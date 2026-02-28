אם השמיים ייפתחו, הפועל ת"א תמריא לסופיה

מדינת ישראל קמה הבוקר (שבת) לאזעקות והגברת כוננות בעקבות זירה חדשה נגד איראן, כאשר כטבע הדברים האירועים הללו משפיעים גם על הספורט, וגם על הכדורסל הישראלי בפרט.

הזרים של הפועל תל אביב כרגע בישראל, כאשר במועדון כבר הכינו מראש את האופרציה בסופיה מחדש וידעו שרגע כזה יכול לקרות. שחקנים בקבוצה מספרים שנכון לכרגע נודע להם שמחכים שהשמיים ייפתחו ואז הקבוצה תמריא לסופיה, כשתוך כדי במועדון בודקים כל דרך אפשרית, כולל מעברים ופנייה למשרד התרבות והספורט.

קבוצות נוספות ייעזרו בהפועל ת”א

אם השמיים ייפתחו, הפועל תל אביב בשיתוף ארקיע תמצא טיסת בזק ותפנה את הקבוצה בחזרה לבסיס בבולגריה, כאשר במנהלת אף מספרים ל-ONE שלא מעט קבוצות בישראל ייעזרו במצב שכזה בהפועל ת״א ולפנות זרים דרך האדומים.

איטודיס: ״אנחנו צריכים לסמוך על עצמנו״

מבחינת פאריס, במועדון מעריכים שאם השמיים ייפתחו אז המשחק יתקיים בסופיה ואם הפועל לא תמצא דרך להגיע לשם אז הוא יידחה פעם נוספת. גם ביורוליג קמו לאירוע ובוחנים את הנושא, כאשר החשש הגדול כמובן הוא לקיחת אירוח המשחקים מכאן, לא הרבה אחרי שהם חזרו לפה.