגה גרמנית 25-26
6021-8523באיירן מינכן1
5222-4923בורוסיה דורטמונד2
4631-4924הופנהיים3
4332-4423שטוטגרט4
4132-4423לייפציג5
4029-4423באייר לברקוזן6
3337-3423פרייבורג7
3149-4623איינטרכט פרנקפורט8
3141-3024אוגסבורג9
2838-2924אוניון ברלין10
2632-2522המבורג11
2539-2724בורוסיה מנשנגלדבאך12
2441-3324פ.צ. קלן13
2339-2724מיינץ14
2340-2324סט. פאולי15
2244-2524ורדר ברמן16
2049-3323וולפסבורג17
1453-2224היידנהיים18
מערכת ONE | 28/02/2026 19:30
הרכבים וציונים
 
 
לואיס דיאס בורח ליאן קוטו (רויטרס)
הקלאסיקר השני של העונה בבונדסליגה מפגיש שוב את דורטמונד ובאיירן מינכן, לקרב יוקרתי שעשוי להשפיע ישירות על מאבק האליפות. השתיים נפגשות בשעה זו במסגרת המחזור ה-24 בבונדסליגה, כאשר דורטמונד מנסה להאריך רצף של 16 משחקי ליגה ללא הפסד ולהשיג ניצחון יוקרתי על היריבה המושבעת.

באיירן מגיעה להתמודדות כשהיא יודעת שניצחון יקרב אותה משמעותית לתואר. החבורה של וינסנט קומפני היא קבוצת החוץ הטובה בליגה, ועדיין לא הפסידה מחוץ לביתה העונה עם מאזן של 9 ניצחונות ו-2 תוצאות תיקו, 29 נקודות והפרש שערים מרשים של 28+. למעשה, הבווארים לא הפסידו ב-20 משחקי החוץ האחרונים שלהם בליגה, הרצף השלישי באורכו בתולדות המועדון. בנוסף, באיירן כבשה בכל משחקי הבונדסליגה שלה ב-2025/26 ומציגה ממוצע של 3.56 שערים בתשעת משחקי החוץ התחרותיים האחרונים.

מנגד, דורטמונד מגיעה לאחר הדחה דרמטית מליגת האלופות, אך בזירה המקומית היא בלתי מנוצחת ב-16 המחזורים האחרונים עם 11 ניצחונות ו-5 תוצאות תיקו, הרצף הארוך ביותר כיום בחמש הליגות הבכירות באירופה. בבית, בסיגנל אידונה פארק, הצהובים שחורים ניצחו ב-13 מ-15 משחקי הליגה האחרונים שלהם, כבשו לפחות 3 שערים ב-10 מהם והבקיעו בכל 23 מחזורי הליגה העונה. ההגנה הביתית שלהם ספגה רק 8 שערים בליגה, הנתון הנמוך ביותר בגרמניה.

זהו המפגש ה-139 בין השתיים בבונדסליגה, המשחק הנפוץ ביותר בתולדות הכדורגל המקצועני בגרמניה. באיירן הפסידה יותר משחקים מקצועניים לדורטמונד, 33 במספר, מאשר לכל יריבה אחרת, אך היא בלתי מנוצחת בשבעת משחקי החוץ האחרונים מולה עם 5 ניצחונות ו-2 תוצאות תיקו. מבחינת שחקני מפתח, פאביו סילבה מעורב בשער כל 79 דקות בממוצע העונה, נתון שמציב אותו שני רק להארי קיין ומייקל אוליסה מבאיירן מבין שחקנים עם לפחות 450 דקות. אוליסה עצמו רשם 10 אסיסטים ב-10 הופעות תחרותיות אחרונות וגם כבש במשחק הקודם בין הקבוצות.

מחצית ראשונה
  • '20
  • כרטיס צהוב
  • כניסה קשה של ניקו שלוטרבק ביוסיפ סטאניסיץ' הובילה לצהוב הראשון בהתמודדות, אחרי שהשופט גם שוחח עם צוות ה-VAR על מנת לבחון את האפשרות לאדום
  • '16
  • החמצה
  • אחרי קצת יותר מרבע שעה, קיבלנו הזדמנות ראשונה לשער כשמייקל אוליסה חתך מהאגף הימני לרחבה ובעט כדור שנהדף על ידי גרגור קובל
  • '13
  • פציעה
  • המשחק נעצר כשאמרה צ'אן נזקק לטיפול לאחר ההחלקה. אחרי מספר בדיקות של הצוות הרפואי, הקפטן של השוורצגלבן שב לכר הדשא
  • '12
  • החמצה
  • קונראד לאיימר מצא את עצמו באגף השמאלי וניסה להתנער משמירה כפולה של אמרה צ'אן ומקסימיליאן באייר, אך לא הצליח לעבור את הקפטן הצהוב-שחור. לרוע מזלו של צ'אן, הוא החליק מחוץ לקווי המגרש ונתן להארי קיין את הכדור. האחרון ניסה לכבוש מתוך הרחבה אבל נבלם ברגע האחרון על ידי מרסל סביצר
  • '5
  • אחר
  • הכדור נמצא רק ברגליים של שחקני באיירן מינכן בפתיחה, שמצליחים להגיע לרחבת ה-16 של בורוסיה דורטמונד, אבל לא לסכן את השער ואת העומד על הסף גרגור קובל
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט סוון יבלונסקי הוציא את הקלאסיקר הענק לדרך! בורוסיה דורטמונד נגד באיירן מינכן. מי תצא כמנצחת הגדולה בקרב בין שתי אימפריות גרמניות?
אי אפשר להוריד את העיניים מהקיר הצהוב (רויטרס)אי אפשר להוריד את העיניים מהקיר הצהוב (רויטרס)
הארי קיין. נקבל אותו במלוא גדולתו? (רויטרס)הארי קיין. נקבל אותו במלוא גדולתו? (רויטרס)
קהל אוהדי בורוסיה דורטמונד בתצוגת עידוד מופלאה (רויטרס)קהל אוהדי בורוסיה דורטמונד בתצוגת עידוד מופלאה (רויטרס)
שחקני באיירן מינכן בהכנות אחרונות (רויטרס)שחקני באיירן מינכן בהכנות אחרונות (רויטרס)
הסיגנל אידונה פארק מתכונן למשחק ענק (רויטרס)הסיגנל אידונה פארק מתכונן למשחק ענק (רויטרס)
RSS RSS   Facebook Twitter טוויטר   הדפס   הוסף תגובה 



