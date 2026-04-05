06.04.2026

עם מהפך מטורף: נתניה גברה 2:3 על מ.ס אשדוד

לאחר התבוסה 8:2 לפני הפגרה, היהלומים נקלעו לפיגור כפול משערים של קימבידי ומנדי, אך הפכו בעזרת לוי וזערורה (צ') ושמרו על סיכוי לפלייאוף עליון

איציק כלפי | 05/04/2026 19:00
יום ראשון, 05/04/2026, 19:00אצטדיון י"אליגת העל Winner - מחזור 25
מכבי נתניה
שער מאור לוי (37)
בישול בישול: הריברטו טבארש
שער באסם זערורה (43)
בישול בישול: וילאן סיפריאן
שער באסם זערורה (86)
בישול בישול: פדריניו
הסתיים
2 3
שופט: גל לייבוביץ'
שער קארים קימבידי (13)
בישול בישול: אריאל מנדי
שער אריאל מנדי (28)
בישול בישול: יוג'ין אנסה
מ.ס אשדוד
ליגת העל Winner 25-26
5624-5525הפועל ב"ש1
5429-5925בית"ר ירושלים2
4929-5425מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3636-4125הפועל פ"ת6
3455-4525מכבי נתניה7
2935-2525בני סכנין8
2742-3625עירוני ק"ש9
2444-3125הפועל חיפה10
2350-3225מ.ס אשדוד11
2135-2225הפועל ירושלים12
1852-3225עירוני טבריה13
1257-1725מכבי בני ריינה14
דעת המבקר
השחקן המצטיין
באסם זערורה, ציון: 7
שחקן ההתקפה של נתניה התעלה עם צמד וביחד עם מאור לוי הובילו את הקאמבק
השחקן המאכזב
עמית דנציגר, ציון: 4
המגן הימני הצעיר לא סיפק את הסחורה, מיקום לא נכון שלו בשער השני החזיר את נתניה למשחק
הרכבים וציונים
 
 

180 מעלות, זה הסיפור של מכבי נתניה. כזכור, החבורה של רוני לוי הובסה 8:2 במחזור שלפני הפגרה הכפויה, אך היום (ראשון) היא חזרה ובגדול. היא אמנם נקלעה לפיגור כפול מול מ.ס אשדוד, אך היא ידעה להפוך את התוצאה, לנצח 2:3 ולשמור לעצמה סיכוי להגיע לפלייאוף העליון.

החצי שעה הראשונה של המשחק הייתה בשליטה מוחלטת של המארחת מעיר הנמל, כאשר היא רקדה על הדשא והייתה נפלאה. זה התחיל עם קארים קימבידי, שקיבל כדור ברחבה בדקה ה-13 מאריאל מנדי, והסתובב אל עבר השער והכניס את הכדור פנימה.

לאחר רבע שעה, היתרון כבר היה כפול. יוג’ין אנסה קיבל את הכדור באגף הימני, השתחרר מהשומר שלו והעביר רוחב לאגף שמאל, שם חיכה אותו מנדי שבישל את הראשון כדי לכבוש בעצמו את השני.

כשהיה נראה שהמשחק הולך לכיוון ברור, לוי הגיב עם חילוף כפול עוד במהלך המחצית הראשונה, והשינוי היה מיידי. בדקה ה-37 הגבהה של הריברטו טבארש פגשה את ראשו של מאור לוי, והקשר המשיך את הכדור פנימה כדי לצמק.

שש דקות עברו והשוויון הגיע. התקפה נפלאה של נתניה הסתיימה כאשר וילאן סיפריאן העביר כדור לתוך הרחבה, כשלוי פתח את רגליו ואפשר לו לעבור. הכדור הגיע עד לבאסם זערורה, שבעט פנימה והשווה את התוצאה, וכך ירדו הקבוצות אל חדרי ההלבשה.

