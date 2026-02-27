פיורנטינה וסולומון נגד ראקוב בשמינית הגמר

יום השישי הזה התחיל עם ההגרלה של ליגת האלופות בשמינית הגמר, לאחר מכן הגיעה ההגרלה של 16 האחרונות גם בליגה האירופית ולסיום אופ”א נעלה עם ההגרלה של שמינית הגמר בליגה האירופית, עם לא מעט מפגשים מסקרנים במפעל השלישי בחשיבותו באירופה.

המפגשים בשמינית הגמר של הקונפרנס ליג ישוחקו תחילה ב-12 במרץ, כאשר הגומלין ישוחק שבוע לאחר מכן ב-19 במרץ. רבע הגמר יחל ב-9 באפריל והגומלין ב-16 באפריל, חצי הגמר ב-30 באפריל והגומלין ב-7 במאי ולסיום הגמר הגדול שיתקיים השנה ברד בול ארנה בלייפציג שבגרמניה יהיה ב-27 במאי.

הגרלת רבע גמר הקונפנרס ליג

קריסטל פאלאס – אאק לרנקה

סיגמה אולומוץ – מיינץ

לך פוזנאן – שחטאר דונייצק

סמסונספור – ראיו וייקאנו

אלקמאר – ספרטה פראג

צליה – אאק אתונה

פיורנטינה – ראקוב

רייקה – שטרסבורג