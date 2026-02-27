יום שישי, 27.02.2026 שעה 17:08
כדורגל ישראלי  >> ליגה א'
ליגה א' 25-26
 ליגה א צפון 
4817-4421מכבי אחי נצרת1
4223-4222מ.ס. טירה2
3620-3222מכבי אתא ביאליק3
3629-3422מכבי נווה שאנן4
3323-3022הפועל כרמיאל5
3325-2722הפועל בית שאן6
3328-2821בני מוסמוס7
3123-2922הפועל מגדל-העמק8
3130-3322הפועל ב.א.גרבייה9
2937-2822עירוני נשר10
2730-2422צעירי אום אל פאחם11
2139-3022הפועל עראבה12
2146-2822צעירי טמרה13
1736-1621מכבי נוג'ידאת14
1635-2121הפועל טירת הכרמל15
936-2722הפועל א.א. פאחם16
 ליגה א דרום 
5518-5321מכבי קרית גת1
3729-4522מ.כ. ירושלים2
3730-2822מ.ס. דימונה3
3628-4222מכבי יבנה4
3622-3621מ.כ. צעירי טירה5
3527-2722מכבי קרית מלאכי6
3028-2822שמשון תל אביב7
3034-2722בית"ר יבנה8
2931-2822מ.כ. כפ"ס9
2835-3721מכבי עירוני אשדוד10
2433-3222מ.כ. חולון ירמיהו 11
2434-2022הפועל מרמורק12
2320-1721הפועל אזור13
2236-2222הפועל הרצליה14
1945-2422הפועל ניר רמה"ש15
1540-2822בית"ר נורדיה ירושלים16

נווה שאנן חגגה, בא.א פאחם התנפלו על איש צוות

המחזור ה-22 בליגה א' צפון: דווקא ביום בו המשחק הופסק ל-60 שניות לעצירת האלימות בחברה העברית, פריצת קהל הביאה לאירוע מחליא. שאנן רשמה 1:2

|
האבטחה במגרש בא.א פאחם (באדיבות נווה שאנן)
האבטחה במגרש בא.א פאחם (באדיבות נווה שאנן)

המחזור ה-22 במחוז הצפוני בליגה א' יצא לו לדרך. כבר אתמול (חמישי) החל, כאשר מכבי אתא ביאליק והפועל אום אל פאחם נפרדו ב-0:0, כשבתוצאה דומה נפרדו הפועל בית שאן ומ.ס טירה. היום (שישי) התקיימו להם ארבעה משחקים נוספים ובמוצאי השבת יינעל המחזור כשבני מוסמוס תתמודד מול טירת הכרמל ומכבי אחי נצרת, המוליכה, תארח את נוג'ידאת.

בין היתר, מגדל העמק ועמרי שחם רשמו 0:2 בחוץ מול טמרה, על אף הבשורה המרה מאתמול, בדבר הפחתת 14 נקודות בפועל. מכבי נווה שאנן ניצחה באום אל פאחם 1:2, אלא שבסיום המשחק ארוע מכוער בו התנפלו על מאמן הכושר של נווה שאנן, שקיבל מכות יבשות. נשר ובאקה אל גרבייה נפרדו ב-0:0. עראבה גברה 1:2 על כרמיאל.

צעירי אום אל פאחם – מכבי נווה שאנן 2:1

הקבוצה של עומרי ביטון יצאה לאום אל פאחם בתקווה לצאת מהתקופה הרעה שעוטפת את המועדון מזה שישה משחקים רפוצים. בסופו של דבר, זה צלח. שערים של יאסר אבו נאסר ובאסל עותמאן קבעו את תוצאת המשחק, כשמנגד שער עצמי אומלל של אותו יאסר אבו נאסר שהבקיע גם לקבוצתו הוא, צימק התוצאה.

באמצע המשחק, השופט שרק להפסקת ההתמודדות ועמידה בעיגול האמצע ל-60 שניות לעצירת האלימות בחברה הערבית. להתאחדות היה חשוב כי משחקי ליגה א' ייעצרו לדקה, אלא שברקע הסולידריות, בתום ההתמודדות קומץ אוהדי אום אל פאחם או מי מטעמם פרץ לכר הדשא והחל לנוע לעברו של דוד מומברם, מאמן הכושר של נווה שאנן.

המשטרה במגרש בא.א פאחם (באדיבות נווה שאנן)המשטרה במגרש בא.א פאחם (באדיבות נווה שאנן)

אלו פגעו בו פיזית, כשתוך כדי מנסים שני הצדדים להפריד את המהומה שהתרחשה דקות ספורות בודדות. למקום הגיע כוח שיטור ואבטחה על מנת שהאירוע לא יתפתח לדבר מה חמור עוד יותר. בנווה שאנן מציינים כי שלומו של דוד בסדר גמור וכי קיבל מכות יבשות ומקווים הם שיתאושש מהאירוע במהרה.

מ.כ צעירי טמרה – הפועל מגדל העמק 2:0

מגדל העמק הגיעה להתמודדות לאחר שבהתאחדות לכדורגל הפחיתו ממאזנה 14 נקודות והשיתו כנגדה קנס של 100 אש"ח, כשאם לא די בזאת, משה ויצמן, מאמנה הקודם, תובע אותה במעל ל-205 אש"ח. למרות זאת, ידעה לקחת את מלוא הנקודות מול טמרה, בזכות שערים של נהוראי בורה ועוז פרץ. שחקניו של עמרי שחם לא יוותרו על העונה הזו ולו לרגע אחד.

שחקני הפועל מגדל העמק חוגגים (באדיבות המועדון)שחקני הפועל מגדל העמק חוגגים (באדיבות המועדון)

יתר תוצאות משחקי המחזור

מכבי אתא ביאליק – הפועל אום אל פאחם 0:0
הפועל בית שאן – מ.ס טירה 0:0
עירוני נשר – הפועל ע. באקה אל גרבייה 0:0
הפועל עירוני כרמיאל – הפועל עירוני עראבה 2:1 (הבקיע לכרמיאל: מחמוד חסאן; הבקיעו לעראבה: מוחמד חסן מוחמד והיתם דיב)

