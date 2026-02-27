יום שבת, 28.02.2026 שעה 00:05
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
6121-5628ארסנל1
5625-5627מנצ'סטר סיטי2
5130-3828אסטון וילה3
4837-4827מנצ'סטר יונייטד4
4531-4827צ'לסי5
4535-4227ליברפול6
4037-4027ברנטפורד7
3845-4327בורנמות'8
3731-2927אברטון9
3741-3827פולהאם10
3639-3827ניוקאסל11
3633-2827סנדרלנד12
3532-2927קריסטל פאלאס13
3434-3627ברייטון14
3146-3727לידס15
2941-3727טוטנהאם16
2739-2527נוטינגהאם פורסט17
2549-3227ווסטהאם18
1952-2927ברנלי19
1351-2029וולבס20

מאבדת גובה: וילה ספגה הפסד מפתיע מוולבס

הסגולים עם איבוד נק׳ נוסף לקבוצת תחתית, כשהפעם נכנעה 2:0 לנועלת הטבלה, גומס וגומש הכריעו. אוגסבורג ניצחה בגרמניה, 1:1 לפארמה וקליארי באיטליה

|
שחקני אסטון וילה מאוכזבים (רויטרס)
שחקני אסטון וילה מאוכזבים (רויטרס)

הליגות ברחבי אירופה מתקרבות בצעדי ענק אל המחזורים המכריעים ורגעי השיא. גם הערב (שישי) נפתחו מחזורים בליגות הבכירות ביבשת, כשבאנגליה אסטון וילה ספגה הפסד מפתיע לוולבס, בגרמניה אוגסבורג ניצחה 0:2 את קלן ובאיטליה פארמה נפרדה ב-1:1 עם קליארי.

וולבס – אסטון וילה 0:2

החבורה של אונאי אמרי מהמקום השלישי ממשיכה לאבד גובה, כששוב איבדה נקודות נגד קבוצת תחתית. אחרי ה-1:1 המאכזב עם לידס, הסגולים נכנעו 2:0 לנועלת הטבלה ועשויים לרדת למקום הרביעי. ג׳ואו גומס כבש בדקה ה-61, רודריגו גומש הכפיל בתוספת הזמן וקבע את התוצאה בסיום.

אוגסבורג – קלן 0:2

המארחת עשתה צעד משמעותי מהחלק התחתון לחלק העליון של הטבלה עם שלוש נקודות יקרות. אחרי חצי ראשון ללא שערים, רודריגו ריביירו כבש בדקה ה-55 את הראשון. עמוק בתוספת הזמן, אלכסיס קלוד מוריס הכפיל וקבע את תוצאת הסיום. קלן ממשיכה להסתבך בתחתית, כשהפער מהקו האדום עשוי לרדת לנקודה.

פארמה – קליארי 1:1

שתי הקבוצות קיוו לטפס במעלה הטבלה, לברוח מהתחתית ולהיצמד לחלק העליון, אך נפרדן בחלוקת נקודות. מיכאל פולורונשו כבש ראשון והעלה את האורחת ליתרון בדקה ה-62, גאיטאנו אוריסטניו איזן בדקה ה-83 וקבע את תוצאת המשחק.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */