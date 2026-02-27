באיטליה מסמנים: מועד החזרה של מנור סולומון

בזמן שמנור סולומון ממשיך לנסות לבסס את מעמדו בפיורנטינה בחודשים המכריעים של העונה, בתקשורת האיטלקית התייחסו בהרחבה להופעתו האחרונה ולהשפעה האפשרית שלו על הקבוצה, לצד הדאגה מהפציעה שספג.

בתקשורת בפירנצה סיכמו את הופעתו באצטדיון ארטמיו פרנקי והדגישו כי למרות התקופה המורכבת שעוברת על הקבוצה, הקיצוני הישראלי הצליח לבלוט לטובה ולהשאיר רושם חיובי.

"סולומון היה בין השחקנים הבודדים ששכנעו, גם ברגעים הקשים ביותר בארטמיו פרנקי", נכתב בתקשורת האיטלקית. "הישראלי פרץ באגף שמאל, עבר את המגן שלו ויצר כמה מצבים מסוכנים".

שבחים לצד דאגה מהפציעה

עוד צוין כי "הכושר הגופני שלו עדיין דורש שיפור, כפי שהדגיש שוב ושוב המאמן פאולו ואנולי, אך התחושה היא שמנור יכול להעניק דחיפה משמעותית לפיורנטינה בשלושת החודשים האחרונים של העונה".

מנור סולומון (IMAGO)

בנוסף נכתב: "גם משום שהוא אחד השחקנים הטכניים ביותר בסגל. אתמול הוא אישר זאת כשכמעט לא איבד כדור, בניגוד לרוב חבריו לקבוצה". על יכולתו להיכנס לנעליו של אלברט גודמונדסון צוין: "שחקן טוטנהאם לשעבר הראה שהוא יכול להחליף את אלברט גודמונדסון ללא בעיות מיוחדות, ואף לעלות עליו". עוד הוזכר מהלך מפתח: "הוא גם סידר מצב למויסה קין שיכול היה להכריע את ההתמודדות בסיום המחצית השנייה, אלמלא הכוונת הרעועה של החלוץ".

עם זאת, לצד המחמאות, עלתה גם אכזבה מהפציעה: "נותר צער על הפציעה שאילצה אותו לעזוב את המגרש מוקדם". לפי הדיווח, "סולומון סובל ממתיחה בשריר הירך הקדמי ברגל ימין". לפי ואנולי סביר להניח שלא יהיה זמין למשחק ביום שני מול אודינזה.

עוד נכתב כי "המשחק מול פארמה (ראשון, 8.3) נמצא כעת על הכוונת, אלא אם הפציעה חמורה יותר מהצפוי". לסיכום הודגש: "בינתיים, פיורנטינה יכולה להיות מרוצה מההחלטה לצרף שחקן שסביר כי יישאר תמורת 10 מיליון אירו".