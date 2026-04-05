עם מהפך מטורף: נתניה גברה 2:3 על מ.ס אשדוד

דעת המבקר

השחקן המצטיין באסם זערורה, ציון: 7

שחקן ההתקפה של נתניה התעלה עם צמד וביחד עם מאור לוי הובילו את הקאמבק באסם זערורה, ציון: 7
השחקן המאכזב עמית דנציגר, ציון: 4

המגן הימני הצעיר לא סיפק את הסחורה, מיקום לא נכון שלו בשער השני החזיר את נתניה למשחק עמית דנציגר, ציון: 4

הרכבים וציונים

180 מעלות, זה הסיפור של מכבי נתניה. כזכור, החבורה של רוני לוי הובסה 8:2 במחזור שלפני הפגרה הכפויה, אך היום (ראשון) היא חזרה ובגדול. היא אמנם נקלעה לפיגור כפול מול מ.ס אשדוד, אך היא ידעה להפוך את התוצאה, לנצח 2:3 ולשמור לעצמה סיכוי להגיע לפלייאוף העליון.

החצי שעה הראשונה של המשחק הייתה בשליטה מוחלטת של המארחת מעיר הנמל, כאשר היא רקדה על הדשא והייתה נפלאה. זה התחיל עם קארים קימבידי, שקיבל כדור ברחבה בדקה ה-13 מאריאל מנדי, והסתובב אל עבר השער והכניס את הכדור פנימה.

לאחר רבע שעה, היתרון כבר היה כפול. יוג’ין אנסה קיבל את הכדור באגף הימני, השתחרר מהשומר שלו והעביר רוחב לאגף שמאל, שם חיכה אותו מנדי שבישל את הראשון כדי לכבוש בעצמו את השני.

באסם זערורה חוגג (חגי מיכאלי)

כשהיה נראה שהמשחק הולך לכיוון ברור, לוי הגיב עם חילוף כפול עוד במהלך המחצית הראשונה, והשינוי היה מיידי. בדקה ה-37 הגבהה של הריברטו טבארש פגשה את ראשו של מאור לוי, והקשר המשיך את הכדור פנימה כדי לצמק.

שש דקות עברו והשוויון הגיע. התקפה נפלאה של נתניה הסתיימה כאשר וילאן סיפריאן העביר כדור לתוך הרחבה, כשלוי פתח את רגליו ואפשר לו לעבור. הכדור הגיע עד לבאסם זערורה, שבעט פנימה והשווה את התוצאה, וכך ירדו הקבוצות אל חדרי ההלבשה.

לאחר שרשרת חילופים וכשהיה נדמה כי המשחק הוולך לחלוקת נקודות, פדריניו המחליף ליהטט ברחבה והעביר כדור לזערורה, והוא כבש מקרוב את השני שלו להערב, קבע מהפך משוגע של היהלומים, העניק להם שלוש נקודות יקרות ושמר על הסיכוי להגיע לפלייאוף העליון.

שחקני מ.ס אשדוד מאוכזבים (חגי מיכאלי)

אשדוד מצידה, רושמת משחק שלישי ברציפות בו היא מפסידה, והקבוצה של ניר ביטון ואבי אבינו תצטרך לעשות חושבים במהרה לקראת הפלייאוף התחתון.