כדורגל עולמי  >> ליגה טורקית
ליגה טורקית 25-26
5517-5523גלאטסראיי1
5321-5223פנרבחצ'ה2
5128-4824טרבזונספור3
4329-4423בשיקטאש4
4116-2723גוזטפה5
3926-4224בשאקשהיר6
3127-2523סמסונספור7
3024-2123קוצ'איליספור8
2840-3023גאזישיר גאזיינטפ9
2627-2523אלאניספור10
2435-2823ריזספור11
2334-2823גנצ'לרבירליג'י12
2337-2724קוניאספור13
2336-2223אנטליהספור14
2135-1923איופספור15
2032-2023קסימפשה16
1943-1823קייסריספור17
1345-2124פתיח קארגומרוק18

השחקן סירב להתחלף, סטנוייביץ' לא עשה דבר

מתיאס קראנביטר סירב לחילוף במחצית הראשונה במשחק בליגה הטורקית, מאמן מכבי חיפה לשעבר לא התמודד עם הסיטואציה. ברשת הגיבו בלגלוג: "קפה היה גאה"

|
מתיאס קראנביטר (beIN sport)
מתיאס קראנביטר (beIN sport)

אירוע חריג נרשם בליגה הטורקית במהלך המשחק בין טרבזונספור לפאתיח קראגומרוק, כאשר מתיאס קראנביטר סירב לרדת מהמגרש למרות שהוחלף. התקרית התרחשה בדקה ה-35, אחרי שהקשר הארגנטינאי ספג מכה והתלונן על בעיה פיזית.

מאמן פאתיח, אלכסנדר סטנוייביץ’, שאימן בעבר את מכבי חיפה, סימן לצוות לבצע חילוף ושלח את ברקאי אוזג’אן להתחמם. לוח החילופים כבר הונף והשופט הרביעי סימן שקראנביטר אמור לצאת, אך השחקן בחר שלא להיענות להוראה. לאחר שהתאושש, הוא סימן לעבר הספסל שהוא נשאר על הדשא ואף הורה למחליפו לשוב לספסל.

אוזג’אן חזר במבוכה לאזור המחליפים, בעוד קראנביטר המשיך לשחק עד לסיום המחצית הראשונה. רק בהפסקה הושלם החילוף בפועל, כאשר ההערכה היא שבחדר ההלבשה חיכה לו בירור נוקב מצד הצוות המקצועי.

מתיאס קראנביטר (beIN sport)מתיאס קראנביטר (beIN sport)

דרמה על הדשא והסתבכות בתחתית

גם מבחינה מקצועית המשחק לא האיר פנים לפאתיח קראגומרוק, שנכנעה 3:1 בפאפארה פארק במסגרת המחזור ה-24. פול אונואצ’ו העלה את המארחת ליתרון, דניאלה ורדה האיטלקי השווה זמנית, אך צ’יבויקי נוואיוו הניגרי הכריע עם צמד במחצית השנייה והעניק לטרבזונספור ניצחון חשוב.

בעקבות התוצאה, טרבזונספור מדורגת שלישית עם 51 נקודות, 4 פחות מהמוליכה גלאטסראיי, אם כי עם משחק עודף. מנגד, פאתיח קראגומרוק נועלת את הטבלה עם 13 נקודות בלבד ונמצאת בסכנת ירידה ממשית, כשפרשת הסירוב של קראנביטר רק מוסיפה שמן למדורה במועדון הלחוץ.

ברשתות החברתיות האוהדים מיהרו להגיב לאירוע החריג. חלקם כתבו כי "הוא רתח מזעם, איך הוא חשב שזה ייגמר?", ואחרים עקצו עם ההשוואה המפורסמת לשוער קפה שסירב להתחלף במדי צ’לסי בגביע לפני דו קרב פנדלים, כשציינו כי "קפה היה גאה". היו גם מי שסיכמו בציניות: "הליגה הטורקית, לעולם אל תשתני".

