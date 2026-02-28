מערכת ONE
28/02/2026 17:15
לאמין ימאל שומר על הכדור מאלברטו מוליירו (רויטרס)
ברצלונה מארחת בשעה זו את ויאריאל לקרב מסקרן בצמרת, כאשר השתיים נפגשות במסגרת המחזור ה-26 בלה ליגה. המוליכה יודעת שכל איבוד נקודות עלול לעלות לה ביוקר במאבק הצמוד מול ריאל מדריד, בעוד האורחת מהמקום ה-3 מנסה לבסס את מעמדה בטופ 4 ולחולל הפתעה דווקא במשחק החוץ הקשה ביותר שיש לליגה הספרדית להציע. מעבר לכך, זהו גם משחקו ה-100 של האנזי פליק על הקווים במסגרת תחרותית.
ברצלונה התאוששה במהירות מההפסד המפתיע 2:1 לג’ירונה עם 0:3 משכנע על לבאנטה ושבה לפסגה. היתרון על פני ריאל מדריד עומד על נקודה אחת בלבד, ולכן הקטלונים רוצים לשמור על מאזן הבית המושלם שלהם העונה, 12 ניצחונות מ-12 משחקי ליגה. הקבוצה כבשה 14 שערים רצופים ללא מענה במשחקי הבית האחרונים בליגה, ובאופן כללי 13 הניצחונות האחרונים שלה בלה ליגה הגיעו בהפרש של 2 שערים לפחות.
ויאריאל מצידה חזרה למסלול לאחר תקופה פחות יציבה בחורף, עם 3 ניצחונות ב-4 המחזורים האחרונים, כולל 1:2 בדרבי מול ולנסיה. לצוללת הצהובה יש יתרון של 9 נקודות בתוך הטופ 4, אך מול קבוצות שמדורגות בטופ 5 הנוכחי היא מתקשה מאוד, ללא ניצחון ליגה אחד, תיקו אחד ו-5 הפסדים, כאשר בכל 3 משחקי החוץ מול יריבות כאלה הפסידה בהפרש של 2 שערים.
במאזן הישיר יש נתון מפתיע במיוחד, 9 מ-10 המפגשים האחרונים הוכרעו לטובת הקבוצה האורחת באותו יום. ויאריאל יכולה להפוך לראשונה מאז ריאל מדריד בשנות ה-60 שמנצחת 3 משחקי חוץ רצופים אצל ברצלונה. בנוסף, 7 מ-10 משחקי החוץ האחרונים של ויאריאל בכל המסגרות הסתיימו עם יותר מ-2.5 שערים, מה שמרמז על פוטנציאל למשחק פתוח.
מחצית ראשונה
-
'41
- מצב מצוין לאיוסה פרץ לצמק. פפה הרים כדור נהדר מימין והחלוץ מתח את איבריו כדי לגעת בכדור, אבל הוא רק גלגל אותו על יד העמוד
-
'37
- שער! ברצלונה עלתה ל-0:2: לאמין ימאל, אלוהים אדירים. הכוכב הדהים בפעם המי יודע כמה כשלקח כדור, חתך בין שניים וסובב כדור מטורף לחיבורים, מאדרה מיה
-
'28
- שער! ברצלונה עלתה ל-0:1: פאפה גיי אולי היה הטוב על הדשא 28 דקות, אבל איבוד כדור שלו עלה ביוקר. פרמין לופס לקח לקשר, שלח את לאמין ימאל במתפרצת והכישרון באחד על אחד גלגל לרשת
-
'23
- איום ראשון למסגרת במשחק. לאמין ימאל קיבל במקום האופייני שלו, עבר שני שחקנים בדרך האופיינית שלו עם הדריבל האופייני שלו וגם סובב כדור בצורה האופיינית שלו, אבל בעט לידיים של השוער, יש לומר שלא בדרך האופיינית שלו
-
'14
- קונדה נתן, אבל לקח. המגן נשלח ובדיוק מאותו מצב שבו מנע מקרדונה נשאר באחד על אחד בצד השני, אבל הבעיטה שלו איכשהו הלכה שמאלה מידי
-
'11
- רק דיברנו והנה חצי מצב ראשון ומסוכן. מסירה גדולה חשפה את החולשה הרגילה של בארסה עם קו הנבדל ושלחה את איוסה פרס לעומק, הוא שלח רוחב למוליירו, קרדונה הצטרף, קיבל וקונדה עם גליץ' גדול מנע גול
-
'10
- 10 דקות בלי מצבים, אבל עם קצב נפלא בקאמפ נואו. הצהובים בזמן הזה לא חששו לרגע לצאת קדימה ושני הצדדים הגיעו לא מעט לרחבה של היריבה
-
'1
- שופט המשחק איסידרו דיאס דה מרה שרק! המפגש בקאמפ נואו יצא לדרך