ארסנל ובארסה מרוצות, האתגר של ריאל הכי קשה

בשיטה החדשה של ליגת האלופות, הגרלת שמינית הגמר קובעת גם את המשך הדרך עד הגמר עצמו. בעקבות השיבוצים היום (שישי), ניתן לומר כי ארסנל וברצלונה הן המרוויחות הגדולות. הן המועמדות הטבעיות הבודדות בצד אחד של ההגרלה ממנה תגיע פיינליסטית אחת, אם כי אתלטיקו מדריד תטען שחייבים לכלול גם אותה ברשימה. מנגד, הפיינליסטית השנייה תגיע מהרשימה שכוללת את באיירן מינכן, ריאל מדריד, מנצ'סטר סיטי, פאריס סן ז'רמן, ליברפול וצ'לסי. ברור לגמרי מה עדיף על הנייר, וגם ההגרלה הספציפית של בארסה והתותחנים בשמינית הגמר נוחה יותר.

המסלול המאתגר ביותר צפוי לריאל מדריד ומנצ'סטר סיטי. הן הוגרלו זו מול זו בשמינית הגמר, וזו שתעבור צפויה לפגוש ברבע הגמר את באיירן. אם תנצח גם אותה, תמתין לה בחצי הגמר סן ז'רמן, צ'לסי או ליברפול. בנסיבות אלה, זכייה בגביע תהווה הישג עצום, אבל יש לזה, כמובן, גם היבטים חיוביים. אור הזרקורים תמיד יופנה למפגשים שלהן, וכדורגלני צמרת אוהבים לנצח את היריבות הקשות ביותר.

המפגשים בין ריאל מדריד לנמצ'סטר סיטי הפכו לקלאסיקה של ליגת האלופות בעשור האחרון. מול בנפיקה לא שיחקו הלבנים מבירת ספרד במשך 60 שנה עד 3 הקרבות בחודש האחרון, אבל מול התכולים ממנצ'סטר הם התמודדו כבר 5 פעמים בשלבי הנוקאאוט מאז 2020, ולכך יש להוסיף את המשחק בשלב הליגה שהתקיים העונה בדצמבר. בסך הכל, מדובר ב-11 מפגשים עם פפ גווארדיולה על הקווים של מנצ'סטר סיטי, והסטטיסטיקה היבשה נוטה לטובת המאמן הקטלוני, יש לו 5 ניצחונות לעומת 3 ניצחונות לריאל מדריד, לצד 3 תוצאות תיקו. ואולם, מבחינת המעבר לשלב הבא, כלומר הסטטיסטיקה החשובה באמת, נמצאת ידה של ריאל על העליונה.

קיליאן אמבפה נגד ארלינג הולאנד (רויטרס)

ריאל גברה על סיטי במשחק הדרמטי ביותר ביניהן בחצי הגמר ב-2022. אחרי הפסד 4:3 באנגליה, היא פיגרה 1:0 בבית עד הדקה ה-90, אז הבקיע רודריגו צמד בזק וגרר את המשחק להארכה בה הכריע אותו קארים בנזמה בפנדל. כמו כן, ריאל ניצחה בפנדלים בתום שתי תוצאות תיקו ברבע הגמר ב-2024, והשלימה ניצחון כפול חלק בשלב הפלייאוף לפני שנה, כולל שלושער של קיליאן אמבפה ב-1:3 בגומלין בסנטיאגו ברנבאו. לזכותו של גווארדיולה רשום הניצחון הכפול בשמינית הגמר ב-2020, עם מרווח של חצי שנה בין המשחקים בצל משבר הקורונה, וגם הניצחון הגבוה ביותר בסדרה, 0:4 בגומלין בחצי הגמר ב-2023. חלפו מאז 3 שנים, כך שריאל יכולה להרגיש שההיסטוריה לצידה.

