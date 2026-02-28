הרכבים וציונים



לאמין ימאל שומר על הכדור מאלברטו מוליירו (רויטרס) לאמין ימאל שומר על הכדור מאלברטו מוליירו (רויטרס)

ברצלונה מארחת בשעה זו את ויאריאל לקרב מסקרן בצמרת, כאשר השתיים נפגשות במסגרת המחזור ה-26 בלה ליגה. המוליכה יודעת שכל איבוד נקודות עלול לעלות לה ביוקר במאבק הצמוד מול ריאל מדריד, בעוד האורחת מהמקום ה-3 מנסה לבסס את מעמדה בטופ 4 ולחולל הפתעה דווקא במשחק החוץ הקשה ביותר שיש לליגה הספרדית להציע. מעבר לכך, זהו גם משחקו ה-100 של האנזי פליק על הקווים במסגרת תחרותית.

ברצלונה התאוששה במהירות מההפסד המפתיע 2:1 לג’ירונה עם 0:3 משכנע על לבאנטה ושבה לפסגה. היתרון על פני ריאל מדריד עומד על נקודה אחת בלבד, ולכן הקטלונים רוצים לשמור על מאזן הבית המושלם שלהם העונה, 12 ניצחונות מ-12 משחקי ליגה. הקבוצה כבשה 14 שערים רצופים ללא מענה במשחקי הבית האחרונים בליגה, ובאופן כללי 13 הניצחונות האחרונים שלה בלה ליגה הגיעו בהפרש של 2 שערים לפחות.

ויאריאל מצידה חזרה למסלול לאחר תקופה פחות יציבה בחורף, עם 3 ניצחונות ב-4 המחזורים האחרונים, כולל 1:2 בדרבי מול ולנסיה. לצוללת הצהובה יש יתרון של 9 נקודות בתוך הטופ 4, אך מול קבוצות שמדורגות בטופ 5 הנוכחי היא מתקשה מאוד, ללא ניצחון ליגה אחד, תיקו אחד ו-5 הפסדים, כאשר בכל 3 משחקי החוץ מול יריבות כאלה הפסידה בהפרש של 2 שערים.

במאזן הישיר יש נתון מפתיע במיוחד, 9 מ-10 המפגשים האחרונים הוכרעו לטובת הקבוצה האורחת באותו יום. ויאריאל יכולה להפוך לראשונה מאז ריאל מדריד בשנות ה-60 שמנצחת 3 משחקי חוץ רצופים אצל ברצלונה. בנוסף, 7 מ-10 משחקי החוץ האחרונים של ויאריאל בכל המסגרות הסתיימו עם יותר מ-2.5 שערים, מה שמרמז על פוטנציאל למשחק פתוח.