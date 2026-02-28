פורטלנד עדכנה על שיפור במצבו של דני אבדיה

דני אבדיה ממשיך להתמודד עם פציעה בגב התחתון, וכרגע מוגדר בספק גדול לקראת המשחק של פורטלנד מול שארלוט ב-20:00. במועדון מנהלים את מצבו בזהירות, מתוך רצון למנוע החמרה נוספת שתשבית אותו לתקופה ארוכה יותר.

שינוי סטטוס שמעיד על התקדמות

בעדכון הקודם אבדיה הוגדר כמי שלא ישחק, אך כעת שודרג הסטטוס שלו ל”ספק גדול”. המשמעות היא שהאפשרות שייטול חלק במשחק קיימת, גם אם הסיכוי עדיין נמוך. מדובר באיתות חיובי ראשון אחרי מספר ימים של אי ודאות.

אבדיה כבר החמיץ את שני המשחקים האחרונים של הבלייזרס. בניסיון הקאמבק מול פיניקס הוא עלה לפרקט, אך שותף לדקה אחת בלבד לפני שהגב שוב הציק לו והוא ירד לספסל. מאז, בפורטלנד בחרו להוריד עומס ולתת לו זמן התאוששות נוסף.

דני אבדיה (רויטרס)

עד כה העונה צבר הישראלי 13 משחקים בהם לא שותף, כולל 7 מתוך 12 האחרונים של הקבוצה. מבחינת זכאות לפרסים אישיים וחמישיות העונה, הוא עדיין עומד בקריטריונים, אך מרווח הביטחון קטן, והיעדרויות נוספות עלולות לפגוע בסיכוייו.

גם בסגל הרחב של פורטלנד לא שקט: דונובן קלינגן מוגדר בספק בשל מחלה, בעוד דמיאן לילארד ושיידון שארפ ממשיכים להיעדר. על הרקע הזה, חזרה של אבדיה, גם אם בדקות מוגבלות, עשויה להיות משמעותית במיוחד עבור קבוצה שמחפשת יציבות בשלב מתקדם של העונה.