בינתיים, טריים הזיכרונות מהניצחון של מנצ'סטר סיטי בדצמבר. התכולים השיגו 1:2 בתקופה בה הייתה ריאל שקועה במשבר עם שאלות בלתי פוסקות לגבי עתידו של צ'אבי אלונסו. גווארדיולה הביע אז תמיכה בלתי מסויגת בחניכו לשעבר בבאיירן מינכן, אבל הבאסקי כבר לא שם. על הקווים של ריאל יעמוד אלברו ארבלואה, עבורו יהיה זה מבחן עצום. הקרבות היצריים מול בנפיקה וז'וזה מוריניו בשלב הפלייאוף היו קשים, אבל כל תוצאה פרט לניצחונה של ריאל בסיכום הייתה נתפסת כסנסציה. הפעם זה כבר לא כך, והישג מול גווארדיולה יירשם כחשוב ביותר בקריירה החדשה של מגן העבר.

רבות יהיה תלוי בברכו של אמבפה שהחמיץ את המשחק בדצמבר בגלל פציעה קלה. הפעם המצב מורכב הרבה יותר, וסיכוייו של הצרפתי להיות כשיר למשחק הראשון בסנטיאגו ברנבאו בעוד שבוע וחצי לא נראים גבוהים. עשויה להיות אופטימיות גבוהה יותר לקראת הגומלין במנצ'סטר שבוע לאחר מכן, אבל באופן עקרוני אמור ארבלואה לתכנן את החוד בלעדיו, וגם להסתדר ללא ג'וד בלינגהאם שייעדר עד אפריל. בצד של מנצ'סטר סיטי, אין בעיות מסוג זה, אבל המאזן של ארלינג הולאנד מול הלבנים לא מזהיר כלל. יש לו שלושה שערים בלבד בשישה משחקים, ושניים מהם הובקעו בפנדלים, כלומר מדובר בשער אחד בלבד ממשחק פתוח.

אלופת אירופה ואלופת העולם, בשחזור גמר המונדיאל לקבוצות

מפגש מתוקשר נוסף יהיה בין סן ז'רמן לצ'לסי, בשחזור גמר גביע העולם למועדונים בו הביסו הכחולים את הקטארים 0:3 בתצוגת תכלית של קול פאלמר. בליגת האלופות הן דווקא לא נפגשו כבר עשור בדיוק, מאז צמד הניצחונות של סן ז'רמן בשמינית הגמר ב-2016, עם שערים של זלאטן איברהימוביץ' בשני המפגשים. חוס הידינק היה אז המאמן הזמני של צ'לסי, וזה עשוי להרגיש כמו היסטוריה עתיקה למדי, את הבוס החדש בסטמפורד ברידג' דווקא שיחק מול סן ז'רמן ממש לא מזמן. ליאם רוסניור הוזעק בינואר משטרסבורג כדי להחליף את אנצו מארסקה, ועם הקבוצה הצרפתית הוא ניצחון 1:2 על החבורה של לואיס אנריקה במאי ותיקו 3:3 מרתק באוקטובר. רוסניור מכיר את סן ז'רמן היטב, ובגיל 41 יהיה זה עבורו האתגר הגדול ביותר בקריירה שמתחילה בצורה מבטיחה במיוחד.

קול פאלמר נגד נונו מנדש (רויטרס)

ברצלונה צריכה להיות מרוצה מכך שנמנעה מהמפגש עם סן ז'רמן, לואיס אנריקה ואוסמן דמבלה, אחרי שנכנעה להם ברבע הגמר לפני שנתיים. ייתכן שלהאנזי פליק זה היה הולך טוב יותר, אך ברור שהוא מעדיף את ניוקאסל. בארסה כבר גברה עליה 1:2 בסנט ג'יימס פארק במחזור הראשון בשלב הליגה בספטמבר מצמד של מרקוס רשפורד, וצריך להרחיק עד שנת הלידה של רשפורד, 1997, כדי להיזכר בניצחון האחרון של ניוקאסל על בארסה שהושג משלושער של פאוסטינו אספרייה. האם מישהו בסגל הנוכחי מסוגל לקחת דוגמה מהקולומביאני? אולי אנתוני גורדון שהבקיע רביעייה מול קרבאח?

