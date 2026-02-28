הפועל חיפה הקפיאה פעילות עד להודעה חדשה

בצל המלחמה שפרצה בעקבות התקיפה הישראלית-אמריקאית באיראן וההחלטה לדחות את משחקי הכדורגל בישראל, גם המועדונים עצמם מתאימים את פעילותם למצב החירום ומוציאים הודעות לאוהדים ולשחקנים.

בבית"ר ירושלים עדכנו: "שבת שלום, שחקני הקבוצה שהו בבית מלון יחד, ולאחר האזעקה התכנסו לשיחה בה הוסבר להם המצב הביטחוני ושוחררו לביתם. נעדכן לו״ז בהמשך. שמרו על עצמכם. אוהדים יקרים, רצינו להיפגש היום, אבל כרגע כולנו מתפללים לצלחת כוחות הביטחון. עם ישראל חי".

הפועל חיפה הקפיאה פעילות

גם בהפועל חיפה החליטו להקפיא את כל פעילות המועדון עד להודעה חדשה. מנכ"ל המועדון, איתי רק, העביר מסר לעובדים ולשחקנים בקבוצות הוואטסאפ: "בוקר טוב לכולם, על רקע תחילת המערכה הישראלית–אמריקאית מול איראן, אנו מבקשים מכל עובדי המועדון והשחקנים לגלות אחריות אישית ולשמור בראש ובראשונה על עצמכם ועל בני משפחותיכם. אנו נהיה בקשר בימים הקרובים ונעדכן בהתאם להתפתחויות". עוד הובהר כי המועדון זמין עבור אנשי הצוות והשחקנים 24/7 לכל צורך שעולה.

האימון של הפועל פ”ת בוטל, נתניה וק”ש בקשר עם הזרים

אימון הבוקר, שהיה אמור להיות האימון המסכם של הפועל פתח תקווה לקראת המשחק מחר מול הפועל באר שבע, בוטל. יש לציין שהשחקנים עוד לא הגיעו למתחם האימונים, כאשר במועדון נמצאים איתם בקשר רציף בנושא, וקליי, צ׳אפיוקה סונגה ומארק קוסטה, כבר חוו את מציאות המלחמה הישראלית בעבר.

שחקני הפועל פתח תקווה (עמרי שטיין)

במכבי נתניה, נמצאים בקשר רציף עם הזרים ושוחחו אותם הבוקר, כאשר כבר בשבוע שעבר נערכה שיחה מבעוד מועד עימם בנושא כחלק מההיערכות.

בעירוני ק״ש גם כן שוחחו עם הזרים, כאשר במועדון כרגע פחות דואגים כל עוד חיזבאללה כמובן לא תיכנס למערכה, כאשר במערכה הקודמת עם איראן, החלק הצפוני לא היה במוקד. יתרה מזאת, במבצע ״עם כלביא״, שבתה הקבוצה במרכז ושחקנים שרצו דאז, דוגמת סקו באנגורה, עברו לצפון, והפעם כלל הקבוצה נמצאת בצפון.

האזעקה תפסה את טבריה במלון בירושלים

בעירוני טבריה שהו כבר מאתמול בבית מלון בירושלים, כהכנה למשחק שהיה אמור להתקיים באצטדיון טדי (15:00), מול בית''ר. האעזקה תפסה את השחקנים בזמן ארוחת הבוקר. בקבוצה קיבלו את עדכון המנהלת כי המשחק, כמו כל יתר משחקי המחזור, מבוטל והקבוצה התארגנה וכבר נמצאת בדרכה חזרה צפונה.

שחקני עירוני טבריה (חג'אג' רחאל)

בקבוצה ימתינו לראות מה קורה ביומיים הקרובים ולפי המצב יחליטו האם להוציא את השחקנים הזרים ומשפחותיהם אל מחוץ לישראל. בקבוצה מבינים שבמצב של מלחמה ממושכת ואיום אמיתי בטילים, החלטה כזאת יכולה לגרום לזרים להיות רגועים יותר ולחזור לכאן, עם חזרה לשגרה.

בכדורגל הישראלי מבינים כי בשלב זה הבטיחות קודמת לכל, והקבוצות נערכות להמשך בהתאם להנחיות פיקוד העורף ולהתפתחויות הביטחוניות בימים הקרובים.

גם גיא קופיצ’ינסקי שותף בהכנת הידיעה.