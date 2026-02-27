מנצ'סטר סיטי לוויניסיוס: אל תחדש חוזה בריאל

ריאל מדריד ומנצ'סטר סיטי הוגרלו היום (שישי) זו מול זו בשמינית גמר ליגת האלופות, אך במקביל למפגש הענק על הדשא, באנגליה מדווחים על קרב שקט שמתנהל מאחורי הקלעים סביב עתידו של ויניסיוס ג'וניור.

הברזילאי, שחוזהו בריאל מדריד מסתיים ביוני 2027, מנהל כבר חודשים ארוכים משא ומתן להארכת חוזהו, אך נכון לעכשיו אין הסכם. למרות האופטימיות של פלורנטינו פרס ושל השחקן עצמו להמשיך את ההתקשרות, קיימים פערים כלכליים בין דרישותיו של ויניסיוס לבין תקרת השכר של המועדון.

סיטי עוקבת וממתינה ל-2027

על פי הדיווחים באנגליה ובספרד, מנצ'סטר סיטי עוקבת מקרוב אחרי ההתפתחויות ואף מעודדת את ויניסיוס שלא למהר לחדש את חוזהו. הרעיון ברור: אם ייכנס לשנה האחרונה של חוזהו בקיץ 2026 ללא הארכה, הסיטיזנס יוכלו לנסות לצרפו במחיר נמוך משמעותית משוויו או אף ללא תמורה בקיץ 2027.

בקרוב ביחד? הולאנד ו-ויניסיוס (IMAGO)

נטען כי כבר נוצרו מגעים בין נציגי המועדון האנגלי לבין סביבתו של השחקן. באנגליה אף מעריכים כי אם פפ גווארדיולה יעזוב ב-2027, אז גם מסתיים חוזהו, הדרך לצירופו של ויניסיוס תהיה פתוחה יותר. לפי הפרסומים, סגנונו של הברזילאי אינו משתלב באופן מושלם ברעיונותיו הטקטיים של המאמן הקטלוני, שבשנים האחרונות העדיף פרופילים טקטיים יותר כמו רודריגו. עם זאת, אם ימונה מאמן חדש בקיץ 2026 או 2027, המכשול הזה עשוי להיעלם והפרויקט של סיטי יהפוך לאטרקטיבי יותר עבור הכוכב הברזילאי.

פערים כספיים ואופטימיות במדריד

ויניסיוס דורש, לפי הדיווחים, תוספת של 5 מיליון אירו לשכרו השנתי כדי לעבור את רף 20 מיליון האירו נטו שהוא משתכר כיום. ריאל מדריד, מצידה, מסרבת לחרוג ממדיניות השכר שלה ומציעה מודל של בונוסים והישגים הקשורים לשערים ותארים.

למרות השמועות על ירידה מסוימת במעמדו מאז הגעתו של קיליאן אמבפה, הברזילאי מציג העונה מספרים נאים עם 13 שערים ו-11 בישולים ב-37 משחקים. אחרי תקופה לא יציבה של כשנה וחצי, הוא פורח ב-2026 והפך שוב לאחד ממנהיגי הקבוצה.

לאחרונה מציג יכולת משופרת. ויניסיוס רוקד (IMAGO)

במקביל, במפרץ הפרסי לא הסתירו את רצונם להפוך את ויניסיוס לפנים של הליגה הסעודית, אך לאחרונה דווח כי חלה התקרבות בין הצדדים במדריד, מה שמסבך את האפשרות למעבר.

בריאל מדריד מדגישים כי השחקן אינו למכירה, מחזיק בחוזה ארוך טווח ובסעיף שחרור בגובה מיליארד אירו. פלורנטינו פרס נחוש להשלים את הארכת החוזה לפני שהשחקן ייכנס לשנה האחרונה של חוזהו, והמועדון משדר אופטימיות. כך או כך, הסאגה צפויה להימשך, אולי עד המונדיאל ואף מעבר לכך. בינתיים, ריאל מדריד ומנצ'סטר סיטי יתמקדו בקרב הישיר ביניהן בליגת האלופות, כשברקע מרחפת השאלה האם בעתיד הקיצוני ילבש את המדים התכולים.