אתלטיקו שמחה, גם ליברפול מרוצה

גם ליברפול צריכה להיות מרוצה מכך שקיבלה בהגרלה את גלאטסראיי. ראשית, היא נמנעה מהמפגשים מול אתלטיקו מדריד. שנית, ביקור באיסטנבול תמיד מבורך עבור האדומים מאז הגמר ב-2005. מאידך, הם דווקא הפסידו העונה בשלב הליגה במבצרה של אלופת טורקיה, לזכותה כבש ויקטור אוסימן את השער היחיד בפנדל, והסקורר הניגרי נמצא בכושר פנומנלי. אחרי שתרם שני בישולים בניצחון 2:5 על יובנטוס בפלייאוף, והבקיע את השער הקריטי מול הגברת הזקנה בהארכה בגומלין, הוא יאמין שהכל אפשרי גם נגד החבורה של ארנה סלוט.

אתלטיקו מדריד מאושרת אף היא מכך שלא הוגרלה מול ליברפול, וקיבלה במקומה את טוטנהאם השוקעת. התרנגולים אמנם השיגו תוצאות מעולות בזירה האירופית, אבל כיום הם נמצאים במשבר עמוק עם רצף פציעות, ואיגור טודור מונה זה עתה למאמן במקומו של תומאס פרנק המפוטר. המפגשים יהיו פיקנטיים במיוחד עבור הקשר האנגלי קונור גלאגר, שעבר לפני חודש מאתלטיקו לטוטנהאם, ויפגוש כעת את דייגו סימאונה. צ'ולו החתים את גלאגר בחוזה ל-5 שנים כאשר רכש אותו מצ'לסי בקיץ 2024, וראה בו חיזוק משמעותי, אך השתמש בו פחות בהדרגה, עד שהוחלט כי החזרה ללונדון תועיל לכל הצדדים.

המפגש הישיר היחיד בין השתיים התקיים בגמר גביע המחזיקות ב-1963, אז הביסה טוטנהאם את אתלטיקו 1:5 ברוטרדאם מצמד של ג'ימי גריבס המנוח. זה יהיה חידוש מרענן, אם כך, וניתן לומר זאת גם על הקרבות בין באיירן מינכן ואטאלנטה שלא נפגשו מעולם. הקבוצה מברגאמו הביסה זה עתה 1:4 את בורוסיה דורטמונד במשחק הגומלין בפלייאוף אחרי הפסד 2:0 בגרמניה, והמאמן רפאלה פלאדינו הגדיר את ההישג כגדול ביותר בקריירה שלו עד כה. כעת הוא יתמודד מול האימפריה הגרמנית החזקה מכולן שנמצאת בכושר התקפי מרהיב והשיגה 7 ניצחונות בשלב הליגה עם 22 שערי זכות.

דייגו סימאונה (IMAGO)

רק קבוצה אחת הקדימה את באיירן בשלב הליגה, עם מאזן מושלם ו-23 שערי זכות. ארסנל היא זו שגברה על באיירן בקרב הישיר בלונדון בנובמבר, ויש הרואים בה פייבוריטית לזכייה בליגת האלופות לראשונה בתולדותיה. הגרלה מול לברקוזן נראית נוחה יותר גם בהשוואה לאטאלנטה, וההימצאות בצד "הקל" בדרך לגמר משדרג מאוד את הסיכויים של מיקל ארטטה. אחרי הכל, אם ינצחו התותחנים את באייר, הם יפגשו ברבע הגמר את המנצחת בין ספורטינג לבודו גלימט.

אה כן, בודו גלימט. האם באמת כדאי לשחק מול מול הצהובים-שחורים מהקצה הצפוני של נורבגיה? ב-2026 הם הספיקו לנצח את מנצ'סטר סיטי ואתלטיקו מדריד, גברו פעמיים על אינטר בשלב הפלייאוף, ונגד אלופת פורטוגל כבר אי אפשר לקרוא להם אנדרדוג במלוא מובן המילה. במומנטום הנוכחי, הם עשויים להעפיל גם לרבע הגמר, ואף אחד בארסנל לא יעז לזלזל בהם אם זה יקרה. מצד שני, ברור לגמרי שזה עדיף על משחקים מול ריאל מדריד או מנצ'סטר סיטי.