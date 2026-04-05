עם מהפך מטורף: נתניה גברה 2:3 על מ.ס אשדוד

השחקן המצטיין
באסם זערורה, ציון: 7
שחקן ההתקפה של נתניה התעלה עם צמד וביחד עם מאור לוי הובילו את הקאמבק
השחקן המאכזב
עמית דנציגר, ציון: 4
המגן הימני הצעיר לא סיפק את הסחורה, מיקום לא נכון שלו בשער השני החזיר את נתניה למשחק
180 מעלות, זה הסיפור של מכבי נתניה. כזכור, החבורה של רוני לוי הובסה 8:2 במחזור שלפני הפגרה הכפויה, אך היום (ראשון) היא חזרה ובגדול. היא אמנם נקלעה לפיגור כפול מול מ.ס אשדוד, אך היא ידעה להפוך את התוצאה, לנצח 2:3 ולשמור לעצמה סיכוי להגיע לפלייאוף העליון.
החצי שעה הראשונה של המשחק הייתה בשליטה מוחלטת של המארחת מעיר הנמל, כאשר היא רקדה על הדשא והייתה נפלאה. זה התחיל עם קארים קימבידי, שקיבל כדור ברחבה בדקה ה-13 מאריאל מנדי, והסתובב אל עבר השער והכניס את הכדור פנימה.
לאחר רבע שעה, היתרון כבר היה כפול. יוג’ין אנסה קיבל את הכדור באגף הימני, השתחרר מהשומר שלו והעביר רוחב לאגף שמאל, שם חיכה אותו מנדי שבישל את הראשון כדי לכבוש בעצמו את השני.
כשהיה נראה שהמשחק הולך לכיוון ברור, לוי הגיב עם חילוף כפול עוד במהלך המחצית הראשונה, והשינוי היה מיידי. בדקה ה-37 הגבהה של הריברטו טבארש פגשה את ראשו של מאור לוי, והקשר המשיך את הכדור פנימה כדי לצמק.
שש דקות עברו והשוויון הגיע. התקפה נפלאה של נתניה הסתיימה כאשר וילאן סיפריאן העביר כדור לתוך הרחבה, כשלוי פתח את רגליו ואפשר לו לעבור. הכדור הגיע עד לבאסם זערורה, שבעט פנימה והשווה את התוצאה, וכך ירדו הקבוצות אל חדרי ההלבשה.
לאחר שרשרת חילופים וכשהיה נדמה כי המשחק הוולך לחלוקת נקודות, פדריניו המחליף ליהטט ברחבה והעביר כדור לזערורה, והוא כבש מקרוב את השני שלו להערב, קבע מהפך משוגע של היהלומים, העניק להם שלוש נקודות יקרות ושמר על הסיכוי להגיע לפלייאוף העליון.
אשדוד מצידה, רושמת משחק שלישי ברציפות בו היא מפסידה, והקבוצה של ניר ביטון ואבי אבינו תצטרך לעשות חושבים במהרה לקראת הפלייאוף התחתון.
מחצית שניה
-
'90+8
- בלאגן לאחר שריקת הסיום, לאחר שכארם ג'אבר טען כי נהוראי דבוש קרא לו מחבל
-
'90+7
- השופט שרק לסיום ההתמודדות!
-
'90+5
- כהן קיבל כרטיס צהוב
-
'86
- שער! מכבי נתניה עלתה ליתרון 2:3: מהפך מטורף של האורחת. באסם זערורה קיבל את הכדור קרוב לשער מפדריניו, והוא השלים צמד ענק וקבע מהפך עם שער
-
'84
- חילוף נוסף אצל אשדוד: טל החליף את אוואני
-
'78
- פלקושצ'נקו החליף את לוי
-
'78
- חילוף כפול נוסף בנתניה: פדריניו החליף את טבארש
-
'77
- כדור רוחב של עאמר הגיע לדבוש, והאחרון בעט כדור שהכניע את השוער אבל נעצר בקורה
-
'70
- דבוש החליף את אלמוג
-
'70
- עאמר החליף את דנציגר
-
'70
- חילוף משולש אצל אשדוד: הרוש החליף את טמם
-
'56
- חילוף במכבי נתניה. עוז בילו עלה במקום וילאן סיפריאן
מחצית ראשונה
-
'43
- שער! מכבי נתניה השוותה ל-2:2: איזו חזרה למשחק של האורחת. בסיומה של התקפה נפלאה, סיפריאן העביר כדור לתוך הרחבה, כשלוי פתח את רגליו ואפשר לו לעבור. הכדור הגיע עד לבאסם זערורה, שבעט פנימה והשווה את התוצאה
-
'37
- שער! מכבי נתניה צימקה ל-2:1: היהלומים חזרו לעניינים. הריברטו טבארש הגביה לרחבה, שם חיכה מאור לוי שהמשיך בנגיחה לתוך השער
-
'30
- אוואטרה החליף את דיומנדה
-
'30
- חילוף כפול של רוני לוי עוד לפני המחצית: בן שבת החליף את דניס קוליקוב
-
'28
- שער! מ.ס אשדוד עלתה ליתרון 0:2: אנסה קיבל את הכדור באגף הימני, השתחרר מהשומר שלו והעביר כדור רוחב לאגף השני, שם חיכה מנדי שבעט את הכדור לרשת
-
'27
- אשדוד המשיכה ללחוץ את נתניה, ויוג'ין אנסה שלח כדור אדיר מרחוק שנעצר אך ורק במשקוף
-
'21
- ויקטור אוצ'אי קיבל צהוב
-
'13
- שער! מ.ס אשדוד עלתה ליתרון 0:1: אריאל מנדי העביר כדור רוחב לתוך הרחבה, וזה הגיע לקארים קימבידי. האחרון הסתובב ובעט לתוך הרשת של אנטמן
-
'1
- השופט גל לייבוביץ' הוציא את ההתמודדות הזאת לדרך!