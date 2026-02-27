מאבדת גובה: וילה ספגה הפסד מפתיע מוולבס

הליגות ברחבי אירופה מתקרבות בצעדי ענק אל המחזורים המכריעים ורגעי השיא. גם הערב (שישי) נפתחו מחזורים בליגות הבכירות ביבשת, כשבאנגליה אסטון וילה ספגה הפסד מפתיע לוולבס, בגרמניה אוגסבורג ניצחה 0:2 את קלן ובאיטליה פארמה נפרדה ב-1:1 עם קליארי.

וולבס – אסטון וילה 0:2

החבורה של אונאי אמרי מהמקום השלישי ממשיכה לאבד גובה, כששוב איבדה נקודות נגד קבוצת תחתית. אחרי ה-1:1 המאכזב עם לידס, הסגולים נכנעו 2:0 לנועלת הטבלה ועשויים לרדת למקום הרביעי. ג׳ואו גומס כבש בדקה ה-61, רודריגו גומש הכפיל בתוספת הזמן וקבע את התוצאה בסיום.

פארמה – קליארי 1:1

שתי הקבוצות קיוו לטפס במעלה הטבלה, לברוח מהתחתית ולהיצמד לחלק העליון, אך נפרדן בחלוקת נקודות. מיכאל פולורונשו כבש ראשון והעלה את האורחת ליתרון בדקה ה-62, גאיטאנו אוריסטניו איזן בדקה ה-83 וקבע את תוצאת המשחק.

שער ענק לקליארי בתיקו מול פארמה

אוגסבורג – קלן 0:2

המארחת עשתה צעד משמעותי מהחלק התחתון לחלק העליון של הטבלה עם שלוש נקודות יקרות. אחרי חצי ראשון ללא שערים, רודריגו ריביירו כבש בדקה ה-55 את הראשון. עמוק בתוספת הזמן, אלכסיס קלוד מוריס הכפיל וקבע את תוצאת הסיום. קלן ממשיכה להסתבך בתחתית, כשהפער מהקו האדום עשוי לרדת לנקודה.