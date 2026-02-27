"לא יכולתי לזוז, הדבר הבא שאני זוכר זה הרופא"

שחקנה של ריאל מדריד, ראול אסנסיו, אובחן עם מתיחה בצוואר לאחר ההתנגשות הקשה עם אדוארדו קמאבינגה במהלך משחק ליגת האלופות באצטדיון סנטיאגו ברנבאו. במהלך מאבק על כדור אווירי התנגש הספרדי בקשר ונפל לקרקע. הוא פונה מהמגרש עם סד צוואר ובאמבולנס.

לאחר יום התאוששות, עבר אסנסיו בדיקה נוספת של צווארו ביום שישי בעקבות המכה שספג ביום רביעי. המועדון פרסם כי הוא סובל ממתיחה בצוואר וכי החלמתו תהיה במעקב. בהודעה הרשמית נכתב: "בעקבות בדיקות שבוצעו לשחקנו ראול אסנסיו על ידי שירותי הרפואה של ריאל מדריד, הוא אובחן עם מתיחה בצוואר. החלמתו תהיה במעקב”.

אסנסיו סיפר בריאיון שפורסם באתר המועדון: "אני זוכר מהלך מהיר מאוד. זה היה כדור אווירי וישר עליתי אליו, והדבר הבא שאני זוכר הוא שהייתי על הקרקע עם הרופאים אחרי ההתנגשות עם אדו (קמאבינגה). איבדתי תחושת זמן, איפה הייתי ומה קורה. זה היה רגע מאוד לא נעים”.

ראול אסנסיו מפונה (רויטרס)

“לא ידעתי באיזו דקה התרחש המהלך או איך המשחק הסתיים”

הבלם המשיך: “הראייה שלי לא הייתה לגמרי ברורה, לא יכולתי לזוז לגמרי, איבדתי כוח. בבית החולים הרמתי את הטלפון שלי. לא ידעתי באיזו דקה התרחש המהלך או איך המשחק הסתיים, וכבר קיבלתי הודעות מכל חבריי לקבוצה”.

הספרדי הודה גם לכל מי שתמך בו: “יכולתי לראות את כל ביטויי החיבה, אני מאוד אסיר תודה, האוהדים קיבלו אותי בצורה מיוחדת מאוד. אני יכול להרגיש את זה, ובמצבים כאלה, שאני מקווה שלא יקרו שוב, זה הזמן שבו אתה מבחין בזה הכי הרבה. תודה לכל מי שתמך בי, זה משהו ששחקן צריך".

ראול אסנסיו (IMAGO)

מי יהיה כשיר למשחק הקרוב?

אסנסיו לא ישתתף במשחק ביום שני נגד חטאפה וצפוי להיות זמין למשחק בבלאידוס נגד סלטה ויגו ב־7 במרץ. זמינותו של האוסן אינה ודאית, והוא עדיין בספק לקראת חטאפה גם כן. רודיגר ואלאבה נותרו, נכון לעכשיו, הבלם היחידים שכשירים לקראת המשחק.