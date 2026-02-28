יום שבת, 28.02.2026 שעה 07:04
כדורגל עולמי  >> ליגה אמריקאית
ליגה אמריקאית 26-27
 מזרח 
31-41נאשוויל1
30-21סינסינטי2
31-21ניו יורק רד בולס3
30-11די.סי. יונייטד4
11-11שארלוט5
11-11ניו יורק סיטי6
03-21טורונטו7
03-21קולומבוס קרו8
02-11אורלנדו סיטי9
02-11שיקאגו פייר10
01-01פילדלפיה יוניון11
02-01אטלנטה יונייטד12
04-11ניו אינגלנד רבולושן13
03-01אינטר מיאמי14
05-01מונטריאול15
 מערב 
30-51סן דייגו אפ.סי1
30-31FC לוס אנג'לס2
30-31סן חוזה ארת'קווייקס3
30-21סיאטל סאונדרס4
32-31דאלאס5
32-31פורטלנד טימברס6
31-21יוסטון דינמו7
30-11ונקובר ווייטקאפס8
12-21מינסוטה יונייטד9
12-21אוסטין10
11-11סנט לואיס סיטי11
11-11לוס אנג'לס גלאקסי12
01-01ריאל סולט לייק13
02-01קולורדו ראפידס14
03-01קנזס סיטי15

מסי יצטרף? מיאמי תבקר את טראמפ בבית הלבן

לרגל ציון זכייתה באליפות העונה הקודמת ב-MLS, הקבוצה בבעלותו של בקהאם הוזמנה לביתו של נשיא ארה"ב. נציגו של הארגנטינאי לא השיב לפנייה האם יגיע

|
בקהאם, מסי ומשפחת מאס (IMAGO)
בקהאם, מסי ומשפחת מאס (IMAGO)

אינטר מיאמי תבקר בבית הלבן ביום חמישי הקרוב לציון זכיית הקבוצה באליפות ה-MLS, כך לפי גורם בבית הלבן. נציגו של ליאו מסי לא השיב לפנייה בנוגע לשאלה האם הכוכב הארגנטינאי יצטרף לביקור, אך הנסיעה נקבעה לפני משחקה של הקבוצה מול די.סי יונייטד ביום שבת, 7 במרץ. אינטר מיאמי לא השיבה לבקשת תגובה.

אם ישתתף, יהיה זה הביקור הראשון של מסי בבית הלבן. שיאן הזכיות בכדור הזהב הוזמן לקבל את מדליית החירות הנשיאותית מהנשיא לשעבר ג’ו ביידן בינואר 2025, אך לא הגיע לטקס. כריסטיאנו רונאלדו השתתף בארוחת ערב רשמית בבית הלבן בנובמבר, באותו יום שבו נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אירח את יורש העצר הסעודי מוחמד בין סלמאן בחדר הסגלגל.

טראמפ יפגוש את הפרעוש?

ביקורו האפשרי של מסי משמעותו שטראמפ יפגוש את שני הכדורגלנים הנחשבים לגדולים בדורם לקראת מונדיאל הקיץ הקרוב, שארצות הברית תארח במשותף עם קנדה ומקסיקו. קבוצות שזכו באליפות ה-MLS מוזמנות באופן קבוע לבית הלבן, כפי שנהוג בענפי ספורט מקצועניים ומכללות רבים בארצות הברית, כאשר קולומבוס קרו הייתה קבוצת ה-MLS האחרונה שעשתה זאת ב-2024.

דונלד טראמפ (רויטרס)דונלד טראמפ (רויטרס)

בעלי מיאמי, דייויד בקהאם, ביקר בבית הלבן עם לוס אנג’לס גלקסי ב-2012 לאחר הזכייה בגביע ה-MLS ב-2011. הידיעה על ביקורה של מיאמי בבית הלבן מגיעה על רקע ההשלכות המתמשכות מביקור נבחרת ההוקי של ארצות הברית, שזכתה במדליית זהב, בוושינגטון מוקדם יותר השבוע, ביקור שעורר שאלות לגבי הפוליטיזציה של זכייתה באולימפיאדת החורף והקשר שלה עם טראמפ.

הביקור גם מגיע יום לפני כינוס פאנל שיעסוק בעתיד ספורט המכללות, שאמור להתקיים למחרת ובראשו צפוי לעמוד הנשיא עצמו. מיאמי זכתה באליפות ה-MLS לשנת 2025 בנובמבר לאחר ניצחון על ונקובר, וזוהי הזכייה הראשונה של המועדון בגביע מאז הצטרף לליגה ב-2020. מסי, בן 38, הצטרף למועדון בקיץ 2023.