לאחר שרשרת חילופים וכשהיה נדמה כי המשחק הוולך לחלוקת נקודות, פדריניו המחליף ליהטט ברחבה והעביר כדור לזערורה, והוא כבש מקרוב את השני שלו להערב, קבע מהפך משוגע של היהלומים, העניק להם שלוש נקודות יקרות ושמר על הסיכוי להגיע לפלייאוף העליון.

אשדוד מצידה, רושמת משחק שלישי ברציפות בו היא מפסידה, והקבוצה של ניר ביטון ואבי אבינו תצטרך לעשות חושבים במהרה לקראת הפלייאוף התחתון.

מחצית שניה
  • '90+8
  • אחר
  • בלאגן לאחר שריקת הסיום, לאחר שכארם ג'אבר טען כי נהוראי דבוש קרא לו מחבל
  • '90+7
  • אחר
  • השופט שרק לסיום ההתמודדות!
  • '90+5
  • כרטיס צהוב
  • כהן קיבל כרטיס צהוב
  • '86
  • שער
  • שער! מכבי נתניה עלתה ליתרון 2:3: מהפך מטורף של האורחת. באסם זערורה קיבל את הכדור קרוב לשער מפדריניו, והוא השלים צמד ענק וקבע מהפך עם שער
  • '84
  • חילוף
  • חילוף נוסף אצל אשדוד: טל החליף את אוואני
  • '78
  • חילוף
  • פלקושצ'נקו החליף את לוי
  • '78
  • חילוף
  • חילוף כפול נוסף בנתניה: פדריניו החליף את טבארש
  • '77
  • החמצה
  • כדור רוחב של עאמר הגיע לדבוש, והאחרון בעט כדור שהכניע את השוער אבל נעצר בקורה
  • '70
  • חילוף
  • דבוש החליף את אלמוג
  • '70
  • חילוף
  • עאמר החליף את דנציגר
  • '70
  • חילוף
  • חילוף משולש אצל אשדוד: הרוש החליף את טמם
  • '56
  • חילוף
  • חילוף במכבי נתניה. עוז בילו עלה במקום וילאן סיפריאן
מחצית ראשונה
  • '43
  • שער
  • שער! מכבי נתניה השוותה ל-2:2: איזו חזרה למשחק של האורחת. בסיומה של התקפה נפלאה, סיפריאן העביר כדור לתוך הרחבה, כשלוי פתח את רגליו ואפשר לו לעבור. הכדור הגיע עד לבאסם זערורה, שבעט פנימה והשווה את התוצאה
  • '37
  • שער
  • שער! מכבי נתניה צימקה ל-2:1: היהלומים חזרו לעניינים. הריברטו טבארש הגביה לרחבה, שם חיכה מאור לוי שהמשיך בנגיחה לתוך השער
  • '30
  • חילוף
  • אוואטרה החליף את דיומנדה
  • '30
  • חילוף
  • חילוף כפול של רוני לוי עוד לפני המחצית: בן שבת החליף את דניס קוליקוב
  • '28
  • שער
  • שער! מ.ס אשדוד עלתה ליתרון 0:2: אנסה קיבל את הכדור באגף הימני, השתחרר מהשומר שלו והעביר כדור רוחב לאגף השני, שם חיכה מנדי שבעט את הכדור לרשת
  • '27
  • החמצה
  • אשדוד המשיכה ללחוץ את נתניה, ויוג'ין אנסה שלח כדור אדיר מרחוק שנעצר אך ורק במשקוף
  • '21
  • כרטיס צהוב
  • ויקטור אוצ'אי קיבל צהוב
  • '13
  • שער
  • שער! מ.ס אשדוד עלתה ליתרון 0:1: אריאל מנדי העביר כדור רוחב לתוך הרחבה, וזה הגיע לקארים קימבידי. האחרון הסתובב ובעט לתוך הרשת של אנטמן
  • '1
  • אחר
  • השופט גל לייבוביץ' הוציא את ההתמודדות הזאת לדרך!
