נבחרת ישראל עדיין חולמת על העפלה לגביע העולם ב-2027, והיא הצליחה להשיג ניצחון ראשון בקמפיין היום (שישי), כשהיא “אירחה” את נבחרת קפריסין, דווקא באי השכן וגברה עליה 54:94 קליל. בסוף המשחק התראיינו מאמן הנבחרת, אריאל בית הלחמי, הקפטן עידן זלמנסון, וים מדר.

עידן זלמנסון: “קפטן? כיף גדול וכבוד גדול”

זה היה קל מדי היום?

”אנחנו מכבדים אותם, אני חושב ששיחקנו יפה לאורך רוב המשחק, מסתכלים על עצמנו, שמחים על התוצאה ומתרכזים על יום ראשון”.

מה זה אומר על המשחק השני מבחינתכם?

”0:0, צריך להגיע ולנצח את המשחק הזה, לא רוצים להסתבך ולהגיע למקומות לא נעימים ונגיע מוכנים בטוח”.

איך זה בתור קפטן?

”אמרתי לתומר (גינת) ולבר (טימור) שהשאיפה שלי היא לסיים עם 2 ניצחונות ולבעוט אותם החוצה (צוחק), כיף גדול וכבוד גדול, שמח שניצחנו”.

עוז בלייזר, גם היה חלק מהחגיגה (איגוד הכדורסל)

ים מדר: “יש פערי רמות ועשינו את העבודה כמו שצריך”

פער כזה לא רואים בכל יום, איך הרגשתם על הפרקט?

”שיחקנו ברצינות מהרגע הראשון, יש פערי רמות ועשינו את העבודה כמו שצריך”.

מה זה אומר על המשחק הבא, אותו לא תשחק?

”אני חושב שכולם יעשו עבודה טובה וזה לא משנה, אני מאמין וצריך שהם יעשו את העבודה”.

מה לגבי חלוקת הדקות והנקודות של הסגל?

”עשינו כולנו משחק טוב ואני שמח שכולם הראו את זה”.

יש לנו סיכוי לעלות למונדובסקט?

”כן, ברור”.

אתה לקראת שבוע עמוס ואחרי זה הדרבי, מחכה לזה?

”מחכה מאוד”.

קאדין קרינגטון, 11 נקודות היום (איגוד הכדורסל)

אריאל בית הלחמי: “צריכים להיות מוכנים ולא להיות רדומים”

מה הניצחון אומר על המשך החלון?

”התחלנו טוב, עשינו את האימונים כמו שצריך, והשחקנים עשו את העבודה והגיעו רציניים כמו שצריך, עדיין אנחנו צריכים להסתכל על יום ראשון ולסיים את החלון עם הניצחון השני”.

כולם קלעו, אפילו עד המחצית, איך אתה רואה את החבורה הזאת אחרי המשחק?

”המשחק היה טוב וזרם, לא שמרנו על הקצב במחצית השנייה אבל הדברים האלה הם טבעיים, ואנחנו צריכים להיות מוכנים ולא להיות רדומים”.

אריאל בית הלחמי, יכול להיות מרוצה (IMAGO)

יהיה שינויים בסגל, כמה זה יורגש?

”השחקנים שמגיעים הם שחקנים טובים, ואני מקווה שהם ישתלבו בזרם שלנו, הם צריכים להיות חלק מהצורה שבה אנחנו משחקים ואני מקווה שנוכל להכניס אותם לשם”.