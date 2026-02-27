יום שישי, 27.02.2026 שעה 18:30
244-238ארסנל1
218-228באיירן מינכן2
188-208ליברפול3
177-178טוטנהאם4
1614-228ברצלונה5
1610-178צ'לסי6
1611-178ספורטינג ליסבון7
169-158מנצ'סטר סיטי8
1512-218ריאל מדריד9
157-158אינטר10
1411-218פאריס סן-ז'רמן11
147-178ניוקאסל12
1310-148יובנטוס13
1315-178אתלטיקו מדריד14
1310-108אטאלנטה15
1214-138באייר לברקוזן16
1117-198בורוסיה דורטמונד17
1114-108אולימפיאקוס18
1017-158קלאב ברוז'19
1011-98גלאטסראיי20
1014-88מונאקו21
1021-138קרבאח אגדם22
915-148בודה גלימט23
912-108בנפיקה ליסבון24
914-118מארסיי25
911-88פאפוס26
917-88אוניון סן ז'ילואז27
816-168פ.ס.וו. איינדהובן28
814-98אתלטיק בילבאו29
815-98נאפולי30
821-128פ.צ. קופנהאגן31
621-88אייאקס32
421-108איינטרכט פרנקפורט33
319-58סלביה פראג34
118-58ויאריאל35
122-78קייראט36

ריאל רק תשיעית: סיכויי הזכייה בליגת האלופות

במחשב העל של אופטה ערכו סימולציות לאחר פרסום תוצאות ההגרלה, הבלאנקוס בעמדת נחיתות, ארסנל פייבוריטית ומה הסיכויים של ברצלונה וליברפול להניף?

|
אמבפה ומרינו (IMAGO)
אמבפה ומרינו (IMAGO)

לאחר הגרלת שמינית גמר ליגת האלופות שמיפתה את הדרך עד לגמר בבודפשט ב-30 במאי, מחשב העל של אופטה הריץ 10,000 סימולציות כדי להעריך מי תניף את הגביע בסיום עונת 2025/26. התוצאות מספקות תמונה ברורה לגבי הפייבוריטיות, אך גם חושפות לא מעט הפתעות.

ארסנל פייבוריטית, ריאל מדריד רק תשיעית

על פי התחזית העדכנית, ארסנל היא המועמדת הבכירה לזכייה עם 27.4% הצלחה בסימולציות. התותחנים, שמובילים את הפרמייר ליג וסיימו במקום הראשון בשלב הליגה של הצ'מפיונס, נהנים גם מיתרון ביתיות בגומלין בכל שלב עד הגמר. ההגרלה זימנה להם את לברקוזן בשמינית, קבוצה המדורגת רק במקום ה-26 בדירוג העוצמה של אופטה, ובהמשך יוכלו לפגוש את בודו גלימט אם הנורבגים יעברו את ספורטינג.

באיירן מינכן מדורגת שנייה עם 14.3% לזכייה, למרות אפשרות למפגש קשה מול ריאל מדריד או מנצ'סטר סיטי כבר ברבע הגמר. ליברפול, שתפגוש את גלאטסראיי בשמינית, זוכה ל-12.8% לזכייה, כאשר מחשב העל מעניק לה 82.3% סיכוי לעבור את הטורקים בצמד המשחקים.

ששחקני ליברפול חוגגים (IMAGO)ששחקני ליברפול חוגגים (IMAGO)

בקרב הענק בין ריאל מדריד למנצ'סטר סיטי, האנגלים פייבוריטים להעפיל עם 64.3% סיכוי, ואף מדורגים רביעיים לזכייה עם 10.8%. מנגד, האלופה ההיסטורית עם 15 גביעים, ריאל מדריד, זוכה ל-2.8% בלבד להניף גביע נוסף ומדורגת רק במקום התשיעי בדירוג הכללי.

ברצלונה, שתפגוש את ניוקאסל בשמינית ותוכל להיתקל בהמשך באתלטיקו מדריד או טוטנהאם ואולי בארסנל בחצי הגמר, זוכה ל-7.7% זכייה. באופן מפתיע, ניוקאסל עומדת על 4.7%, יותר מאשר פ.ס.ז' ומריאל מדריד.

האלופה המכהנת פ.ס.ז', שתפגוש את צ'לסי בשמינית ועלולה להיתקל בליברפול, סיטי או באיירן בהמשך, מקבלת רק 4.6% לשמור על התואר. צ'לסי עצמה עומדת על 6.9%.

שחקני פ.ס.זשחקני פ.ס.ז' חוגגים עם מרקיניוס (רויטרס)

במפגש בין אתלטיקו מדריד לטוטנהאם, הספרס עוברים ב-46.3% מהסימולציות, אך זוכים בגביע רק ב-1.2%. אתלטיקו עם 2% זכייה כוללת. הסינדרלה של המפעל, בודו גלימט, שמדהימה את אירופה לאחר ניצחונות על מנצ'סטר סיטי ואתלטיקו בשלב הליגה והדחת אינטר בפלייאוף, מקבלת 0.4% בלבד להניף את הגביע. גלאטסראיי סוגרת את הרשימה עם 0.2%.

למרות הוויכוחים על "הגרלה קלה" או "הגרלה קשה", הסימולציות של אופטה מדגישות מסר ברור: כדי לזכות בליגת האלופות, צריך לעבור את הטובות ביותר. הדרך לבודפשט פתוחה, אך על פי מחשב העל, ארסנל מתחילה אותה בעמדת זינוק עדיפה.

