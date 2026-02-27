המאמנים שאפשרו ליריבה להבקיע באקט הגינות

חינוך לערכים, ספורטיביות מעל הכל, דרך לפני תוצאה - מי מאיתנו לא נתקל בקלישאות האלה אינספור פעמים? בעוד שישנם כאלה המסתפקים באמירות שנשמעות טוב, אך לא בהכרח מוכיחים זאת במבחן המציאות, יש מאמנים המאמינים בקו מנחה של נאה דורש - נאה מקיים.

בתקופה האחרונה התוודענו לשני מקרים, שהתרחשו במגרשים במשחקיהן של שתי קבוצות ילדים ג' צפוניות, בהם מאמני הקבוצות הוכיחו מנהיגות אמיתית, רמת ערכיות גבוהה והשראה חשובה לחניכים שלהם, להם הורו לאפשר לקבוצה היריבה לכבוש שער לשערם. בכל אחד מהמקרים הסיבה שונה, אך מאחורי ההוראה קיים מכנה משותף רחב.

הזדמנות שניה ליריב ששגה

קבוצת ילדים ג' של מ.ס קרית ים התארחה לפני למעלה מחודשיים אצל יריבה, ששמה שמור במערכת מסיבות ברורות. בשלהי המשחק שחקן של הקבוצה היריבה דהר עם הכדור בכיוון הנגדי, בעט לשערו וזיכה את קרית ים בשער זכות. הדבר נבע מבלבול של השחקן, שחש מבוכה ובושה רבה. בתגובה, מאמן מ.ס קרית ים, טל קוולר, הורה לשחקניו לאפשר לשחקן הקבוצה היריבה להבקיע שער. המשחק הסתיים בניצחון דחוק 3:4 לזכות קרית ים, שבשל ספיגת השער המכוונת הייתה עלולה גם להחמיץ ניצחון.

מ.ס קרית ים ילדים ג (באדיבות המועדון)





טל קוולר אמר: "השחקן של היריבה פשוט טעה ורץ לשער הלא נכון. אני עם הרבה שנים של ניסיון, יודע שמבחינת הילד זה כמו אסון, בתיאום עם השופט ובהחלטה משותפת עם מנהל הקבוצה המסור שלנו, רומן שובינסקי, הנחתי את השחקנים לעמוד ולתת לו להבקיע לשערנו. התוצאה לא חשובה במצב כזה. מה כן? מסר לשתי הקבוצות ולהורים שלהם - שצריכים להתנהג כבני אדם. מדובר בילדים, שהכדורגל מבחינתם הוא עולם ומלואו - טעות כזו יכולה לצער את הילד ולהזכר אצלו גם שנים קדימה, לכן החלטתי שניתן לו להבקיע. להיות בני אדם טובים, זה הרבה יתר חשוב מתוצאה במשחק כדורגל".

השער שעשה את ההבדל

קבוצת ילדים ג' של מ.כ נהלל יזרעאל התארחה בשבת שעברה אצל הפועל כפר סבא. בשלהי המחצית הראשונה הקבוצה הצפונית כבשה שער יתרון, אך שחקניה לא הבחינו ששחקן של כפר סבא מעד במהלך ההתקפה. השופט לא הפסיק את המשחק, השחקנים המשיכו בשלהם וכבשו שער. אנשי הצוות של כפר סבא פנו למאמן נהלל יזרעאל, שמואל דרס, שאלו מדוע אפשר לקבוצתו להמשיך לשחק. המאמן בתגובה הורה לשחקניו לאפשר לכפר סבא להבקיע שער, שקבע שוויון 1:1. בסיום, כפר סבא חגגה ניצחון 3:4.

ילדים ג נהלל יזרעאל (באדיבות המועדון)





שמואל דרס שיתף: "השחקנים שלי היו בקצב של התקפה, כשהבחנתי בשחקן של כפר סבא על הקרקע, קראתי להם להוציא את הכדור, הם לא שמעו זאת, מה גם שהשופט לא הורה להפסיק את המשחק. ראיתי שיש מחאות קלות מצד הספסל של כפר סבא והורי השחקנים, החלטתי לכנס את השחקנים במעגל, הסברתי להם את הסיטואציה וכולם היו בעד לאפשר לכפר סבא להבקיע, אפשרנו לכפר סבא להבקיע, האווירה במגרש וביציעים הייתה מיוחדת באותם רגעים".



על השפעת השער שכבשה כפר סבא על תוצאת המשחק, השיב המאמן: "באנו למשחק הזה עם רצון עז לנצח, אחרי שבסיבוב הראשון הובלנו 0:3 וכפר סבא עשתה מהפך וניצחה 3:4. במועדון שלנו מחנכים לנצח, אבל לא על חשבון ספורטיביות והגינות, כך גם אני מאמין. מבחינתי, השיעור שהשחקנים קיבלו הוא שיעור לכל החיים - וזה הניצחון הגדול והחשוב באמת".

ילדים ג נהלל יזרעאל (באדיבות המועדון)





לשמואל דרס מסר למאמנים: "כולנו אנשים תחרותיים וכולנו רוצים להצליח, אבל אל לנו לשכוח שעבור הילדים האלה אנחנו דרגה אחת מתחת למלאך, אנחנו מורי דרך שלהם גם לחיים. לצד השאיפה להישגיות, חשוב לא לשכוח, שהייעוד שלנו הוא קודם כל ולפני הכל, להנחיל להם את ערכי הספורט וערכים טובים להמשך חייהם, וזה לא משנה במה הם יעסקו בחייהם הבוגרים".