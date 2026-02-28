הרכבים וציונים



קומו ולצ’ה נפגשות בשעה זו לקרב מסקרן עם משמעויות שונות בצמרת ובתחתית במסגרת המחזור ה-27 בליגה האיטלקית. המארחת רוצה להמשיך ללחוץ על מקומות 4 הראשונים ולהתקרב לחלום ליגת האלופות, בעוד האורחת נאבקת על חייה בליגה. עומרי גאנדלמן פותח בהרכב לצ’ה ומקבל הזדמנות משמעותית במשחק חוץ לא פשוט, בתקופה שבה הקבוצה שלו מחפשת נקודות יקרות במאבקי ההישרדות.

לצ’ה מגיעה אחרי הפסד 2:0 למוליכת הטבלה אינטר, תוצאה שעצרה רצף של 2 ניצחונות והותירה אותה מתחת לקו האדום רק בשל הפרש שערים. הטבלה צפופה במיוחד, כאשר 5 קבוצות מהמקום ה-14 עד ה-18 מופרדות בפער של 3 נקודות בלבד. המאמן אוזביו די פרנצ’סקו יודע שלוח המשחקים הקרוב מאתגר במיוחד, עם 5 יריבות מהטופ 8 ב-6 המחזורים הקרובים.

קומו, מנגד, מגיעה אחרי ניצחון יוקרתי 0:2 על יובנטוס, שעצר רצף של 3 משחקים ללא ניצחון והעלה אותה למרחק נקודה אחת בלבד מהמקום ה-5. למרות השאיפות הגבוהות והמרדף אחרי ליגת האלופות, הקבוצה של ססק פברגאס סובלת מחוסר יציבות, כאשר רק פעם אחת ב-8 המחזורים האחרונים הצליחה לחבר 2 ניצחונות ליגה רצופים.

במפגשים הישירים המאזן נוטה בבירור לטובת קומו, שניצחה את 3 המפגשים האחרונים מבלי לספוג, כולל 0:3 במשחק הסיבוב הראשון בדצמבר. הניצחון האחרון של לצ’ה על יריבתה באחת מ-2 הליגות הבכירות באיטליה היה אי שם ב-1995. נתון מעניין נוסף: קומו שמרה על 19 שערים נקיים במחצית הראשונה, יותר מכל קבוצה אחרת בליגה עד כה.