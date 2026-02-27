יתרון ביתיות: הקבוצות המארחות עם הניצחונות

מחזור חדש יצא לדרך בליגת העל של שנתון נערים ב'. לפני המנה העיקרית, משחקי השבת, נערכו שלושה משחקים ביממה אחת, שהוציאו לדרך את משחקי המחזור ה-24 בפלייאוף העליון והמחזור ה-25 במשחקי הפלייאוף התחתון. המחזור יינעל ביום שלישי הקרוב, במשחק בו תארח קבוצת "צו פיוס" של הפועל רמת השרון את הפועל ירושלים. משחקי היממה האחרונה האירו פנים לקבוצות המארחות, שגם הצליחו להימנע מספיגות וגם הצליחו לזכות בניצחונות חשובים.



בעקבות התוצאות שהושגו היום, מכבי ת"א, אלופת השנתון בעונה שעברה, תוכל להתקרב כדי שלוש נקודות ממכבי חיפה, במידה ותנצח במשחק החוץ את הפועל פ"ת. משחקים נוספים בהשתתפות קבוצות, שרחוקות משמעותית מהמקום הראשון: הפועל ת"א תארח את הפועל חדרה, מכבי נתניה תארח את מכבי פ"ת.



בפלייאוף התחתון מ.ס אשדוד, שמקדימה כעת בשתי נקודות ומשחק עודף את המקום המוביל למשחקי המבחן, תתארח אצל בני יהודה ת"א - שבמידה ותשוב למסלול הניצחונות, תחזור להוליך את הבית התחתון. משחק נוסף יפגיש את נועלת הטבלה, הפועל ר"ג, מול עירוני קרית שמונה - שמדורגת במקום הלפני אחרון, אך מוחרגת מירידה.

מכבי ת"א, תצליח להתקרב שוב למכבי חיפה? (ראובן שוורץ)

הפועל רעננה - מכבי חיפה 0:4

מוליכת הטבלה מהכרמל התייצבה למשחק החוץ ברעננה, כשלזכותה יתרון של שש נקודות על פני סגניתה, מכבי ת"א. רעננה התייצבה למשחק, כשהיא מדורגת במקום השישי אחרי שני ניצחונות ותוצאות תיקו, כשהיא מרוחקת שתי נקודות מהפועל פ"ת, המדורגת במקום החמישי. רעננה הגיעה נחושה וחדורת אמונה, שתצליח לעשות מה שאף קבוצה לא הצליחה לעשות קודם - להנחיל הפסד בכורה לחיפאים.



כבר בדקה השלישית שער שכבש עמית משה העלה את רעננה ליתרון 0:1. בדקה ה-13 הגבהת כדור חופשי מכ-35 מטרים מצאה את ראשו של אריאל ספיבק, שנגח משישה מטרים לרשת והכפיל את יתרונה של רעננה ל-0:2.

במחצית השניה הפועל רעננה הצליחה שוב להכפיל את התוצאה, שערים שכבשו מיכאל כץ (56) ואלון מיכאל כהן (83) - מלך שערי הקבוצה, העניקו לרעננה ניצחון 0:4 אדיר בכל קנה מידה. הישג מרשים לחניכים של ניב אוזן, שהחל את העונה כמאמן קבוצת נערים א' של מ.ס אשדוד והגיע לרעננה, לאחר הקפצתו של עמי טיאר לאימון קבוצת נערים א' של המועדון מהשרון.

נערים ב' של הפועל רעננה (ניב כהן) (באדיבות המועדון)

בית"ר ירושלים - הפועל באר שבע 0:1

קבוצת ה"צו פיוס" מהבירה שומרת על שמונה נקודות ממ.כ נהלל יזרעאל, שנכון לעכשיו מדורגת במקום המוביל למשחק המבחן על הישארות בליגה. החניכים של תומר מסיקה הצליחו לנצח בביתם את מוליכת הבית התחתון, שהתייצבה למשחק אחרי חמישה ניצחונות רצופים ומרשימים.



בדקה ה-10 לכבוש את השער, שסלל את דרכם לניצחון, זאת לאחר שהמגן השמאלי, שי זיו, התנהל עם הכדור באגף שמאל ושחרר בעיטה ממרחק של כ-22 מטרים אלכסונית לפינה הנגדית של שערה באר שבע, שער שקבע את תוצאת המשחק - ניצחון 0:1 לזכות בית"ר ירושלים.

בית"ר ירושלים נערים ב' (רונן וייס)

מ.כ נהלל יזרעאל - הפועל ראשל"צ 0:1

קבוצת ה"צו פיוס" הצפונית, המודרכת ע"י כדורגלן העבר, עידן וייצמן, המשמש גם כמנהל המקצועי של המחלקה, שברה רצף של שבעה משחקים ללא ניצחון, שקטעו רצף של שבעה משחקים ללא הפסד בשורות היריבה.

מ.כ נהלל יזרעאל (באדיבות המועדון)

בדקה ה-51 מסירת רוחב מאגף שמאל של נהלל יזרעאל מצאה את מוחמד זידאן, שהמשיך בנגיעה ממרחק קצר מהשער היישר לרשת, שער שסלל את דרכה של נהלל יזרעאל לניצחון 0:1 חשוב, שיעזור לה לשפר עמדות במאבקי התחתית, במידה ומ.ס אשדוד לא תצליח לנצח מחר את בני יהודה ת"א.