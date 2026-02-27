נערים ג': מטורניר מוצלח בקפריסין לליגת העל

בסופ"ש שעבר המריאו מספר קבוצות בשנתוני ילדים ב' ונערים ג' לטורניר בינלאומי, שנערך באיה נאפה שבקפריסין. שלוש קבוצות ישראליות השתלבו במשחקי הטורניר של שנתון נערים ג': מ.כ נהלל יזרעאל מצמרת ארצית צפון ושתי קבוצות מליגת העל - מכבי חיפה ועירוני קרית שמונה, שהספיקו בימים האחרונים לשוב לארץ וליטול חלק במשחקי ליגת העל, עליהן הזרקור בכתבה זו. על הטורניר בהרחבה, תוכלו לקרוא בכתבתו של יונתן גינזבורג

מכבי חיפה - מכבי נתניה 2:2

חניכיו של תמיר פרידמן סיימו את הטורניר במקום השני, זאת לאחר שבשלב הבתים ניצחו בשלושת המשחקים שקיימו - 1:4 קבוצת אקדמיה ספרדית, 0:6 קבוצת אקדמיה מאתונה בירת יוון ו-0:7 קבוצת אקדמיה מהעיר אנו ליוסיה ביוון. בשלב רבע הגמר ניצחה 1:8 קבוצת אקדמיה מבוקרשט בירת רומניה, בשלב חצי הגמר ניצחה 2:4 את אפואל ניקוסיה הקפריסאית, אך במשחק הגמר נחלה הפסד 1:0 לאולימפיאקוס פיראוס היוונית. יוגב אוחיון, מלך שערי מכבי חיפה עם 25 כיבושים בזירה המקומית, סיים את הטורניר עם תואר מלך השערים.



ביום רביעי האחרון חזרה הקבוצה למשחקי ליגת העל, כשאירחה למשחק השלמה את מכבי נתניה - משחק שנעל את המחזור ה-23. חיפה התייצבה למשחק, כשהיא מדורגת במקום הרביעי ומרוחקת מרחק של שתי נקודות ממכבי נתניה, השלישית בטבלה. היה זה משחק משוחרר מלחצים, בין שתי קבוצות שרחוקות פער דו ספרתי משמעותי מהמוליכה, מכבי ת"א.

יוגב אוחיון (פרטי)





יוגב אוחיון, בשער הליגה ה-17 שלו העונה, העלה את מכבי חיפה ליתרון בדקה ה-24, אך לאחר דקה אחת שער שכבש עילאי אברהם קבע שוויון 1:1. בדקה ה-30 דביר בן שלוש, מלך שערי נתניה, שהצטרף בקיץ האחרון לקבוצה אחרי מספר עונות בהפועל עכו, כבש שער מהפך ובשערו ה-30 העונה קבע את תוצאת המחצית הראשונה - 1:2 לזכות נתניה. במחצית השניה מכבי חיפה שמרה על רשת נקיה, בדקה ה-68 שער שכבש שאן תלש, שעלה כמחליף שבע דקות קודם, קבע את תוצאת המשחק - שוויון 2:2.

מכבי חיפה נערים ג' (באדיבות המועדון)

בני סכנין - עירוני קרית שמונה 1:0

עירוני קרית שמונה סיימה את הטורניר בקפריסין במקום התשיעי. את שלב הבתים סיימה במקום השני, זאת לאחר שניצחה 0:1 את איה נאפה הקפריסאית, הפסידה באותה תוצאה לאולימפיאקוס פיראוס היוונית וסיימה בתוצאת שוויון 0:0 מול פ.צ אטרומיסו היוונית. במשחקי הדירוג ניצחה 0:1 את פ.צ ספורטול קישינב המולדבית, ובמשחק על המקום התשיעי ניצחה בדו קרב פנדלים את פ.צ קלארו הגאורגית.



היום (שישי) חזרה הקבוצה למשחקי ליגת העל, כשהתארחה אצל בני סכנין, במשחק שפתח את המחזור ה-25 של משחקי הפלייאוף התחתון. קרית שמונה, נועלת הטבלה, מוחרגת מירידה, אך הגיעה במומנטום טוב מהשבוע האחרון בקפריסין למשחק מול בני סכנין, שמדורגת במקום הלפני אחרון המעשי של הליגה, שמוביל בתום העונה למשחק מבחן על ההישארות בליגה. סכנין מקדימה בנקודה אחת את מ.כ נווה יוסף חיפה, שתקווה מחר לעלות אל מעל הקו האדום המעשי של הליגה.



בדקה ה-20 נפסקה בעיטה חופשית לזכות קרית שמונה. שוהם סויסה בעט כדור, שנהדף ע"י שוער סכנין, סלימאן גנאים, אך עילאי רכטר עט על הכדור החוזר ובעט לרשת, היה זה שער שסלל את דרכה של קרית שמונה לניצחון 0:1, ניצחון רביעי העונה לקרית שמונה.

נערים ג קריית שמונה (באדיבות המועדון)





אושרי אמסלם, מאמן קרית שמונה, אמר בסיום: "זה היה משחק בלי יותר מדי כדורגל איכותי, אבל עם הקרבה אדירה של השחקנים ושל כל הקבוצה אחד בשביל השני. העמידה הטקטית שלנו הייתה פנטסטית, וידענו לשלוט בקצב המשחק ברוב הדקות – וזה משהו שאני מאוד מרוצה ממנו".

אושרי אמסלם מסכם בסיפוק את המסע אל מחוץ לגבולות המדינה: "היציאה לקפריסין הייתה חוויה סופר משמעותית עבורנו. מבחינת הקבוצה הצלחנו לגבש את החבר’ה וליצור חברויות חדשות, וזה לא פחות חשוב מהכדורגל עצמו. מקצועית, ניצחנו שלושה משחקים, סיימנו אחד בתיקו והפסדנו 1:0 לאולימפיאקוס שבסופו של דבר גם זכתה בטורניר. סיימנו במקום התשיעי מתוך 32 קבוצות, ואני חושב שהרווחנו את כל מה שרצינו מהיציאה ומהטורניר. תודה מיוחדת מגיעה לאייל עמר, מנהל קבוצה שלנו, על הדאגה והזמינות התמידית לטובת כל שחקנים הקבוצה".

על מטרות הקבוצה להמשך העונה הוסיף אושרי אמסלם: "המטרה המרכזית שלי היא להכשיר ולגבש את הקבוצה בצורה הכי טובה להמשך הדרך. התוצאות חשובות, אבל יותר חשובה לי הדרך, הדבקות במטרה וההתקדמות ממשחק למשחק, המשכיות בעזרת השם".