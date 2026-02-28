יום שבת, 28.02.2026 שעה 10:05
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

המשחקים שתוכננו להיום ומחר בליגת העל נדחו

המנהלת וההתאחדות הודיעו כי לאור המתקפה של ישראל וארה"ב באיראן ובהתאם להנחיות פיקוד העורף, כלל המשחקים שהיו אמורים להתקיים היום וגם מחר נדחו

|
דוד קלטינס ועדי יונה במאבק (חג'אג' רחאל)
דוד קלטינס ועדי יונה במאבק (חג'אג' רחאל)

המתקפה באיראן וההסלמה הביטחונית הובילו להחלטה רשמית לעצור את הכדורגל בישראל. מנהלת הליגות וההתאחדות לכדורגל הודיעו הבוקר כי כלל המשחקים שתוכננו להיום מבוטלים, זאת בהתאם להנחיות פיקוד העורף והערכת המצב הביטחונית.

המשמעות היא שהמשחקים בין בית”ר ירושלים לעירוני טבריה, מ.ס אשדוד ומכבי נתניה, הפועל חיפה ומכבי תל אביב, מכבי בני ריינה והפועל ירושלים ועירוני קריית שמונה ובני סכנין, יידחו למועד אחר. לפי משרד הספורט, המדיניות בתוקף עד ליום שני, 2 במרץ 2026, בשעה 20:00. המשמעות היא שגם המשחק שתוכנן למחר בין הפועל באר שבע להפועל פתח תקווה, נדחה. כרגע המשחק בין מכבי חיפה להפועל תל אביב אמור להתקיים, אבל זה עלול כמובן להשתנות בהתאם להתפתחויות.

בהודעת מנהלת הליגות לכדורגל נמסר: "שבת שלום, בשל הנחיות פיקוד העורף משחקי היום בליגת העל לא יתקיימו. בהמשך ובהתאם להתפתחויות ככל שיהיו נמשיך ונעדכן". זמן קצר לאחר מכן פרסמה גם ההתאחדות לכדורגל הודעה רשמית: "ההתאחדות לכדורגל מודיעה על ביטול כלל המשחקים בניהולה שהיו אמורים להיערך היום, זאת בהתאם למצב הביטחוני ולהנחיות פיקוד העורף".

זוארץ: “למדנו להגיב באופן מיטבי”

יו״ר ההתאחדות, שינו זוארץ, הוסיף: "השנים האחרונות לימדו אותנו להיערך ולהגיב באופן מיטבי בזמנים קצרים, לעצור את הענף ולהחזיר אותו לפעילות. כולנו נתרום את חלקנו לחוסן הלאומי לטובת עתיד בטוח. אני קורא לכולכם להישמע להנחיות ולשמור על עצמם כדי שנחזור בטוחים וחזקים יותר למגרשים".

שינו זוארץ (ההתאחדות לכדורגל)שינו זוארץ (ההתאחדות לכדורגל)

בשלב זה לא נמסר מועד חלופי לקיום המשחקים שנדחו, וההערכה היא כי ההחלטות הבאות יתקבלו בהתאם להתפתחויות בשטח ולהנחיות הביטחוניות בימים הקרובים.

ומה קורה בכדורסל?

בכדורסל לא תוכננו משחקים לאור הפגרה, אך מהמנהלת נמסר שליגת ווינר סל פועלת בהתאם להנחיות פיקוד העורף, ועובדת על מנת להוציא לפועל, בהתאם למצב בשטח, את התכניות שהוכנו מבעוד מועד למצב הקיים.

“הליגה נמצאת בקשר שוטף עם הקבוצות, גורמי הביטחון ומשרד התרבות והספורט, ופועלת לביצוע כלל ההתאמות והצעדים הנדרשים, כדי להבטיח היערכות מיטבית לחידוש הפעילות בכל מועד שייקבע על ידי הרשויות המוסמכות”, נמסר מהמנהלת.

“העיקרון המנחה את הליגה הוא שמירה על ביטחון כלל השחקנים ואנשי הקבוצות, ולייצר סביבה בטוחה ומוגנת עבורם ובפרט עבור השחקנים הזרים. ככל שהזמן יחלוף והתמונה תתבהר, נוכל לקבל החלטות מדויקות ומבוססות יותר. נמשיך לעדכן בהתאם להתפתחויות”, הוסיפו.

