בוטלו משחקי מחלקות הנוער והליגות הנמוכות

בוקר דרמטי. אזעקות נשמעו ברחבי הארץ הבוקר (שבת) נוכח מתקפת מנע מצד ישראל כנגד איראן במקביל לתקיפת ארה”ב באיראן, בעוד הוכרז מצב חירום. פיקוד העורף שינה את ההנחיות: "להישאר בסמוך למרחב מוגן".

נוכח זאת, בהתאחדות לכדורגל הוחלט כי כלל משחקי מחלקות הנוער שהיו מיועדים להיום - בוטלו, בלא יוצא מן הכלל, על מנת לא להגיע לסיטואציות לא נעימות ולשמור על כלל הילדים ואנשי הצוות בטוחים, נוכח המצב. במקביל, גם משחקי הליגות הנמוכות בוטלו.

מדובר צה"ל נמסר בעקבות המצב: “בתום הערכת מצב הוחלט כי החל מהיום בשעה 8:00 יחול שינוי במדיניות ההתגוננות של פיקוד העורף. במסגרת השינויים הוחלט על מעבר של כל אזורי הארץ ממדרג פעילות מלאה למדרג פעילות הכרחית.

“ההנחיות כוללות: איסור על קיום פעילויות חינוכיות, התקהלויות, והגעה למקומות עבודה, למעט משק חיוני. יש להמשיך ולעקוב אחר ההנחיות שמתפרסמות על ידי פיקוד העורף באמצעי ההפצה הרשמיים. ההנחיות המלאות יעודכנו בפורטל החירום הלאומי וביישומון פיקוד העורף".