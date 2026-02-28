מסי יצטרף? מיאמי תבקר את טראמפ בבית הלבן

אינטר מיאמי תבקר בבית הלבן ביום חמישי הקרוב לציון זכיית הקבוצה באליפות ה-MLS, כך לפי גורם בבית הלבן. נציגו של ליאו מסי לא השיב לפנייה בנוגע לשאלה האם הכוכב הארגנטינאי יצטרף לביקור, אך הנסיעה נקבעה לפני משחקה של הקבוצה מול די.סי יונייטד ביום שבת, 7 במרץ. אינטר מיאמי לא השיבה לבקשת תגובה.

אם ישתתף, יהיה זה הביקור הראשון של מסי בבית הלבן. שיאן הזכיות בכדור הזהב הוזמן לקבל את מדליית החירות הנשיאותית מהנשיא לשעבר ג’ו ביידן בינואר 2025, אך לא הגיע לטקס. כריסטיאנו רונאלדו השתתף בארוחת ערב רשמית בבית הלבן בנובמבר, באותו יום שבו נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אירח את יורש העצר הסעודי מוחמד בין סלמאן בחדר הסגלגל.

טראמפ יפגוש את הפרעוש?

ביקורו האפשרי של מסי משמעותו שטראמפ יפגוש את שני הכדורגלנים הנחשבים לגדולים בדורם לקראת מונדיאל הקיץ הקרוב, שארצות הברית תארח במשותף עם קנדה ומקסיקו. קבוצות שזכו באליפות ה-MLS מוזמנות באופן קבוע לבית הלבן, כפי שנהוג בענפי ספורט מקצועניים ומכללות רבים בארצות הברית, כאשר קולומבוס קרו הייתה קבוצת ה-MLS האחרונה שעשתה זאת ב-2024.

בעלי מיאמי, דייויד בקהאם, ביקר בבית הלבן עם לוס אנג’לס גלקסי ב-2012 לאחר הזכייה בגביע ה-MLS ב-2011. הידיעה על ביקורה של מיאמי בבית הלבן מגיעה על רקע ההשלכות המתמשכות מביקור נבחרת ההוקי של ארצות הברית, שזכתה במדליית זהב, בוושינגטון מוקדם יותר השבוע, ביקור שעורר שאלות לגבי הפוליטיזציה של זכייתה באולימפיאדת החורף והקשר שלה עם טראמפ.

הביקור גם מגיע יום לפני כינוס פאנל שיעסוק בעתיד ספורט המכללות, שאמור להתקיים למחרת ובראשו צפוי לעמוד הנשיא עצמו. מיאמי זכתה באליפות ה-MLS לשנת 2025 בנובמבר לאחר ניצחון על ונקובר, וזוהי הזכייה הראשונה של המועדון בגביע מאז הצטרף לליגה ב-2020. מסי, בן 38, הצטרף למועדון בקיץ 2023.