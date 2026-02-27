יום שבת, 28.02.2026 שעה 00:41
ליגה ספרדית 25-26
6125-6725ברצלונה1
6021-5425ריאל מדריד2
5127-4725ויאריאל3
4823-4225אתלטיקו מדריד4
4230-4025בטיס5
3727-3425סלטה ויגו6
3537-3125אספניול7
3435-2925אתלטיק בילבאו8
3329-3025אוססונה9
3238-3725ריאל סוסיאדד10
3040-2625ג'ירונה11
2939-3225סביליה12
2929-2025חטאפה13
2734-2326אלאבס14
2631-2224ראיו וייקאנו15
2639-2625ולנסיה16
2537-3225אלצ'ה17
2441-2925מיורקה18
2144-2826לבאנטה19
1739-1624אוביידו20

לבאנטה ניצחה 0:2 בדקות הסיום, עבד לא שותף

הישראלי לא זכה לעלות למשחק, וצפה מהספסל בקבוצתו שהצליחה לנצח. המארחת, שהייתה ביתרון מספרי מהדקה ה-61, כבשה פעמיים בדקות הסיום מצמד של אספי

קרלוס אספי חוגג (IMAGO)
קרלוס אספי חוגג (IMAGO)

המחזור ה-26 של הליגה הספרדית התחיל היום (שישי), כאשר קבוצתו של תאי עבד, לבאנטה, אירחה את דפורטיבו אלאבס. הקבוצה מוולנסיה ידעה שכדי לשמור על סיכוי טוב להישארות בליגה היא חייבת שלוש נקודות נגד הקבוצה מהמקום ה-14. הישראלי פתח את ההתמודדות על הספסל.

המחצית הראשונה לא התעלתה לרמה גבוהה והסתיימה ללא שערים. החצי השני התחיל בשליטה של המארחת, בדקה ה-60 ויקטור פאראדה ספג צהוב שני והשאיר את אלאבס ב-10 שחקנים להמשך המשחק. לבאנטה ניצלה את היתרון המספרי ולחצה על הגז, ובדקה ה-88 הצליחה לעלות ליתרון משער של קרלוס אספי, שהשלים צמד בדקה ה-97 וקבע את תוצאת הסיום.

שיא הדרמה: 0:2 ללבאנטה על אלאבס

בגזרה הישראלית, למרות שלבאנטה הייתה זקוקה נואשות לשער ושלטה לגמר במשחק, מאמן הקבוצה, לואיס קסטרו, לא הכניס את תאי עבד להתמודדות. לבסוף קבוצתו של עבד הצליחה לנצח באופן דרמטי, אך השחקן סופר כבר משחק חמישי אשר הוא לא משותף כלל. בפן היותר חיובי, בזכות הניצחון, הקבוצה מוולנסיה מתקרבת אל המקום אשר מבטיח הישארות בליגה ורחוקה ממנו מרחק של 4 נקודות זמנית.

