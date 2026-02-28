יום שבת, 28.02.2026 שעה 10:01
6121-5628ארסנל1
5625-5627מנצ'סטר סיטי2
5130-3828אסטון וילה3
4837-4827מנצ'סטר יונייטד4
4531-4827צ'לסי5
4535-4227ליברפול6
4037-4027ברנטפורד7
3845-4327בורנמות'8
3731-2927אברטון9
3741-3827פולהאם10
3639-3827ניוקאסל11
3633-2827סנדרלנד12
3532-2927קריסטל פאלאס13
3434-3627ברייטון14
3146-3727לידס15
2941-3727טוטנהאם16
2739-2527נוטינגהאם פורסט17
2549-3227ווסטהאם18
1952-2927ברנלי19
1351-2029וולבס20

מה קרה למביא הכדורים מהשער מול ברצלונה?

אוקלי קאנונייר היה בן 14 כשהחל את המהלך של הקרן המהירה בסיומה כבש אוריגי, אבל בגיל 21 הוא רק רוצה להציל את הקריירה אחרי 234 דקות בשנה וחצי


אוקלי קאנונייר והשער המפורסם (IMAGO)
אוקלי קאנונייר והשער המפורסם (IMAGO)

אוקלי קאנונייר רוצה להיות שוב כדורגלן. יותר משנתיים הוא לא באמת הרגיש כזה, ובעיני רבים הוא עדיין מזוהה קודם כל עם רגע אחד היסטורי שבזכותו הוא מוכר הרבה יותר מאשר השם שלו. זה היה ה-0:4 המפורסם של ליברפול על ברצלונה בחצי גמר ליגת האלופות ב-2019 שבו נשמעע המשפט האייקוני: “Corner taken quickly”.

זה הסתיים בשער של דיבוק אוריגי במהלך שהחל אצל אותו קאנונייר. הוא היה אז רק בן 14, בסך הכל מביא כדורים שהחזיר את הכדור במהירות לטרנט אלכסנדר ארנולד בזמן ששחקני בארסה לא היו מוכנים. המגן מסר לאוריגי שכבש, וליברפול השלימה קאמבק גדול מול בארסה של ליאו מסי ולואיס סוארס.

שנתיים לאחר מכן, קאנונייר שוב עלה לכותרות - הפעם בזכות עונת 40 שערים בקבוצת הנוער עד גיל 18 של ליברפול. הוא עבר מעמדת קשר לשחק כחלוץ, התאמן עם הקבוצה הבוגרת וקיבל אפילו “תודה” מיורגן קלופ על אותה קרן היסטורית. נראה היה שהסיפור מושלם: מילד כדורים לכובש בקופ.

אוריגי כובש מול ברצלונה (רויטרס)אוריגי כובש מול ברצלונה (רויטרס)

אבל פציעות חוזרות בשריר הירך האחורי עצרו את המומנטום. בין 2020 ל-2024 הוא נאלץ לעבור ניתוחים ושיקום ממושך, והחמיץ הזדמנויות קריטיות, כולל חלונות השאלה. ב-18 החודשים האחרונים שיחק 234 דקות בלבד בקבוצות הצעירות, למרות שכיום הוא כשיר לחלוטין.

רוצה להיזכר בזכות השערים

בגיל 21 הוא מוצא את עצמו “בין עולמות” - מבוגר מדי לנוער, בלי ניסיון בוגרים מספק. “אני רק צריך משחקים”, אמר. “18 החודשים האחרונים היו קשים. אתה מתאמן כל השבוע ואין כלום בסוף”.

גולדן גול: פרמין עם פצצה לקורה ופנימה

כעת, כשהחוזה שלו עומד להסתיים, קאנונייר נחוש לפתוח דף חדש. הוא כבר לא נעלב מכך שמזכירים לו קודם כל את הקרן ההיא. “זה משהו להתגאות בו”, הוא אומר. “אבל אני רוצה שיכירו אותי בגלל השערים שלי - לא בגלל שהייתי ילד כדורים”.

