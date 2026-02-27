יום שישי, 27.02.2026 שעה 22:20
6125-6725ברצלונה1
6021-5425ריאל מדריד2
5127-4725ויאריאל3
4823-4225אתלטיקו מדריד4
4230-4025בטיס5
3727-3425סלטה ויגו6
3537-3125אספניול7
3435-2925אתלטיק בילבאו8
3329-3025אוססונה9
3238-3725ריאל סוסיאדד10
3040-2625ג'ירונה11
2939-3225סביליה12
2929-2025חטאפה13
2732-2325אלאבס14
2631-2224ראיו וייקאנו15
2639-2625ולנסיה16
2537-3225אלצ'ה17
2441-2925מיורקה18
1844-2625לבאנטה19
1739-1624אוביידו20

"לא יכולתי לזוז, הדבר הבא שאני זוכר זה הרופא"

ראול אסנסיו, שנפצע במשחקה של הקבוצה בליגת האלופות, סיפר בריאיון על הפגיעה: "איבדתי תחושת זמן, איפה הייתי ומה קורה, זה היה רגע מאוד לא נעים"

|
ראול אסנסיו על הדשא (רויטרס)
ראול אסנסיו על הדשא (רויטרס)

שחקנה של ריאל מדריד, ראול אסנסיו, אובחן עם מתיחה בצוואר לאחר ההתנגשות הקשה עם אדוארדו קמאבינגה במהלך משחק ליגת האלופות באצטדיון סנטיאגו ברנבאו. במהלך מאבק על כדור אווירי התנגש הספרדי בקשר ונפל לקרקע. הוא פונה מהמגרש עם סד צוואר ובאמבולנס.

לאחר יום התאוששות, עבר אסנסיו בדיקה נוספת של צווארו ביום שישי בעקבות המכה שספג ביום רביעי. המועדון פרסם כי הוא סובל ממתיחה בצוואר וכי החלמתו תהיה במעקב. בהודעה הרשמית נכתב: "בעקבות בדיקות שבוצעו לשחקנו ראול אסנסיו על ידי שירותי הרפואה של ריאל מדריד, הוא אובחן עם מתיחה בצוואר. החלמתו תהיה במעקב”.

אסנסיו סיפר בריאיון שפורסם באתר המועדון: "אני זוכר מהלך מהיר מאוד. זה היה כדור אווירי וישר עליתי אליו, והדבר הבא שאני זוכר הוא שהייתי על הקרקע עם הרופאים אחרי ההתנגשות עם אדו (קמאבינגה). איבדתי תחושת זמן, איפה הייתי ומה קורה. זה היה רגע מאוד לא נעים”. 

ראול אסנסיו מפונה (רויטרס)ראול אסנסיו מפונה (רויטרס)

“לא ידעתי באיזו דקה התרחש המהלך או איך המשחק הסתיים”

הבלם המשיך: “הראייה שלי לא הייתה לגמרי ברורה, לא יכולתי לזוז לגמרי, איבדתי כוח. בבית החולים הרמתי את הטלפון שלי. לא ידעתי באיזו דקה התרחש המהלך או איך המשחק הסתיים, וכבר קיבלתי הודעות מכל חבריי לקבוצה”.

הספרדי הודה גם לכל מי שתמך בו: “יכולתי לראות את כל ביטויי החיבה, אני מאוד אסיר תודה, האוהדים קיבלו אותי בצורה מיוחדת מאוד. אני יכול להרגיש את זה, ובמצבים כאלה, שאני מקווה שלא יקרו שוב, זה הזמן שבו אתה מבחין בזה הכי הרבה. תודה לכל מי שתמך בי, זה משהו ששחקן צריך".

ראול אסנסיו (IMAGO)ראול אסנסיו (IMAGO)

מי יהיה כשיר למשחק הקרוב?

אסנסיו לא ישתתף במשחק ביום שני נגד חטאפה וצפוי להיות זמין למשחק בבלאידוס נגד סלטה ויגו ב־7 במרץ. זמינותו של האוסן אינה ודאית, והוא עדיין בספק לקראת חטאפה גם כן. רודיגר ואלאבה נותרו, נכון לעכשיו, הבלם היחידים שכשירים לקראת המשחק.

