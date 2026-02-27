יום שישי, 27.02.2026 שעה 19:24
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
6121-5628ארסנל1
5625-5627מנצ'סטר סיטי2
5128-3827אסטון וילה3
4837-4827מנצ'סטר יונייטד4
4531-4827צ'לסי5
4535-4227ליברפול6
4037-4027ברנטפורד7
3845-4327בורנמות'8
3731-2927אברטון9
3741-3827פולהאם10
3639-3827ניוקאסל11
3633-2827סנדרלנד12
3532-2927קריסטל פאלאס13
3434-3627ברייטון14
3146-3727לידס15
2941-3727טוטנהאם16
2739-2527נוטינגהאם פורסט17
2549-3227ווסטהאם18
1952-2927ברנלי19
1051-1828וולבס20

מנצ'סטר סיטי לוויניסיוס: אל תחדש חוזה בריאל

התכולים עוקבים אחרי ההתפתחויות בעתיד הברזילאי ורוצים לצרפו בעלות מופחתת או אפילו בחינם. וגם: מדוע עזיבה אפשרית של גווארדיולה תאיץ את המהלך?

|
ויניסיוס (IMAGO)
ויניסיוס (IMAGO)

ריאל מדריד ומנצ'סטר סיטי הוגרלו היום (שישי) זו מול זו בשמינית גמר ליגת האלופות, אך במקביל למפגש הענק על הדשא, באנגליה מדווחים על קרב שקט שמתנהל מאחורי הקלעים סביב עתידו של ויניסיוס ג'וניור.

הברזילאי, שחוזהו בריאל מדריד מסתיים ביוני 2027, מנהל כבר חודשים ארוכים משא ומתן להארכת חוזהו, אך נכון לעכשיו אין הסכם. למרות האופטימיות של פלורנטינו פרס ושל השחקן עצמו להמשיך את ההתקשרות, קיימים פערים כלכליים בין דרישותיו של ויניסיוס לבין תקרת השכר של המועדון.

סיטי עוקבת וממתינה ל-2027

על פי הדיווחים באנגליה ובספרד, מנצ'סטר סיטי עוקבת מקרוב אחרי ההתפתחויות ואף מעודדת את ויניסיוס שלא למהר לחדש את חוזהו. הרעיון ברור: אם ייכנס לשנה האחרונה של חוזהו בקיץ 2026 ללא הארכה, הסיטיזנס יוכלו לנסות לצרפו במחיר נמוך משמעותית משוויו או אף ללא תמורה בקיץ 2027.

בקרוב ביחד? הולאנד ו-ויניסיוס (IMAGO)בקרוב ביחד? הולאנד ו-ויניסיוס (IMAGO)

נטען כי כבר נוצרו מגעים בין נציגי המועדון האנגלי לבין סביבתו של השחקן. באנגליה אף מעריכים כי אם פפ גווארדיולה יעזוב ב-2027, אז גם מסתיים חוזהו, הדרך לצירופו של ויניסיוס תהיה פתוחה יותר. לפי הפרסומים, סגנונו של הברזילאי אינו משתלב באופן מושלם ברעיונותיו הטקטיים של המאמן הקטלוני, שבשנים האחרונות העדיף פרופילים טקטיים יותר כמו רודריגו. עם זאת, אם ימונה מאמן חדש בקיץ 2026 או 2027, המכשול הזה עשוי להיעלם והפרויקט של סיטי יהפוך לאטרקטיבי יותר עבור הכוכב הברזילאי.

פערים כספיים ואופטימיות במדריד

ויניסיוס דורש, לפי הדיווחים, תוספת של 5 מיליון אירו לשכרו השנתי כדי לעבור את רף 20 מיליון האירו נטו שהוא משתכר כיום. ריאל מדריד, מצידה, מסרבת לחרוג ממדיניות השכר שלה ומציעה מודל של בונוסים והישגים הקשורים לשערים ותארים.

למרות השמועות על ירידה מסוימת במעמדו מאז הגעתו של קיליאן אמבפה, הברזילאי מציג העונה מספרים נאים עם 13 שערים ו-11 בישולים ב-37 משחקים. אחרי תקופה לא יציבה של כשנה וחצי, הוא פורח ב-2026 והפך שוב לאחד ממנהיגי הקבוצה.

לאחרונה מציג יכולת משופרת. ויניסיוס רוקד (IMAGO)לאחרונה מציג יכולת משופרת. ויניסיוס רוקד (IMAGO)

במקביל, במפרץ הפרסי לא הסתירו את רצונם להפוך את ויניסיוס לפנים של הליגה הסעודית, אך לאחרונה דווח כי חלה התקרבות בין הצדדים במדריד, מה שמסבך את האפשרות למעבר.

בריאל מדריד מדגישים כי השחקן אינו למכירה, מחזיק בחוזה ארוך טווח ובסעיף שחרור בגובה מיליארד אירו. פלורנטינו פרס נחוש להשלים את הארכת החוזה לפני שהשחקן ייכנס לשנה האחרונה של חוזהו, והמועדון משדר אופטימיות. כך או כך, הסאגה צפויה להימשך, אולי עד המונדיאל ואף מעבר לכך. בינתיים, ריאל מדריד ומנצ'סטר סיטי יתמקדו בקרב הישיר ביניהן בליגת האלופות, כשברקע מרחפת השאלה האם בעתיד הקיצוני ילבש את המדים התכולים.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */