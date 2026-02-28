יום שבת, 28.02.2026 שעה 06:38
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
76%6366-681158דטרויט פיסטונס
68%6312-681859בוסטון סלטיקס
63%6587-690260ניו יורק ניקס
59%7036-724861קליבלנד קאבלירס
57%6750-683060טורונטו ראפטורס
55%6920-695060פילדלפיה 76'
54%6431-645356אורלנדו מג'יק
49%7189-714261אטלנטה הוקס
49%6886-710761שארלוט הורנטס
47%6678-647658מילווקי באקס
46%7177-724561מיאמי היט
43%7310-707761שיקגו בולס
28%6938-638057וושינגטון וויזארדס
27%7229-672160אינדיאנה פייסרס
27%6816-636559ברוקלין נטס
 מערב 
74%6357-676657סן אנטוניו ספרס
73%6498-705960אוקלהומה ת'אנדר
67%6363-671558יוסטון רוקטס
63%6907-717260דנבר נאגטס
59%7050-725661מינסוטה טימברוולבס
58%6534-663259פיניקס סאנס
55%6817-697560גולדן סטייט ווריורס
53%6818-670459לוס אנג'לס לייקרס
47%6308-630257לוס אנג'לס קליפרס
47%7111-698460פורטלנד בלייזרס
39%6869-673659דאלאס מאבריקס
34%7022-681559ממפיס גריזליס
31%7428-701759יוטה ג'אז
31%6987-668558ניו אורלינס פליקנס
25%7371-675761סקרמנטו קינגס

פורטלנד עדכנה על שיפור במצבו של דני אבדיה

יעלה לשחק הערב? הישראלי עדיין בספק למפגש מול שארלוט, אך הבלייזרס סיפקו איתות חיובי ראשון אחרי ימים של חוסר ודאות לגבי המצב של פציעתו בגב

|
דני אבדיה (רויטרס)
דני אבדיה (רויטרס)

דני אבדיה ממשיך להתמודד עם פציעה בגב התחתון, וכרגע מוגדר בספק גדול לקראת המשחק של פורטלנד מול שארלוט ב-20:00. במועדון מנהלים את מצבו בזהירות, מתוך רצון למנוע החמרה נוספת שתשבית אותו לתקופה ארוכה יותר.

שינוי סטטוס שמעיד על התקדמות

בעדכון הקודם אבדיה הוגדר כמי שלא ישחק, אך כעת שודרג הסטטוס שלו ל”ספק גדול”. המשמעות היא שהאפשרות שייטול חלק במשחק קיימת, גם אם הסיכוי עדיין נמוך. מדובר באיתות חיובי ראשון אחרי מספר ימים של אי ודאות.

אבדיה כבר החמיץ את שני המשחקים האחרונים של הבלייזרס. בניסיון הקאמבק מול פיניקס הוא עלה לפרקט, אך שותף לדקה אחת בלבד לפני שהגב שוב הציק לו והוא ירד לספסל. מאז, בפורטלנד בחרו להוריד עומס ולתת לו זמן התאוששות נוסף.

דני אבדיה (רויטרס)דני אבדיה (רויטרס)

עד כה העונה צבר הישראלי 13 משחקים בהם לא שותף, כולל 7 מתוך 12 האחרונים של הקבוצה. מבחינת זכאות לפרסים אישיים וחמישיות העונה, הוא עדיין עומד בקריטריונים, אך מרווח הביטחון קטן, והיעדרויות נוספות עלולות לפגוע בסיכוייו.

גם בסגל הרחב של פורטלנד לא שקט: דונובן קלינגן מוגדר בספק בשל מחלה, בעוד דמיאן לילארד ושיידון שארפ ממשיכים להיעדר. על הרקע הזה, חזרה של אבדיה, גם אם בדקות מוגבלות, עשויה להיות משמעותית במיוחד עבור קבוצה שמחפשת יציבות בשלב מתקדם של העונה.

