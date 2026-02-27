יום שישי, 27.02.2026 שעה 23:08
מוקדמות מונדובאסקט - אירופה
מוקדמות מונדובאסקט - אירופה 24-25
260-1001קרואטיה1
264-911יוון2
271-931טורקיה3
262-831פורטוגל4
269-891גרמניה5
280-971צ'כיה6
263-791צרפת7
279-921אוקראינה8
278-901פולין9
264-741ספרד 10
278-861הולנד11
282-891הונגריה12
276-811איסלנד13
286-901סרביה14
293-941אסטוניה15
288-891ליטא16
194-931סלובניה17
189-881בריטניה18
190-861שוויץ19
181-761איטליה 20
189-821פינלנד21
186-781לטביה22
174-641דנמרק23
190-781אוסטריה24
192-791גאורגיה25
179-631בלגיה26
197-801שבדיה27
189-691ישראל28
183-621מונטנגרו29
193-711בוסניה30
191-641רומניה31
1100-601קפריסין32

מדר: יש פערי רמות ועשינו את העבודה כמו שצריך

בנבחרת מרוצים לאחר הניצחון 54:94 על קפריסין ומסתכלים על יום ראשון: “צריכים להיות מוכנים ולא להיות רדומים”. זלמנסון: “קפטן? כיף וכבוד גדול"

|
נועם יעקב (איגוד הכדורסל)
נועם יעקב (איגוד הכדורסל)

נבחרת ישראל עדיין חולמת על העפלה לגביע העולם ב-2027, והיא הצליחה להשיג ניצחון ראשון בקמפיין היום (שישי), כשהיא “אירחה” את נבחרת קפריסין, דווקא באי השכן וגברה עליה 54:94 קליל. בסוף המשחק התראיינו מאמן הנבחרת, אריאל בית הלחמי, הקפטן עידן זלמנסון, וים מדר.

עידן זלמנסון: “קפטן? כיף גדול וכבוד גדול”

זה היה קל מדי היום?
”אנחנו מכבדים אותם, אני חושב ששיחקנו יפה לאורך רוב המשחק, מסתכלים על עצמנו, שמחים על התוצאה ומתרכזים על יום ראשון”.

מה זה אומר על המשחק השני מבחינתכם?
”0:0, צריך להגיע ולנצח את המשחק הזה, לא רוצים להסתבך ולהגיע למקומות לא נעימים ונגיע מוכנים בטוח”.

איך זה בתור קפטן?
”אמרתי לתומר (גינת) ולבר (טימור) שהשאיפה שלי היא לסיים עם 2 ניצחונות ולבעוט אותם החוצה (צוחק), כיף גדול וכבוד גדול, שמח שניצחנו”.

עוז בלייזר, גם היה חלק מהחגיגה (איגוד הכדורסל)עוז בלייזר, גם היה חלק מהחגיגה (איגוד הכדורסל)

ים מדר: “יש פערי רמות ועשינו את העבודה כמו שצריך”

פער כזה לא רואים בכל יום, איך הרגשתם על הפרקט?
”שיחקנו ברצינות מהרגע הראשון, יש פערי רמות ועשינו את העבודה כמו שצריך”.

מה זה אומר על המשחק הבא, אותו לא תשחק?
”אני חושב שכולם יעשו עבודה טובה וזה לא משנה, אני מאמין וצריך שהם יעשו את העבודה”.

מה לגבי חלוקת הדקות והנקודות של הסגל?
”עשינו כולנו משחק טוב ואני שמח שכולם הראו את זה”.

יש לנו סיכוי לעלות למונדובסקט?
”כן, ברור”.

אתה לקראת שבוע עמוס ואחרי זה הדרבי, מחכה לזה?
”מחכה מאוד”.

קאדין קרינגטון, 11 נקודות היום (איגוד הכדורסל)קאדין קרינגטון, 11 נקודות היום (איגוד הכדורסל)

אריאל בית הלחמי: “צריכים להיות מוכנים ולא להיות רדומים”

מה הניצחון אומר על המשך החלון?
”התחלנו טוב, עשינו את האימונים כמו שצריך, והשחקנים עשו את העבודה והגיעו רציניים כמו שצריך, עדיין אנחנו צריכים להסתכל על יום ראשון ולסיים את החלון עם הניצחון השני”.

כולם קלעו, אפילו עד המחצית, איך אתה רואה את החבורה הזאת אחרי המשחק?
”המשחק היה טוב וזרם, לא שמרנו על הקצב במחצית השנייה אבל הדברים האלה הם טבעיים, ואנחנו צריכים להיות מוכנים ולא להיות רדומים”.

אריאל בית הלחמי, יכול להיות מרוצה (IMAGO)אריאל בית הלחמי, יכול להיות מרוצה (IMAGO)

יהיה שינויים בסגל, כמה זה יורגש?
”השחקנים שמגיעים הם שחקנים טובים, ואני מקווה שהם ישתלבו בזרם שלנו, הם צריכים להיות חלק מהצורה שבה אנחנו משחקים ואני מקווה שנוכל להכניס אותם לשם”.

