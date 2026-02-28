יום שבת, 28.02.2026 שעה 07:07
ליגה ספרדית 25-26
6125-6725ברצלונה1
6021-5425ריאל מדריד2
5127-4725ויאריאל3
4823-4225אתלטיקו מדריד4
4230-4025בטיס5
3727-3425סלטה ויגו6
3537-3125אספניול7
3435-2925אתלטיק בילבאו8
3329-3025אוססונה9
3238-3725ריאל סוסיאדד10
3040-2625ג'ירונה11
2939-3225סביליה12
2929-2025חטאפה13
2734-2326אלאבס14
2631-2224ראיו וייקאנו15
2639-2625ולנסיה16
2537-3225אלצ'ה17
2441-2925מיורקה18
2144-2826לבאנטה19
1739-1624אוביידו20

מחווה מרגשת: המתנה של מלדיני לג'רארד מרטין

הבלם האגדי שלח למגן שחוגג יום הולדת חולצת מילאן אייקונית עם תג של ליגת האלופות, כשהיא מוקדשת לשחקן ברצלונה, שכינויו בחדר ההלבשה הוא "מלדיני"

|
ג'רארד מרטין (IMAGO)
ג'רארד מרטין (IMAGO)

יש מתנות שלא שוכחים לעולם. מגן ברצלונה ג'רארד מרטין חגג 24 ביום חמישי וציין זאת עם אחת מאותן מתנות שחורגות מהחפץ עצמו: חולצת מילאן עם הספרה המיתולוגית 3 ותג ליגת האלופות, כשהיא מוקדשת על ידי פאולו מלדיני בכבודו ובעצמו.

"לג'רארד… יום הולדת שמח ובהצלחה גדולה בקריירה! באהבה, פאולו מלדיני", כתב האיטלקי האגדי על החולצה הקלאסית, שכבר הפכה לחלק מהאוסף האישי והאינטימי ביותר של המגן השמאלי של ברצלונה. מחווה שמרגשת בפני עצמה, אך מקבלת ממד מיוחד אם לוקחים בחשבון שמזה חודשים המגן הצעיר של בארסה נושא כינוי יוקרתי ובלתי צפוי כאחד: ג'רארד "מלדיני".

סיפור הכינוי נולד כמעט כבדיחה מהיציע. זה קרה בעונה הקודמת, כשהמגן החל לשחק כבלם, והאלגנטיות שלו, הרגל השמאלית והיציבות ההגנתית הזכירו, עם ההגזמה הבלתי נמנעת של עולם הכדורגל, את האייקון של מילאן. ההשוואה תפסה במהירות בקרב האוהדים, הפכה למם, כולל מונטאז' שבו ג'רארד נראה עם הרעמה של האיטלקי, ולבסוף התקבעה גם בחדר ההלבשה, שם חבריו כבר מכנים אותו כך בטבעיות. קריצה שקיבלה כעת חותמת רשמית ממלדיני עצמו, בדיו ובהקדשה.

החולצה שמלדיני העניק למרטין (אינסטגרם)החולצה שמלדיני העניק למרטין (אינסטגרם)

ההלצה קיבלה את ברכת המקור

המעגל, במובן מסוים, נסגר. הכינוי שהחל כהלצה קיבל את ברכת המקור. ולג'רארד נותרה תמונה שתישאר איתו לעד: הדמות שהיוותה השראה לדורות שלמים כותבת את שמו על המספר 3 המפורסם ביותר בתולדות מילאן.

מעבר לסמליות, יום ההולדת מגיע בתקופה של יציבות עבור הבלם. השבוע, בטקס חנוכת מגרש קרויף בסנט אנדרו דה לה ברסה, עיר הולדתו, היה השחקן נחרץ לגבי עתידו: הוא הבטיח שלא קיבל פניות רשמיות ממועדונים אחרים ושהוא מרגיש מזוהה לחלוטין עם ברצלונה. "זה המקום שבו אני רוצה להיות ואני שמח", סיכם. יום הולדת שכדאי לזכור. כי יש ברכות שקוראים, ויש כאלה שלובשים לכל החיים.

